Гигантский пес Герберт решил отдохнуть и снес хозяина с креслом

Собака – друг человека. Но не жди поблажек, если ты занял ее любимое место. Особенно не жди, если твой четвероногий любимец размером с малого теленка.

Герберт как раз такой и если он решил отдохнуть после обеда, то никто и ни что не сможет его остановить. Даже если этот кто - любимый хозяин.

- Даже лучше, отдохнем вместе, - видимо так рассудил пес и устремился к своему владельцу.

Законы физики здесь бессильны, только законы любви. И вот уже все трое: кресло, Гербер и владелец лежат на полу.

Но кого это беспокоит? Никого, если в этом доме живет любовь, пишет Ридус.

Пользователи в Сети очень впечатлились роликом, а еще больше удивились чистоте под креслом.

- Я действительно впечатлен тем, как чисто под вашим креслом!

Секрет оказался прост - это целиком и полностью заслуга хозяйки Герберта.

- Просто моя жена пылесосит там каждый раз, когда это происходит, - делится с пользователями мужчина.