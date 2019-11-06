2019-11-05T18:18:49+03:00
Конкурсы и тесты

Уши - зеркало души

О характере женщины могут рассказать серьги
Лина КРАСУЛИНА
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Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Этот текст для дам. Практически у каждой женщины есть любимые серьги. А вы знаете, что украшения в ушах могут многое о вас нашептать? Представьте себя с кавалером в ювелирном магазине. Перед вами пять пар сережек, из которых надо выбрать одни. Определяйтесь скорее!

Наташа Королева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Наташа Королева.Фото: Борис КУДРЯВОВ

С крупными камнями. Вы обладаете большой жизненной энергией, имеете множество увлечений и часто привлекаете внимание мужчин. Невероятно харизматичная натура, вас трудно не заметить, даже если замотаетесь в бабушкину шаль и сядете в углу молчать. Такая женщина знает себе цену и редко идет на компромиссы. Ведь под той самой шалью широкая душа и пылкое сердце, завоевать которое сможет только самый достойный.

Модель: Наташа Королева.

Ольга Серябкина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ольга Серябкина.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Длинные серьги носят романтичные натуры. Творческие, разносторонние, в их доме всегда уют. Они много читают, увлекаются рукоделием, следят за модой. Дорожат семейными отношениями, заботятся о семье и просто созданы для любви. Правда, найти их мужчинам непросто. Просто потому, что они опять затеяли уборку в квартире или спрятались в примерочной, выбирая очередное платье.

Модель: Ольга Серябкина.

Анна Чурина. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Анна Чурина.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Украшения с жемчугом выбирают люди правил. Самых честных. И именно это качество такие женщины больше всего ценят в мужчинах. Вы верны своим принципам. Консервативны и склонны к перфекционизму: книжки стоят на полках по цвету, пиджак висит на плечиках, салфетки лежат параллельно краю стола. На работе никаких дедлайнов, а в жизни все по полочкам.

Модель: Анна Чурина.

Анна Седокова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Анна Седокова.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Кольца в ушах позволяют сказать, что вы яркая требовательная личность. Такая девушка не боится опасностей, смело берется за любые начинания, привыкла рисковать и жаждет новых приключений. В детстве такая особа прыгала по крышам, мерила лужи, а повзрослев, продолжает с любопытством изучать этот безумный, безумный мир.

Модель: Анна Седокова.

Паулина Андреева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Паулина Андреева.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Гвоздики выберет дама чистосердечная. Вы всегда всем поможете и не станете держать обид. Вас хочется беречь и защищать, тем более что рядом вечно что-то происходит. Машина глохнет, телефон разряжается, карточку зажевывает банкомат. При этом вы невероятно креативны и полны грандиозных планов, про которые близким лучше не рассказывать. Просто вы живете в своем измерении, в мире фантазий и безумных идей, а все земное немного скучновато. Серовато. И без единорогов.

Модель: Паулина Андреева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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