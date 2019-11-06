Туринский "Ювентус" в Москве: Роналду поселился в Измайлово, а в Шереметьево фанаты бежали за клубным автобусом

Туринский "Ювентус" тщательно хранил секретность, не особо разглашая детали своего маршрута до Москвы и программу пребывания в столице России. Например, чартерный рейс авиакомпании AlItalia вылетел из аэропорта Турина в четыре часа дня по московскому времени.

Но даже на самой модной системе слежения за самолетами Flightradar этот Airbus 330-200 был обозначен довольно кратко. Старт рейса был из итальянского города, а конечная точка - не была указана.

СОТНИ ФАНАТОВ ЖДАЛИ РОНАЛДУ

Однако этот факт никак не помешал двум сотням фанатов приехать в терминал E московского аэропорта "Шереметьево" к семи часам вечера. Рейс с футболистами на борту приземлился в 19:12, что было на полчаса быстрее заявленных. И к тому времени у выхода для встречающих скопилось примерно 150 человек, которые пришли в майках "Ювентуса", с портретами Буффона и фотографиями Роналду в руках.

juventus Destination Moscow #FCLMJuve #JuveUCL

- Идет он, идет! - сказала одна из выходивших пассажирок. Чем раззадорила стоявшую толпу, которая начала скандировать "Форца, Ювентус! Криштиану Роналду!".

Однако проходит 10, 15 минут. Из дверей выходят обычные люди, но игроков "Ювентуса" все нет. И тогда один из стоявших в хвосте крикнул: "Тут они!". И сотня человек со всей силы пробежали 50 метров к другому выходу в надежде на автограф звезд итальянского топ-клуба.

Оказалось, что вся делегация "Юве" вышла из другого выхода, где над дверями написано: "Выход для граждан Евразийского экономического союза" (В него, на минуточку, входят на правах участников Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Молдавия на правах государства-наблюдателя - прим.ред.). Именно там было выставлено оцепление и Роналду с товарищами спокойно проследовали в автобус.

orencat Паства приветствует Криштиану Роналду на русской земле :) Самые отчаянные человек семь бежали за автобусом "Ювентуса" еще метров 200, пока не уперлись в шлагбаум Шереметьево.

- Ребят, они все уже спокойно вышли и сидят в автобусе, - огорошили новостью люди из оцепления.

orencat Фанаты бежали за автобусом "Ювентуса" в Шереметьево

И тогда у международного терминала "Шереметьево" разыгралась отдельная сцена. Автобус с игроками "Ювентуса" окружили фанаты и всеми силами пытались привлечь к себе внимание футболистов, которые уже думали об игре с "Локомотивом". А несколько самых отчаянных и вовсе побежали примерно 150-200 метров за своим любимым клубом, пока не уперлись в шлагбаум "Шереметьево".

БЕЗ ПРОБОК ДО СТАДИОНА

К тому моменту, как "Ювентус" выезжал из аэропорта "Шереметьево", в округе уже не было пробок. Но для таких случаев всегда загодя выделяется автомобиль сопровождения, чтобы доехать без проблем до любой точки города.

И что удивительно, итальянский клуб поехал сразу же на стадион "РЖД Арена". Просто для того, чтобы посмотреть на газон домашней арены "Локомотива". Да и ради предматчевой пресс-конференции с участием представителей "Ювентуса".

Ювентус приехал осмотреть стадион "РЖД Арена".

Но тут случилась накладка. Изначально общение с прессой было запланировано на 21:50 по московскому времени. Но пресс-служба "Ювентуса", увидев, что в пресс-центре сидит немало итальянских журналистов, решили начать общение уже в 21:05. И закончился разговор в 21:46, за пять минут до официально назначенного времени. "Ювентус" спешил к себе в гостиницу отдохнуть после дороги и поужинать.

ГОСТИНИЦА В ПЯТИ МИНУТАХ ОТ АРЕНЫ

Что примечательно, квартироваться в Москве туринский клуб будет очень близко от стадиона, дабы избежать проблем с траффиком. Например, мадридский "Атлетико" жил в пятизвездочной гостинице недалеко от площади трех вокзалов. А вот "Ювентус" остановился в четырехзвездочном отеле совсем близко в Измайлово в пяти минутах езды от стадиона.

Маурицио Сарри и вратарь "Ювентуса" Войцех Щесны на пресс-конференции перед игрой.Фото: REUTERS

Как говорят, представители клуба готовились к приезду Буффона и компании загодя, прибыв за пару дней до прилета команды в Москву. Именно оттуда стартует сегодня вечером на стадион туринский "Ювентус".

Матч "Локомотива" и туринского "Ювентуса" пройдет сегодня, 6 ноября. Встреча начнется в 20:55 по московскому времени и сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию поединка.

СПРАВКА "КП"

На игру с "Локомотивом" в Москву прилетели 20 футболистов. именно из них будет выбирать состав на игру главный тренер команды Маурицио Сарри.

Вратари: Щесны, Пинсольо, Буффон;

Защитники: Де Шильо, Алекс Сандро, Данило, Бонуччи, Ругани, Демирал;

Полузащитники: Пьянич, Хедира, Рэмзи, Матюиди, Рабьо, Бентанкур;

Нападающие: Роналду, Дибала, Дуглас Коста, Игуаин, Бернардески.