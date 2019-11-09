Дочь четыре года писала умершему отцу и получила ответ

Психологи уверяют: чтобы пережить горе, человеку нужен год. За это время он должен пройти все этапы боли и принять факт ухода из жизни близкого человека. У жительницы Арканзаса Честити Паттерсон так не получилось. Ее отчим Джейсон Лигонс, которого она искренне считала своим настоящим отцом, был для нее всем: он водил ее малышкой на каток, пока другие родители в их неблагополучном районе пили пиво, организовал самодельный кукольный театр для ее подружек, бросал все дела, чтобы выслушать дочь, когда Честити не везло с мальчиками.

А вот с мамой у Честити были прохладные отношения: та все время была занята поиском мест, где можно заработать, а вечером предпочитала общению с дочерью разговоры за бутылкой вина с подругами. Нет, она не была алкоголичкой, просто это был ее способ расслабиться. А как же дочка? Да вырастет как-нибудь!

ДТП перечеркнуло всю жизнь

- Я была уверена, что папа будет рядом всегда, но случилось ДТП: его машина не разъехалась с автобусом, и свет померк, - рассказывает Честити.

Потянулись месяцы горя. Чтобы не сойти с ума, дочка решила писать отцу СМС на его номер телефона. Ничего иррационального, скорее почти детское желание рассказать, как у нее дела. Сначала про сложности учебы в университете, потом про то, как бойфренд разбил ей сердце и как она не хочет садиться на антидепрессанты.

- Был период, когда я перестала отправлять сообщения. Это когда доктор сказал, что у меня рак. Я была в шоке: мне 21 год, и у меня онкология, за что?! Мало я, что ли, страдала? - вспоминает девушка. - Но перед операцией я опять послала СМС, попросив у отца поддержки. И когда меня везли на наркоз, мне стало легче.

Операция прошла успешно, Честити пошла на поправку. А через полгода она познакомилась с парнем по имени Демаркос. Эта встреча как будто изменила ее жизнь к лучшему: девушка получила диплом, нашла работу менеджера. А недавно еще и получила предложение руки и сердца. Но эсэмэски, начинавшиеся со слов «Привет, папа!», отправлять не перестала.

Джейсон был для Честити и отцом, и другом. Фото: facebook.com/chastity.patterson

«Не хочу идти к алтарю в одиночестве»

«Привет, папа! Прошло четыре года с тех пор, как я потеряла тебя, и не проходит и дня, чтобы я не скучала по тебе. Но я думаю, ты и так все знаешь, я же тебе рассказываю. Я победила рак. Как я тебе обещала, я стала заботиться о себе. Я окончила колледж с красным дипломом, а теперь вернулась и снова учусь. Я влюбилась, и мое сердце разбили (ты бы его убил). Но я собралась и стала сильнее. Я потеряла всех своих друзей и опустилась на самое дно, но нашла человека, который вошел в мою жизнь и спас меня. У меня пока нет детей, но я уже к ним готова. Я боюсь замужества, потому что мне придется идти к алтарю в одиночестве. Ведь тебя рядом не будет, и ты не скажешь, что все будет хорошо!» - написала девушка накануне свадьбы.

И вдруг - о чудо! - получила ответ.

«Привет, дорогая! Я не твой отец, но я читаю твои сообщения вот уже четыре года. Они приходят мне утром, я перечитываю их на ночь. Меня зовут Брэд, я потерял дочь в ДТП в августе 2014-го, и твои СМС сохранили мне жизнь. Это было ощущение, как будто Бог меня услышал. Мне очень жаль, что ты лишилась близкого человека, но все эти годы я читал, наблюдал, как ты растешь и справляешься с трудностями. Все эти годы я хотел написать ответ, но боялся разбить тебе сердце. Мне бы хотелось, чтобы моя дочь выросла такой, как ты».

Оказалось, номер, принадлежавший ее отцу, достался другому человеку...

Незнакомец прислал еще одно сообщение - постскриптум:

«Я думаю, твой папа был бы счастлив знать, что ты завела собаку, а не ребенка. Для детей еще будет время. Береги себя. С нетерпением жду твоих сообщений».

Честити была поражена. Четыре года она писала СМС погибшему отцу, заговаривая свое отчаяние, а получилось, что тем самым вытащила из черной бездны другого безутешного родителя. Пусть таким странным способом, но отец ее услышал. Девушку переполняли такие сильные чувства, что она решила опубликовать свою историю в Фейсбуке и получила десятки откликов от незнакомых людей.

«Сообщение от Брэда было знаком, что все в порядке, и я могу позволить моему отцу отдохнуть», - подвела девушка итог.

Но история на этом не закончилась. Представители одного из издательств связались с Честити и предложили ей написать книгу. Быть может, она даже станет основой для фильма.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Письма - мощный инструмент помощи себе»

- Неизвестно, интуитивно ли девушка, потерявшая отца, пришла к этому методу терапии или ей подсказал специалист, но написание писем или СМС - эффективный способ пережить горе или сильную психотравму, - говорит психолог Татьяна Василькова. - Чем качественнее «проплакано» несчастье, выписано или проговорено, тем легче человеку будет в дальнейшем. Останутся память и тихая грусть без тоски и боли. Тех, кто потерял близких, не оставляет ощущение, что они что-то не успели: сказать главные слова, сделать что-то важное. И письма ушедшему - это как продолжение разговора, от которого постепенно становится легче.

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