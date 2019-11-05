Вратарь "Ювентуса" Щесны: "Самый сильный игрок "Локомотива" - мой друг Крыховяк"

Футболисты туринского "Ювентуса" сразу же из аэропорта "Шереметьево" приехали на стадион "Локомотива" - "РЖД Арена". Именно тут 6 ноября будет сыгран матч 4 тура группового этапа Лиги Чемпионов. А буквально через полчаса после приезда на арену на предыгровой пресс-конференции появились представители "Юве" - главный тренер Маурицио Сарри и вратарь Войцех Щесны. Он был позитивен и много шутил в общении с прессой.

- Вы - первый вратарь в истории, у которого Буффон дублер. Каково это вам?

- Мы все знаем, что Джанлуиджи великий вратарь, но и замечательный человек. Для меня этот год - большой опыт и огромная радость. Все получается очень хорошо.

- Чем занимались вы, когда в 1997 году сыграл в Москве впервые в сборной?

- Точно не помню. Я больше играл в теннис, тогда не играл в футбол.

- Каково играть вам против Гжегоша Крыховяка, выступающего за "Локомотив"?

- Мы приятели и дружим с 2004 года, когда мы оба начинали играть в одном возрасте. Нам было по 14 лет, и было много опыта. Две недели назад мы впервые сыграли друг против друга и это очень важно для нас.

- Завтра насколько важно вам выиграть и не пропустить?

- Это будет важно - не пропустить. У нас была серия матчей, когда мы пропускали. В последней игре не пропустили и мы надеемся продолжить.

- Кто из игроков соперника вам приглянулся больше всех?

- Самый сильный - Крыховяк, потому что он мой хороший друг.

- Кто три лучших вратаря мира?

- Это сложный вопрос. Первый - тер Штеген, и мы двое с Буффоном.

- Насколько вы чувствуете себя хорошо в "Ювентусе"?

- Я не могу сказать, что чувствуют себя экстраординарным игроком. Но, выступая здесь, я стараюсь сделать как можно лучше.

Матч "Локомотив" - "Ювентус" пройдет завтра, 6 ноября, и начнется в 20:55 по московскому времени.