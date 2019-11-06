Какую прибыть приносят государственные облигации в России

Государственные облигации - это один из самых распространенных финансовых инструментов в мире. Все страны выпускают свои долговые обязательства, чтобы финансировать те или иные расходы бюджета. Российский Минфин не исключение. Причем спрос на наши гособлигации не только внутренний, но и внешний. А некоторые ценные бумаги (ОФЗ-н) выпущены исключительно для граждан России. Жители других стран купить их не могут.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ/ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ДОХОДНОСТЬ

В основном иностранцев привлекает в наших гособлигациях положительная доходность. В среднем на ОФЗ сейчас можно заработать до 7 - 8% годовых в рублях. А учитывая тот факт, что курс нашей валюты в последние годы гораздо менее волатилен, то и риски таких вложений не очень велики. По крайней мере, в ближайшие три года даже в очень консервативном прогнозе Минэкономразвития рост курса доллара заложен минимальный - примерно 1,5% ежегодно. То есть за вычетом девальвации, реальная доходность ценной бумаги (если прогноз чиновников сбудется) составит около 6%.

Для сравнения, во многих развитых странах о таких прибылях можно только мечтать. Гособлигации там либо приносят минимальный доход - 1 - 2% годовых (как в США), либо и вовсе имеют отрицательные ставки. Так, в этом году Германия впервые выпустила 30-летние гособлигации, которые не преумножат, а преуменьшат сбережения инвесторов. Кроме того, отрицательная доходность у облигаций со всеми сроками погашения наблюдается в Дании, Нидерландах, Финляндии, а также почти у всех бумаг в Швеции, Франции и Японии. В итоге почти треть котируемых на бирже гособлигаций развитых стран приносит инвесторам минус. Объем таких нелогичных ценных бумаг - $17 трлн. Для сравнения, общий объем рынка гособлигаций в мире оценивается в $54 трлн.

ВО ЧТО ВКЛАДЫВАЮТ ГРАЖДАНЕ ДРУГИХ СТРАН

В связи с этим у жителей развитых стран закономерные сложности с вложением собственных денег. Депозиты в банках дохода не приносят, в лучшем случае ноль. А облигации предлагают купить с отрицательными ставками. То есть финансовые структуры, наоборот, берут деньги с населения за хранение их денег.

В этом случае большинству граждан в развитых странах невыгодно копить, а выгодно занимать средства у банков по минимальным ставкам и больше тратить. Собственно, на это и рассчитывали правительства развитых стран. Ведь низкие процентные ставки стимулируют именно такое потребительское поведение. А оно ведет к тому, что в экономике появляется более высокий спрос, что позитивно отражается на росте ВВП.

Но у этого процесса есть побочные последствия. Раз депозиты и другие консервативные инструменты прибыли больше не приносят, частные инвесторы переключились на другие активы, более рискованные. В частности, пузыри надуваются на фондовых биржах и на рынке недвижимости. Граждане вкладывают деньги в акции и жилье. От этого резко растут котировки и стоимость квадратных метров. И возможностей спокойно и без последствий «охладить» эти рынки у регуляторов разных стран практически не осталось.

В развивающихся странах ситуация другая. Но, в отличие от российских ценных бумаг, гособлигации той же Турции и Аргентины хоть и приносят более высокий доход, но вложить свои деньги в экономику этих стран готов разве что очень бесшабашный инвестор. И та, и другая страна имеют очень большой дефицит бюджета, высокую долговую нагрузку и балансируют на грани дефолта.

СРЕДНЕСРОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Справедливости ради, в России ключевая ставка тоже имеет тенденцию к снижению. Центробанк в этом году снизил ее до 6,5% годовых. По мнению экспертов, этот процесс продолжится и дальше. В ближайший год этот важный денежно-кредитный показатель может упасть до 5% годовых.

В сентябре этого года Минфин выпустил дополнительный финансовый инструмент, который может быть интересен частным инвесторам, - ОФЗ для населения (или ОФЗ-н). Их можно купить в одном из четырех госбанков. Причем иностранцам вход на этот рынок запрещен. Эти ОФЗ-н могут купить только граждане РФ. Как уточняют в ведомстве Антона Силуанова, они выпущены для того, чтобы дать населению возможность получить более высокую доходность по сравнению с банковским вкладом, расширить линейку банковских продуктов для сбережений граждан.

Кроме того, это попытка Минфина приучить россиян мыслить более длительными сроками инвестиций. Так, как это делают в тех же развитых странах. К примеру, многие жители США инвестируют в пенсионные фонды, где отдачи приходится ждать минимум 10 - 20 лет. Зато подобные вложения дают максимальный доход по сравнению с краткосрочными инвестициями.

ПЛЮСЫ «НАРОДНЫХ ОБЛИГАЦИЙ»

Минфин выпускает эти специальные ценные бумаги для населения (ОФЗ-н) с 2017 года. За это время было три выпуска. По ним сейчас продолжаются выплаты. С сентября этого года в продаже появился четвертый выпуск. Его основной плюс - более высокая доходность на вложенные средства.

Для сравнения, в первой декаде октября максимальная ставка по годовым вкладам в банках Топ-10 составляла 6,48% годовых. А депозиты на три года - это редкость. Ставки по ним - 4 - 5%. При этом средняя доходность по «народным облигациям» составит 7,03% годовых (если не продавать бумаги положенные три года - до конца августа 2022 года). Кроме того, у них есть несколько дополнительных преимуществ.

1. Расширенное число банков. Теперь «народные облигации» можно приобрести в Сбербанке, ВТБ, Промсвязьбанке и Почта Банке.

2. Удаленная покупка. Действующие клиенты банков могут приобрести «народные облигации» через онлайн-кабинет на сайте банка или мобильное приложение. До этого такой возможности не было. Каждый раз приходилось идти в офис банка.

3. Сниженный порог входа. По сравнению с предыдущими выпусками, минимальная сумма сократилась с 30 до 10 тысяч рублей. На эти деньги можно купить 10 облигаций.

4. Нет комиссии. Банки теперь не берут комиссию при продаже и выкупе народных облигаций. Раньше она составляла от 0,5% до 1,5% от суммы. Минфин взял эти издержки на себя.

5. Облигации как залог. Держатели этих ценных бумаг теперь могут использовать их в качестве залога, если им потребуется взять деньги в долг у банка (при наличии соответствующих программ кредитования).