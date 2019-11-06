2019-11-06T12:28:56+03:00
Общество

В Магнитогорске стало легче дышать

За последние два года качество атмосферного воздуха в центре черной металлургии улучшилось почти в два раза – следует из данных Росгидромета
Антон БАЛУЕВ
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Позитивные изменения произошли благодаря масштабной экологической программе Магнитогорского металлургического комбината, который только с 2017 года инвестировал в природоохранные проекты больше 21 млрд. рублей.

На протяжении десятилетий Магнитогорск традиционно входил в список городов с проблемной экологией. В конце 1920-х годов он строился вокруг сталелитейного гиганта, который сейчас является не только лидером на российском рынке металлопроката, но и ежегодно инвестирует миллиарды рублей в решение экологических проблем.

Данные, которые были получены на стационарных постах Росгидромета и ММК, где наблюдения осуществляются также в соответствии с методиками Росгидромета свидетельствуют о том, что за девять месяцев 2019 года комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) в городе снизился до 7,62 единицы. Два года назад он составлял 13,4 единицы. Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений в Магнитогорске.

-Улучшение качества атмосферного воздуха в Магнитогорске – результат масштабной природоохранной деятельности, которую компания системно осуществляет на протяжении многих лет, – отметил член бюро правления РСПП, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.

Среди крупнейших природоохранных проектов компании последних лет – строительство систем аспирации литейных дворов трех доменных печей. В результате выбросы пыли снизились на 1,14 тыс. тонн в год. Также на комбинате реконструированы сероулавливающие установки аглоцеха, и эффективность очистки воздуха повысилась до 95%. Модернизировано коксохимическое производство, благодаря чему в этом году концентрация бензапирена в атмосфере Магнитогорска уменьшилась на 22%. И, наконец, летом этого года на ММК в присутствии президента России Владимира Путина ввели в строй новую экологичную аглофабрику стоимостью 30 млрд. рублей. С ее запуском удалось сократить выбросы пыли в два раза (на 2,1 тыс. тонн в год), диоксида серы – в четыре раза (на 3,5 тыс. тонн в год), бензапирена – в 16 раз.

Новая аглофабрика – лишь часть программы радикального обновления «первого передела» на ММК. Компания намерена построить новую коксовую батарею и доменную печь. Они сменят устаревшие агрегаты и будут оснащены новейшими природоохранными установками, что позволит дополнительно снизить нагрузку на окружающую среду. -ММК уверенно приближается к достижению стратегической цели: снижению комплексного индекса загрязнения атмосферы в Магнитогорске до уровня менее 5 единиц, что предусмотрено нашей стратегией, рассчитанной до 2025 года. Напомню, что значение в 5 единиц соответствует определению «Чистый город», – сообщил Виктор Рашников.

Экологическая программа Магнитки в контексте национального проекта «Экология» уже позволила добиться ощутимых результатов: по итогам 2018 года Магнитогорск был исключен из списка городов с наиболее загрязненным воздухом. С 2000 по 2018 год комбинат вложил в природоохранные проекты более 58 млрд. рублей, и планирует вложить до 2025 года еще свыше 38 млрд. рублей. Опыт Магнитки показывает, что в современной черной металлургии новейшие технологии и высокие экономические результаты органично сочетаются с эффективной заботой об окружающей среде.

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