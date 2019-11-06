2019-11-06T17:03:33+03:00
Экономика

«Траст»: Группа Михаила Гуцериева не имеет отношения к долгам санированных Бинбанка и Рост Банка

Банки «Траст» и «Открытие» подписали с группой «Сафмар» Михаила Гуцериева соглашение
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Банки «Траст» и «Открытие» подписали с группой «Сафмар» Михаила Гуцериева соглашение, предусматривающее урегулирование споров по вопросам, связанным с транзакциями Бинбанка и Рост Банка, а также о приобретении группой «Сафмар» ряда активов с баланса банка «Траст».

«Стороны договорились, что ПФГ «Сафмар» М.С. Гуцериева купит акции ряда работающих компаний, входящих в периметр интересов Группы, которые повысят ее капитализацию, - сообщает пресс-служба «Сафмар». - Также «Сафмар» откажется от исковых требований к группам «Траст» и «Открытие». В свою очередь, банк «Траст», «Открытие» и их дочерние зависимые компании обязуются не предъявлять акционерам и топ-менеджерам группы «Сафмар» никаких судебных требований и исков по оспариванию сделок и транзакций, вошедших в соглашение».

Стороны с участием внешних консультантов подтвердили и доказали, что Михаил Гуцериев не имел никакого отношения к транзакциям Бинбанка, Рост Банка, МДМ-Банка и других санированных банков на общую сумму более 330 млрд рублей за период с 2012-го по 2017-й год, которые были предметом финансового расследования банка «Траст». Следовательно, группа «Сафмар» не имеет никакого отношения к долгам санированных банков.

Контролировавший Бинбанк, Рост Банк, МДМ-Банк и другие санированные банки Микаил Шишханов, а также ряд топ-менеджеров, руководивших данными банками, в соглашение об урегулировании не вошли. С ними «Траст» и «БФКО» будут вести отдельную работу, в рамках которой оставляют за собой полностью все права и обязанности в соответствии с нормами законодательства.

«Михаил Гуцериев никогда не являлся контролирующим акционером Бинбанка и никогда не входил в органы управления Бинбанка, - отмечается в пресс-релизе, - Михаил Гуцериев никогда не являлся акционером Рост Банка и других санированных банков и никогда не входил в органы управления указанных банков. Только в феврале 2017г., за 8 месяцев до санации Бинбанка, Председатель совета директоров ПФГ «Сафмар» Михаил Гуцериев, по согласованию с Банком России, вошел в состав советов директоров Бинбанка и «Рост Банка» для того, чтобы в дальнейшем их докапитализировать и разработать новую стратегию их развития».

Напомним, по ряду причин в сентябре 2017 года Банк России объявил о финансовом оздоровлении обеих кредитных организаций через Фонд консолидации банковского сектора. Эта новость была превратно воспринята рынком будто Михаил Гуцериев и «Сафмар» в одночасье стали ответственны за все накопившиеся за годы работы Бинбанка, МДМ-Банка, Рост Банка и других санированных банков проблемы, к которым ни Группа «Сафмар», ни ее руководитель не имеют никого отношения. Тщательное финансовое расследование, проведенное представителями «Траста» и «Открытия», расставило все на свои места: ни Михаил Гуцериев лично, ни группа «Сафмар» не являлись выгодоприобретателями каких-либо нерыночных сделок Бинбанка и Рост Банка.

Как говорится в заявлении Группы «Сафмар», соглашение с банком «Траст» доказало, что ряд СМИ, опубликовавших ранее информацию о триллионных долгах группы «Сафмар» и связывавших при этом группу с проблемами санированных банков, распространили таким образом непроверенную информацию, что могло нанести ущерб деятельности группы среди делового сообщества. Подписанное соглашение убедительно свидетельствует, что группа «Сафмар» является эффективно работающей структурой, по своим производственно-финансовым показателям входящей в десятку ведущих корпораций страны.

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