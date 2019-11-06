Локомотив - Ювентус 6 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 4 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020

Московскому "Локомотиву" предстоит самый крутой матч Лиги Чемпионов нынешнего сезона. Столичная команда встретится с туринским "Ювентусом" на своем поле в поединке 4 тура группового этапа соревнований. Пару недель назад команда Юрия Семина "показала зубы" грозному "Юве", но уступила 1:2. Сейчас - еще одна попытка показать класс в битве с грозным соперником. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Локомотив - Ювентус 6 ноября 2019.

Статистика личных встреч Локомотив - Ювентус 6 ноября 2019

Осенью 1993 года команды играли между собой в Кубке Кубков. В Турине были 0:3 - сильнее оказался "Юве". А в Москве на своем поле "Локомотив" уступил со счетом 0:1. А две недели назад в Турине "Локо" проиграл в упорной борьбе со счетом 1:2.

Прогнозы букмекеров на матч Локомотив - Ювентус 6 ноября 2019

Больше шансов у именитого "Локомотива" на успех.

Прогноз на матч Локомотив - Ювентус 6 ноября 2019

"Ювентус" добьется победы над "Локомотивом".

Время начала матча Локомотив - Ювентус 6 ноября 2019

Матч Локомотив - Ювентус 6 ноября 2019 года в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Локомотив - Ювентус 6 ноября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Локомотив - Ювенту можно посмотреть 6 ноября и начнется в 20:55 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Локомотив - Ювентус 6 ноября 2019

Трансляция матча Локомотив - Ювентус 6 ноября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 20:55 по московскому времени.