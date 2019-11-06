2019-11-05T22:10:06+03:00
Спорт

Локомотив - Ювентус 6 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 4 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020

Футбол, матч Локомотив - Ювентус 6 ноября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 22 октября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 4 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
"Локомотив" сыграет против "Ювентуса" с Криштиану Роналду на своем поле в Москве."Локомотив" сыграет против "Ювентуса" с Криштиану Роналду на своем поле в Москве.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Московскому "Локомотиву" предстоит самый крутой матч Лиги Чемпионов нынешнего сезона. Столичная команда встретится с туринским "Ювентусом" на своем поле в поединке 4 тура группового этапа соревнований. Пару недель назад команда Юрия Семина "показала зубы" грозному "Юве", но уступила 1:2. Сейчас - еще одна попытка показать класс в битве с грозным соперником. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Локомотив - Ювентус 6 ноября 2019.

Статистика личных встреч Локомотив - Ювентус 6 ноября 2019

Осенью 1993 года команды играли между собой в Кубке Кубков. В Турине были 0:3 - сильнее оказался "Юве". А в Москве на своем поле "Локомотив" уступил со счетом 0:1. А две недели назад в Турине "Локо" проиграл в упорной борьбе со счетом 1:2.

Прогнозы букмекеров на матч Локомотив - Ювентус 6 ноября 2019

Больше шансов у именитого "Локомотива" на успех.

Прогноз на матч Локомотив - Ювентус 6 ноября 2019

"Ювентус" добьется победы над "Локомотивом".

Время начала матча Локомотив - Ювентус 6 ноября 2019

Матч Локомотив - Ювентус 6 ноября 2019 года в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Локомотив - Ювентус 6 ноября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Локомотив - Ювенту можно посмотреть 6 ноября и начнется в 20:55 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Локомотив - Ювентус 6 ноября 2019

Трансляция матча Локомотив - Ювентус 6 ноября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 20:55 по московскому времени.

Локомотив - Ювентус 6 ноября 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Спартак - Арсенал Тула 4 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 15 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Спартак - Арсенал Тула 4 ноября октября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 4 ноября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 15 тура чемпионата России по футболу РПЛ [видео голов]
Новости 24
Житель Абакана назвал условия для пешеходов в Хакасии “Фортом Боярд”
Водительские права Брежнева выставят на торги в Москве
Помпео во время визита в ФРГ намерен обсудить ядерную проблему Ирана
Постпред США в ЕС дал показания по импичменту Трампа: «Украине пообещали помощь взамен на расследование дела Байдена»
«С народом надо иногда советоваться»: Медведчук рекомендовал Зеленскому принять закон о референдуме
Госавтоинспекция напоминает, как пешеходу обезопасить себя на улицах города осенью и зимой
В Израиле арестовали мужчину за угрозы в Facebook премьер-министру Нетаньяху
«Ездила бы на машине и слушала Брюса Спрингстина»: Меркель рассказала, чем бы занялась на пенсии в ГДР
В МИД прокомментировали отказ Эстонии пропускать самолет с российским вице-премьером
В Госдуме одобрили законопроект о вытрезвителях
Путин раскритиковал главу Минобрнауки за распределение бюджетных мест в магистратуре
В Москве автомобиль сбил на пешеходном переходе двух детей
Новак назвал судебные иски «Нафтогаза» к «Газпрому» абсурдными
Путин предложил заменить Википедию электронной Большой российской энциклопедией
Претензии «Нафтогаза» к «Газпрому» увеличились с 12 миллиардов до 22 миллиардов долларов
В Москве пройдёт марафон «Другая жизнь»
Диетолог назвала самые вредные сладости
Президент сомневается в правильности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру