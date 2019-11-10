Игры детей в СССР: Забить гол промокашкой

Школа. Идет какой-нибудь скучный урок, но вместо изучения очередного параграфа в учебнике прямо во время занятий начинается игра с непосредственным участием соседа по парте. Игры были довольно простыми. Хватало одного листочка бумаги...

Мы попросили слушателей программы «Дежавю» на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) вспомнить, во что именно они играли на уроках.

Морской бой

Для проведения двух-трех морских боев хватало аккурат 45 минут, которые длился урок.

Главное достоинство игры - ее можно было прервать и возобновить в любой момент, да и общение друг с другом она предполагала минимальное. «Д5». - «Мимо». - «Е3». - «Ранен».

Иногда учитель замечал ведущиеся боевые действия и прекращал это безобразие, но ненадолго: уже на следующем уроке бой возобновлялся...

Была еще одна разновидность этой игры - «Летучий голландец», когда на игровом поле имелся всего один пятипалубный корабль, но при попадании в него хозяин корабля мог, потеряв одну палубу, переместить судно в любое другое место на поле.

Точки

Вторая по популярности игра. Требовался листочек в клетку, и на пересечении клеточек игроки по очереди ставили точки. Главная задача - окружить своими точками точку врага.

Иногда игра затягивала так, что многие не замечали, как к парте подходил учитель и традиционно, как это всегда бывает, на самом интересном месте забирал листочек.

Некоторых за подобную игру могли и из класса выгнать.

Вариация футбола

Играли, когда были уверены, что учитель будет сидеть на месте. По краям парты из подручных предметов - карандашей, ручек, а иногда и спичек - строились «ворота» (их размер определялся заранее). Ну а дальше все просто: из промокашки скатывался шарик, который игроки щелчком пытались отправить в эти самые ворота. Допускалось только одно касание. Игра, как правило, заканчивалась, когда забивался 10-й гол.

Балда или виселица

Тут все зависело от того, когда играешь и с кем. Например, девочки предпочитали именно виселицу. Другие вспоминали, что составляли чуть ли не целые кроссворды. Однако большей популярностью пользовалась игра, когда игрокам давалось одно большое слово, например «электрификация», а дальше в течение урока каждый должен был из букв этого слова составить другие слова. «Цирк», «акция» и так далее. Выигрывал тот, у кого оригинальных слов оказывалось больше.

Подсчет результатов подводился на перемене, и там же придумывалось новое слово.

Танчики и машинки

Самый простой способ игры: на листочке в клеточку сверху и снизу рисовались два условных танка (это могли быть пушки или катапульты). Какая именно техника участвует в игре, было не столь важно.

Первый игрок брал ручку или карандаш, ставил его вертикально грифелем вниз к своему танку, а после с легким толчком вперед отпускал ручку.

В итоге на листочке оставалась линия - это считалось выстрелом.

Дальше стрелял второй игрок - и так до тех пор, пока один из танков не подбивался.

Что касается машинок. Два авто из бумаги ставились друг напротив друга. По команде машины срывались с места (это игроки дули на них). Столкновение! Чья машинка перевернулась, тот и проиграл.

Играть в машинки было опасно: слишком заметно для учителя. Да и дуть тихо не получалось.

ЧТО ЕЩЕ

Также во время уроков школьники:

* вырезали печать из ластика;

* рисовали «косичку»;

* разрисовывали последний лист тетради названиями иностранных музыкальных групп.