2019-11-05T20:04:08+03:00
Спорт

Ольга Богословская прокомментировала заявление главы ВАДА

Организация отправила в международные спортивные федерации 47 пакетов документов российских спортсменов. На их основании могут быть открыты новые дела
Александр ЕФИМОВ
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Легкоатлетка и спортивный комментатор Ольга Богословская. Фото Владимир Гердо/ТАССЛегкоатлетка и спортивный комментатор Ольга Богословская. Фото Владимир Гердо/ТАСС
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Известный спортивный комментатор и чемпионка мира по легкой атлетике Ольга Богословская оценила слова Крейга Риди, который назвал допинговый кризис в России самым масштабным в истории всемирной организации.

- 47 новых дел... Нас решили утопить перед летней олимпиадой?

- Так и будут такие качели. То в одну, то в другую сторону. Но мы же слышали, что ВАДА будет решать вопрос о соответствии РУСАДА до конца года. Это значит, есть что читать. Министерство спорта направило свои объяснения, видимо, эти слова наших чиновников оказались довольно вескими. Если бы аргументы не были убедительными, то давно уже все это дело прекратилось, и не в лучшую сторону для нас. Но поскольку всемирное антидопинговое агентство берет некоторую паузу, это значит, что до конца еще ничего не решено. Понятно, что есть группа недоброжелателей, которая хотела бы прихлопнуть нас, и надолго оставит без Олимпийских игр, желательно без летних и зимних. Но все-таки есть здравый смысл, и он торжествует.

- Вы сказали, что не все так плохо. ВАДА взяла паузу. Может они хотят затянуть свое решение вплоть до Олимпийских игр?

- Нет никакой разницы, когда это делать – в октябре, в ноябре или в декабре. Они же не берут паузу до следующего года, до лета. Они говорят: до конца этого года решения будут приняты. Это значит, что есть определенного рода веские аргументы с нашей стороны. Эта ситуация пока и ни хорошая, и ни плохая. Шоком для нас это было в 2016 году, когда все пошло совсем не так. А особенно перед Зимними Олимпийскими играми 2018 года. Но у каждой стороны была возможность для того, чтобы сделать какие-то определенные шаги.

- Как расценить заявление главы ВАДА, когда он назвал этот допинговый кризис в России самым масштабным в истории организации?

- Это все в том самом политическом контексте. Понятно, что аргументы есть и в другую сторону. Я много раз говорила, и подсчитала, какое количество знаменитых спринтеров, только чемпионов мира и Олимпийских игр из США, были отстранены за последнее время. Это очень известные люди и большие имена. Однако же никто не связывает это с государственной политикой, никто не отстраняет всю сборную. Это чисто политический тренд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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