В Омске стартовал форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана

В омском Конгресс-холле начал работу XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Мероприятие призвано укрепить связи между бизнесом и властью двух стран, способствовать появлению новых деловых контактов. В течение двух дней 6-7 ноября в Омске встретятся представители крупных компаний, государственных институтов и властных структур. Они обсудят вопросы интеграции, поделятся опытом решения актуальных вопросов и найдут новые платформы для взаимовыгодного сотрудничества. На мероприятии состоится подписание целого ряда межрегиональных и коммерческих документов. Форум организован Министерством экономического развития России, Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Фондом Росконгресс.

«У России и Казахстана огромный потенциал сотрудничества, – отмечает советник президента России Антон Кобяков. – Каждая сторона обладает ценным опытом, в том числе, и в области высоких технологий, который можно было бы адаптировать под реалии страны-соседа. И мы готовы к взаимовыгодным совместным проектам. Форум не случайно проходит именно в Омске, у региона уже есть многолетний опыт взаимодействия с компаниями из Казахстана и планы по дальнейшему сотрудничеству. Мы намерены всячески способствовать развитию деловых и культурных связей между компаниями, организациями и гражданами наших государств».

Старт работе Форума был дан на торжественном открытии выставки «Высокие технологии: возможности регионов России и Казахстана», посвященной экспортным возможностям двух стран. Экспозиция включает стенды 42 российских и 17 казахстанских компаний и организаций, представляющих самые последние научные и промышленные разработки. На открытии выставки ее участников приветствовали губернатор Омской области Александр Бурков и вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Кайрат Торебаев. Выставка будет работать в течение двух дней и станет площадкой для встреч и знакомств делегатов обеих стран.

«Сегодня дан старт XVIФоруму межрегионального сотрудничества России и Казахстана, он дан открытием выставки с названием «Высокие технологии» и, действительно, здесь мы видим все самое передовое в сфере промышленности, аграрного сектора, а также в системе государственного и муниципального управления. Для нас сегодня важна кооперация с предприятиями Казахстана, потому что экономические и производственные связи были исторически выстроены. На мой взгляд, нам необходимо идти дальше и то, что мы сегодня увидели на выставке, подтверждает, что наши предприятия активно развиваются и готовы к дальнейшему наращиванию приграничного сотрудничества», - отметил Александр Бурков.

На Форуме состоятся панельные сессии по самым актуальным темам развития и взаимодействия бизнеса России и Казахстана. На повестке дня такие вопросы, как перспективы приграничного сотрудничества, развитие торговли, цифровая трансформация бизнеса, экономическая кооперация в сфере промышленности и технологий, женское предпринимательство, развитие несырьевого экспорта между Россией и Казахстаном. На сессиях выступят представители крупного бизнеса и общественных организаций, профильных министерств из России и Казахстана. Важным мероприятием программы станет заседание Российско-Казахстанского делового совета «Современные аспекты экономической кооперации».

Также на полях форума в Омском региональном парке информационных технологий пройдет Форум молодежных лидеров России и Казахстана. На нем представители молодого поколения обсудят вопросы добровольчества, актуальные практики социального проектирования, механизмы реализации возможностей сельской молодежи. Одной из центральной тем станет роль современных медиа в развитии межгосударственного сотрудничества. Кроме того, в рамках молодежного форума состоится встреча молодых дипломатов России и Казахстана.