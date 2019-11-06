Чистая прибыль «Роснефти» выросла на 20 процентов

Финансовая отчетность «Роснефти» по итогам января — сентября приятно удивила экспертов. Нефтяная компания увеличивает прибыль. Так, в третьем квартале прибыль крупнейшего отечественного нефтяного предприятия в долларах выросла на 20%, хотя у аналогичных мировых компаний снижается или уходит в минус.

Коротко расскажем о ключевых финансовых результатах компании в 2019 году.

ВЫРУЧКА: ТЕМПЫ ВЫШЕ, ЧЕМ У КОНКУРЕНТОВ

Итак, выручка «Роснефти» по итогам трех кварталов выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 6,2% в рублевом выражении и достигла 6 452 млрд рублей. Рост выручки связан с увеличением объемов реализации нефти на 19,6% при снижении цен на нее на 9,3%. В III квартале по сравнению со II кварталом рост выручки составил 4,9%, достигнув 2 240 млрд рублей.

Показатель Компании по итогам III квартала на 7,2% превысил консенсус-прогноз аналитиков инвестиционных банков. При этом динамика выручки «Роснефти» в III квартале в долларовом выражении (4,5%) выше, чем у многих мировых мейджоров: Shell (-4,2%), BP (-5,8%), Equinor (-12,9%), PetroChina (-0,8%).

С начала года EBITDA (прибыль компании до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) увеличилась на 1,5% в рублевом выражении по сравнению с показателем прошлого года – до 1 617 млрд рублей, и на 7,6% в третьем квартале – до 554 млрд рублей. Рост показателя в значительной мере обусловлен увеличением объемов продажи нефти и нефтепродуктов, а также эффективным контролем над затратами, отмечается в отчетности.

Динамика роста EBITDA «Роснефти» в III квартале в долларовом выражении (+6,3%) превзошла аналогичный показатель таких компаний, как BP (-7,9%), Equinor (-41,2%), PetroChina (-16,9%), Eni (-14%), Sinopec (-15%) и Petrobras (-2,7%).

ПРИБЫЛЬ: + 20 ПРОЦЕНТОВ

По показателю чистой прибыли результаты компании за III квартал более чем на 13% превзошли усредненный прогноз аналитиков ключевых инвестиционных банков мира.

Динамика чистой прибыли Компании в долларах в III квартале (+20%) выше, чем у большинства мировых мейджоров. Среди них - Petrobras (-52,4%), PetroChina (-52,8%), Total (+2%), Sinopec (-30%). BP и Equinor в отчетном периоде имели отрицательный показатель чистой прибыли.

Компания продолжает последовательно развивать стратегию по наращиванию свободного денежного потока (СДП) - он остается положительным уже на протяжении 30 кварталов подряд, говорится в отчете. В январе-сентябре показатель составил 613 млрд рублей (или 9,4 млрд долларов). Доходность СДП «Роснефти» по итогам девяти месяцев оказалась одной из самых высоких в отрасли – 19,4%.

ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА: СНИЖАЕТСЯ

«Роснефть» сохраняет цель по снижению долговой нагрузки. С начала года компания сократила общую сумму финансового долга и торговых обязательств на 14,1% или на 820 млрд рублей. Чистый долг и торговые обязательства сократились на 113 млрд рублей за январь-сентябрь.

По итогам девяти месяцев «Роснефть» сохранила лидерство среди мировых публичных компаний по удельным затратам на добычу с показателем 3,1 доллара на баррель нефтяного эквивалента (б. н. э.). Для сравнения: аналогичный показатель за девять месяцев у британской BP (без учета добычи «Роснефти») составляет 7,02 доллара, у бразильской Petrobras – 10,2 доллара, китайской PetroChina – 11,29 доллара на б.н.э.

Для повышения доходности для акционеров «Роснефть» продолжит инвестировать в реализацию потенциала своей ресурсной базы и запуск новых проектов добычи нефти и газа, отмечается в сообщении компании.

«САМАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ НА РОССИЙСКОМ ТОПЛИВНОМ РЫНКЕ»

Снижение долговой нагрузки в совокупности с сильным бизнес-профилем «Роснефти» было отмечено в июле международным рейтинговым агентством Moody’s. В соответствии с его отчетом кредитный рейтинг нефтяной компании сохранился на инвестиционном уровне Baa3 со стабильным прогнозом. Таким образом, он соответствует суверенному кредитному рейтингу России.

«На сегодняшний день «Роснефть», пожалуй, самый привлекательный актив для инвестирования на российском топливном рынке. Только за последние три года дивиденды компании выросли более чем в четыре раза, а капитализация - почти вдвое», - заявила партнер WMT Consult Екатерина Косарева.

По дивидендной доходности «Роснефть» с показателем 6,2% является одним из лидеров отрасли, обгоняя таких мировых мейджоров, как Equinor (5,2%), Petrobras (1,4%), PetroChina (2,6%) и другие, свидетельствуют данные отраслевых экспертов.

«С учетом сильных финансовых результатов за III квартал и относительно стабильной текущей конъюнктуры акционеры вправе рассчитывать на увеличение дивидендов по итогам 2019 года», - прокомментировал финансовые результаты компании главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Компания направляет на дивидендные выплаты 50% от чистой прибыли по МСФО, что является одним из самых высоких показателей в отрасли. Суммарный дивиденд на акцию компании за 2018 год составил 25,91 рубля. Всего акционерам выплачено 274,6 млрд рублей.

Напомним, в конце октября акционеры «Роснефти» на внеочередном собрании одобрили выплату за шесть месяцев 2019 года промежуточных дивидендов в размере 15,34 рубля на одну акцию. Общая сумма средств, которые направлены компанией на выплату промежуточных дивидендов, составляет 162,6 млрд рублей. Эта сумма более чем на 5% выше аналогичных выплат за I полугодие 2018 года и является рекордной по объему для промежуточных дивидендов компании.

При этом на долю государства (через АО «Роснефтегаз») приходится 81,3 млрд рублей от общей суммы дивидендов. Выплата дивидендов будет завершена к 18 ноября.

Аналитики инвестбанков ожидают рекордных дивидендных выплат компании, а также высокой дивидендной доходности по итогам 2019 года. По мнению аналитиков БКС, доходность в 2019 году составит порядка 8% благодаря росту чистой прибыли. Аналитики Credit Suisse видят дивидендную доходность «Роснефти» в 2019 году на уровне 7,7%. Ожидания аналитиков «Ренессанс Капитал» по итогам 2019 года еще выше – дивидендные выплаты на уровне 34,3 рубля, доходность - на уровне 8,2%. При этом в 2020 году банк ожидает «существенно более высоких» показателей от компании.

При этом показатель дивидендной доходности предприятия будет расти в последующие годы, считают аналитики.

По мнению аналитиков банка Credit Suisse, позитивными факторами для котировок «Роснефти» являются снижение долговой нагрузки компании и возможные налоговые льготы. По их данным, дивидендная доходность акций компании в 2020 году ожидается на уровне - 9,5%, 2021 году — 11,2%.

«Рост дивидендов, который мы ожидаем увидеть в ближайшие несколько лет, обусловлен не изменением дивидендной политики, а резким ростом прогнозируемой прибыли. Этот рост чистой прибыли должен начаться не позднее начала следующего года, так как мы ожидаем, что чистая прибыль в 2020 году будет почти на 60% выше, чем в 2018 году - это приведет к значительному увеличению доходности по текущей цене акций до 10%», - отмечается в обзоре Citi.

«В 2020 году мы пока не прогнозируем каких-либо единовременных списаний, следовательно, дивиденды могут увеличиться до 42,9 рубля на акцию, дивидендная доходность в таком случае, согласно нашему прогнозу, составит 9,9%», - говорится в материалах Sova Capital.

Высокие ожидания от дивидендной доходности по акциям «Роснефти» есть и у аналитиков J.P. Morgan. По их расчетам, в 2021 и 2022 годах доход прогнозируется на уровне в 9,2% и 13,4%, соответственно.