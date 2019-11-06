Кому продукты подешевле?

В третьем квартале 2019 года в Центральной части России, на Урале и в Сибири, он составил 99%, в Москве - 89% и в Санкт-Петербурге - 91%.

Индекс «Пятерочки» отражает отношение стоимости продовольственного набора по средним ценам в универсамах торговой сети и стоимости продовольственного набора по данным Росстата, который принимается за 100%. Кстати, эта методология расчета верифицирована главным статистическим ведомством страны.

Третий квартал включает в себя три месяца – июль, август и сентябрь. В России как раз начинается сбор урожая овощей и фруктов. Поэтому в «Пятёрочке» наиболее заметно подешевела капуста (на 60% по отношению к средней цене во втором квартале), огурцы (на 37%), картофель (на 29%), лук (на 24%) и морковь (на 21%). Кроме этого, на 15% снизились цены на сахар и на 8% на куриные яйца.

Плодоовощная продукция на фоне теплой погоды в сезон созревания сельскохозяйственных культур и раннего урожая как раз и внесла наибольший вклад в изменение динамики цен. К примеру, в сентябре в этой категории зафиксирована дефляция 6,3% по сравнению с августом.

Если посмотреть на продовольственную инфляцию, то в течение квартала она снижалась с 5,5% в июле до 5% в августе и 4,6% в сентябре. Темпы же общей инфляции в этот период также замедлились – с 4,6% до 4%.

Все эти факторы привели к тому, что за три месяца III квартала 2019 года в магазинах сети в Центральной части России, на Урале и в Сибири цена продовольственного набора снизилась на 4,4%, в Москве – на 6,9%, в Санкт-Петербурге – на 6%. Аналогичная корзина по данным Росстата в это же время подешевела лишь на 3,2%, 2,7% и 1,7% соответственно.

Перейдем к более показательным примерам. Минимальная продуктовая корзина в июле-сентябре в среднем по стране по расчетам Росстата стоила 4 181 руб. В Москве в этот период ее цена составляла 5 174 руб., в Санкт-Петербурге – 5 056 руб. Аналогичный базовый продовольственный набор в магазинах «Пятёрочка» стоил дешевле: 4 126 руб. в универсамах Центральной части России, на Урале и в Сибири, 4 581 руб. в столичных и 4 619 руб. в петербургских. Таким образом, индекс «Пятёрочки», соответственно, составил 99%, 89% и 91%.

Есть еще один показатель, возможно, даже более значимый для тех, кто находится в сложном финансовом положении. Продовольственный набор из самых доступных в своих категориях продуктов в третьем квартале этого года в «Пятёрочке» стоил на 37-42% ниже среднерыночных цен - на всей европейской части России, на Урале и в Сибири его стоимость составила 2 627 руб., 2 991 руб. в Москве и 3 120 руб. в Санкт-Петербурге.