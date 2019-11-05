Путин встретил в Кремле человека, целующегося как Брежнев

- Красивые такие все, - обвел Владимир Путин взглядом стол, за который садились пришедшие в Кремль в честь 60-летнего юбилея движения представители студенческих стройотрядов.

Хотя в этот момент, конечно, нужно было не смотреть, а слушать. В зале стоял такой перезвон от многочисленных медалей на штормовках стройотрядовцев, что можно было даже слегка оглохнуть.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Сколько значков-то у вас! - обратил президент внимание на командира центрального штаба Российских студенческих отрядов Михаила Киселева. - Как у Леонида Ильича Брежнева.

- Еще, конечно, не до конца, - признал, что есть перспектива для роста, Киселев.

- Но целуется также, - незамедлительно прокомментировали из зала. Почему-то голос был мужской.

- Главное, чтобы знал, с кем целоваться, - отреагировал Путин.

- Только с любимой женой, - смутился Киселев. - И могу сына на ночь.

Президент похвалил стройотрядовцев за то, что "движение всегда подставляло плечо стране, причем работали частенько в очень сложных условиях и, как правило, справлялись с задачами".

- Я, честно говоря, даже не знаю случаев, когда стройотряды не выполняли задачу, - задумался он. - Наверное, такие случаи были, но мне они не известны. И зарабатывали, конечно, это понятно. Без этой мотивации и в прежние времена неинтересно было работать, да и сегодня скучновато.

Ему пообещали откликнуться на озвученную на днях в Калининградской области инициативу - специализированные медицинские стройотряды.

- Мы готовы подставить в этом плечо, у нас есть наработки, и мы готовы это масштабировать, - заявил Киселев-"Брежнев".

Руководитель молодежной организации "Российские студенческие отряды" Михаил Киселев. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Главе государства подарили стройотрядовскую штормовку с нашивками "Президент" и "Владимир Путин".

- Здесь вот значки, - девушка продемонстрировала, что часть достижений движения президенту зачтены экстерном.

- Меньше значков, чем у Миши, - посмотрел на обновку Путин.

- Примерите?

- Давайте, - вздохнул президент, снял пиджак и начал надевать спецодежду.

- 17 февраля, в День стройотрядов можно надевать, - тут же подсказали ему.

- Не сама шила? - уточнил Путин у девушки, застегивая пуговицы.

- К сожалению, направления швей у нас пока нет, - словно извинилась она.

Возможно, теперь появится.