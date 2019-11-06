2019-11-06T18:45:05+03:00
Происшествия

Неизвестные угрожали взорвать Евангелическо-лютеранскую церковь в Москве

Преступники хотели сделать это с помощью квадрокоптеров
Иван РУНЕВ
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В Евангелическо-лютеранскую церковь была срочно направленна следственно оперативная группаВ Евангелическо-лютеранскую церковь была срочно направленна следственно оперативная группаФото: Википедия
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5 ноября на почту Евангелическо-лютеранской церкви Европейской части России, расположенной в Москве на Старосадском переулке, пришло письмо с угрозами. Неизвестные сообщили, что в ближайшие дни устроят серию взрывов внутри Кафедрального собора святых Петра и Павла, в котором располагается Евангелическо-лютеранская церковь.

"Неизвестные сообщили в письме, что собираются при помощи квадрокоптера взорвать одно из верхних окон храма Петра и Павла, а через образовавшийся проем - направить другие квадрокоптеры со взрывчаткой внутрь церкви, чтобы устроить серию взрывов" - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В Евангелическо-лютеранскую церковь была срочно направленна следственно оперативная группа вместе с кинологами и собаками. Храм был обследован вдоль и поперек, никаких следов взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было. В настоящий момент проводится проверка и разыскивается неизвестный, направивший на почту церкви письмо с угрозами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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