Мужчина обрил наголо мать, приехавшую на день рождения их ребёнка

Вопиющая история произошла среди бела дня в подмосковном Одинцово. 30-летняя Ярослава приехала поздравить свою 3-летнюю дочку Алину с днём рождения. Но праздничный день обернулся для женщины госпитализацией в травматологическое отделение с сотрясением мозга и множественными ушибами.

С отцом своего ребёнка Ярослава разошлась год назад, но забрать дочь у женщины не получается до сих пор. Не могут помочь ни органы опеки, ни обращения в суд. Поэтому видится с ребёнком Ярослава только тогда, когда ей позволяет бывший муж Александр. Так было 18 октября.

Мужчина обрил наголо бывшую супругу.

— Я привезла дочке подарок и хотела отвезти её в кафе, чтобы отпраздновать день рождения. Мы спустились на улицу, он посадил дочь в машину и закрыл двери. Александр стал выяснять отношения со мной на улице, угрожал, в один момент он достал из сумки электрическую машинку для стрижки и пригрозил мне. Он подходил всё ближе, я старалась держаться на расстоянии, потому что знала на что он способен. Но он ударил меня внезапно в висок, и я упала на землю. Он сел сверху, стал меня бить руками и ногами по лицу и в грудь, а затем достал машинку и сбрил половину волос, нажим был такой сильный, что он порезал мне висок. Я пыталась сопротивляться, но у меня не хватало сил. Он приговаривал, что будет возвращать меня мужу по частям, — рассказала Ярослава kp.ru

Переписка Ярославы с бывшим мужем

Всё происходило на стоянке между машинами и этого никто не видел, но крики Ярославы услышала проходящая мимо пара, они искали откуда доносился звук. Молодой человек оттащил от пострадавшей женщины Александра и помог подняться. Девушке вызвали скорую помощь. Врачи приняли решение госпитализировать Ярославу в травматологию, поскольку она теряла сознание. В ЦРБ у неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные ушибы, кровоподтёки лица и ушиб грудной клетки. Девушка написала заявление в полицию, но привлечь к ответственности бывшего сожителя до сих пор не удалось.

Ярослава и Александр прожили в гражданском браке 8 лет, последний год их отношений был для Ярославы самым тяжелым.

— Его уволили когда дочке было 8 месяцев, и начался кромешный ад, он стал срывать зло на мне, постоянно унижал, издевался. Конец моему терпению настал в прошлом ноябре, он меня тогда сильно избил, и, я сбежала от него. Дочку забрать он мне не дал, контролировал, чтобы я не могла её увезти. С тех пор я вынуждена общаться с этим человеком, чтобы видеть своего ребёнка, — говорит Ярослава kp.ru

Примерно через полгода Ярослава встретила достойного мужчину и вышла замуж. Казалось бы, на этом кошмар закончится и жизнь снова пойдёт на лад.

Переписка Ярославы с бывшим мужем

— Когда он узнал, что я вышла замуж, постоянно стал слать угрозы, требовал 2 миллиона, чтобы я могла видеться с дочерью. Я его везде заблокировала, а мой муж пытался мирно решить вопрос с ним. Но это ни к чему не привело, теперь он шлёт угрозы и мои интимные фотографии мужу и знакомым. А полиция никак не хочет на это реагировать. Участковый даже отказывается изымать камеры с парковки на которой меня избили, — рассказывает Ярослава

Такие сообщения Ярослава и её муж продолжают получать от Александра по сей день, в них мужчина требует вернуть все потраченные на женщину деньги (суммы указаны в тысячах рублей), говорит, что будет рассказывать дочке, что её мама умерла при родах и всячески оскорбляет мать своего ребёнка.

30-летняя Ярослава приехала поздравить свою 3-летнюю дочку Алину с днём рождения.

Ярослава всерьёз боится за свою жизнь и здоровье, но не может оставить дочку надолго с Александром. Женщина работает администратором-управляющим магазина одежды класса премиум и волнуется, что теперь её испорченная внешность может стать причиной увольнения.