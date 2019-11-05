2019-11-05T20:38:46+03:00
Звезды

"Огромная волна негатива на нашу маму свалилась": сестра без прикрас рассказала о скандале в семье Стаса Пьехи

Поклонники который день оставляют нелицеприятные комментарии в соцсетях в адрес певца и его близких
Ольга ЛИБГАРДТ
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Певец Стас Пьеха. Фото Дамир ЖукеновПевец Стас Пьеха. Фото Дамир Жукенов
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Известие о том, что отец Стаса Пьехи прозябает в нищете на окраине Вильнюса, питается в столовой для бродяг, вызвала настоящий скандал и шокировала поклонников певца. Публика который день оставляет нелицеприятные комментарии в соцсетях не только в адрес музыканта, но и его семьи.

"Огромная волна негатива на нашу маму свалилась. Но на самом деле помогать отцу Стаса - это ее инициатива. Она попросила заботиться о папе", - заявила родная сестра Стаса Пьехи.

По словам Эрики Быстровой, в семье не принято делиться такими вещами, тем более Пятрас Герулис - человек со своеобразным диагнозом. Папа Стаса имеет серьезное душевное заболевание, однако известный сын не отрекся от него.

"Стаса уговорили на телевизионном шоу рассказать про отца. Многим был непонятен этот момент, почему о родном папе мой брат никогда не рассказывал и его не видела публика", - цитирует девушку сайт mk.ru.

Родитель бросил Стаса, когда мальчику едва исполнился год. Однако, став знаменитым, Стас стал помогать Пятрасу материально. "В течение очень многих лет Стас помогает отцу. Но Пятрас имеет определенный диагноз, сколько бы ему денег ни давали, он распоряжается ими в соответствии со своим состоянием", - подчеркнула родная сестра артиста.

Девушка заверила, что Пьеха с уважением относится к Пятрасу, поскольку он его папа: "Если в будущем Пятрасу нужна будет помощь, мы всегда ее окажем. У него родная сестра, которая всегда информирует нас, если что-то нужно".

ИСТОЧНИК KP.RU

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