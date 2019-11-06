2019-11-06T15:36:42+03:00
Спорт

Геннадий Орлов: «Зенит» не может бороться с командами, которые сильнее по составу

Чемпион России в Лиге чемпионов проиграл «Лейпцигу» (0:2) и ухудшил свои шансы на проход в плей-офф
Поделиться:
«Зенит» вчера проиграл по всем статьям«Зенит» вчера проиграл по всем статьямФото: REUTERS
Изменить размер текста:

- Геннадий Сергеевич, «Зенит» вчера проиграл по всем статьям, как будто клубы были из разных лиг?

- Да, мы вчера увидели разный уровень команд. Просто «Зенит» не может бороться с такими командами, которые сильнее по составу, по мастерству. У «Зенита» еще были проблемы и с эмоциональным состоянием игроков, и в матче с ЦСКА (1:1) это видно было. После крупной победы над «Ростовом» (6:1) «Зенит» еще не восстановил свои функциональные силы. Посмотрите, как играет Дзюба? Он не так двигается… конечно, они стараются, но не получается. Нет полузащитников, которые бы могли сделать игру. В общем, результат закономерен.

- Неужели настолько наши чемпионаты отличаются: лидер нашего первенства вчистую проигрывает у себя дома третьей команде Германии?

- Да, отличаются. А почему наших игроков не зовут в четвертую команду Германии? Никого ж не приглашают никуда. Нет у нас футболистов. Индивидуальное мастерство – в этом проблема. Выход? Только тренироваться. И только молодых ребят выпускать. Уже ясно, что это поколение лучше играть не будет, чем сейчас играет. Это проблема для всего нашего российского футбола.

- Шансы-то у «Зенита» пробиться в весну есть, как вы считаете?

- Есть, но это шанс, скорее, пробиться в Лигу Европы… Ну, бывают чудеса. Ну, русские люди только и рассчитывают на «авось».

Лига чемпионов. Группа G

1 Лейпциг 4 9

2 Лион 4 7

3 Зенит 4 4

4 Бенфика 4 3

Оставшиеся матчи «Зенита»

27 ноября. «Зенит» – «Лион»

10 декабря. «Бенфика» – «Зенит»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Локомотив - Ювентус 6 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 4 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020
Футбол, матч Локомотив - Ювентус 6 ноября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 22 октября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 4 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020
Новости 24
Эрдоган заявил, что Силы безопасности Турции задержали супругу Аль-Багдади
Лавров заявил, что США пытаются расколоть православный мир
Политолог прокомментировал дело о госизмене и хищении против Кличко
В США мужчина погиб в драке за бургер
В школах Алтайского края создали 10 тысяч новых учебных мест
В Кремле не обсуждают возможность отказа от ЕГЭ в России
В Париже экстренно госпитализирована актриса Катрин Денев
Швеции предложили вступить в НАТО из-за «агрессивного поведения» России
Путин: Россия обладает не имеющим аналогов в мире оружием, но не будет им угрожать
СК объявил в международный розыск задержанного в Неаполе топ-менеджера ОДК Коршунова
В Москве мужчина распылил в лицо химикат, чтобы не платить долги
На Украине завели дело о государственной измене на Виталия Кличко
Режиссер «Джокера» раскрыл загадку исчезновения Софи