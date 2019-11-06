«Мама, как можно не доверять врачам?»: В Москве 17-летний студент умер после лечения в стоматологии

Зуб у 17-летнего Дениса разболелся в конце августа — совсем не вовремя. Подросток поступил на математический факультет в МГПУ, переехал из Тывы в Москву и вовсю готовился к 1 сентября. Вместе с мамой решили: надо срочно лечиться.

— Клинику мы нашли через интернет, к врачу пошли вместе. Денису сделали снимок, посмотрели и сказали, что надо удалять. Я удивилась: почему удалять, обычно же лечат. Я потом смотрю, а на месте удаленного зуба швы наложены, а рядом зуб разбитый, пломба наложена. А этот зуб нормальный, здоровый. Врач говорит: «Я случайно его задел». Я хотела начать скандалить, а сын меня оттуда увел, — вспоминает мама мальчика Анна Самба.

Врач выписал целый список лекарств, которые надо пить, взял деньги и отпустил Дениса. Ночью молодой человек проснулся от боли на месте удаленного зуба. Спасло обезболивающее. Через два дня Анна заметила: у сына отекла щека.

— Мы снова пошли в стоматологию. Тот же врач-хирург ковырялся полтора часа у Дениса во рту, вскрывал десну. Сначала все делали без укола. Сын плакал, хотя он взрослый парень. Что там было, врач нам не объяснил. Только сказал: «Я почистил, новую кровь запустил. Больше болеть не должен». Не знаю, что он там чистил, — рассказывает Анна.

Хирург попросил Дениса на всякий случай приходить раз в неделю, чтобы следить за его состоянием. Скоро подросток не смог открыть рот, воспалилась щека.

— Врач говорил: «Это все пройдет, надо лечить остальные зубы». Я предлагала сыну сходить в другую стоматологию, а он мне: «Мама, как можно не доверять врачам? Врачи — это специалисты. Если им не доверять, как жить?», — объясняет мама молодого человека.

В один из дней у Дениса пошла кровь из носа, и ему вызвали скорую. Молодого человека отвезли в детскую городскую клиническую больницу №9 им. Г.Н. Сперанского. В больнице сказали: гиповолемический шок, низкий гемоглобин и подчелюстной абсцесс.

По информации мамы мальчика, причина смерти Дениса — пневмония с неуточненным возбудителемФото: Личный архив

— Я в больнице его не узнала. За считанные часы мой ребенок стал другим. Он все это время пил таблетки, которые ему выписали. Я после смерти его рюкзак проверила: там градусник и лекарства, — уверяет Анна Самба.

По информации мамы мальчика, причина смерти Дениса — другая пневмония с неуточненным возбудителем.

— Мы ехали с телом домой, а телефон сына включен был. Стоматология звонила ребенку, чтобы дальше лечить зубы. Как только узнали о смерти, больше не связывались со мной. Я хочу, чтобы дети так не умирали. Почему мой здоровый ребенок умер? Мы перед поступлением все справки собрали. Почему врач ничего не предпринимал? Почему он случайно разрушил здоровый зуб? Имел ли право сам наложить пломбу? В договоре не было это прописано.

Ответы на все вопросы Анна надеется получить от управления Следственного комитета по Москве.

— Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетнего. Расследование продолжается, — рассказали в московском СК.

Сама Анна Самба начала организовывать благотворительный фонд имени своего сына, чтобы помогать людям, которые оказались в трудной ситуации.

ОФИЦИАЛЬНО

— Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области вместе с ГСУ СК по городу Москве проверят качество и своевременность оказания медицинской помощи пациенту в частной московской стоматологической клинике «Все свои» и детской городской клинической больнице №9 им. Г.Н. Сперанского, — заявили в Росздравнадзоре.