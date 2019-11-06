Геннадий Орлов: «Зенит» не может бороться с командами, которые сильнее по составу

- Геннадий Сергеевич, «Зенит» вчера проиграл по всем статьям, как будто клубы были из разных лиг?

- Да, мы вчера увидели разный уровень команд. Просто «Зенит» не может бороться с такими командами, которые сильнее по составу, по мастерству. У «Зенита» еще были проблемы и с эмоциональным состоянием игроков, и в матче с ЦСКА (1:1) это видно было. После крупной победы над «Ростовом» (6:1) «Зенит» еще не восстановил свои функциональные силы. Посмотрите, как играет Дзюба? Он не так двигается… конечно, они стараются, но не получается. Нет полузащитников, которые бы могли сделать игру. В общем, результат закономерен.

- Неужели настолько наши чемпионаты отличаются: лидер нашего первенства вчистую проигрывает у себя дома третьей команде Германии?

- Да, отличаются. А почему наших игроков не зовут в четвертую команду Германии? Никого ж не приглашают никуда. Нет у нас футболистов. Индивидуальное мастерство – в этом проблема. Выход? Только тренироваться. И только молодых ребят выпускать. Уже ясно, что это поколение лучше играть не будет, чем сейчас играет. Это проблема для всего нашего российского футбола.

- Шансы-то у «Зенита» пробиться в весну есть, как вы считаете?

- Есть, но это шанс, скорее, пробиться в Лигу Европы… Ну, бывают чудеса. Ну, русские люди только и рассчитывают на «авось».

Лига чемпионов. Группа G

1 Лейпциг 4 9

2 Лион 4 7

3 Зенит 4 4

4 Бенфика 4 3

Оставшиеся матчи «Зенита»

27 ноября. «Зенит» – «Лион»

10 декабря. «Бенфика» – «Зенит»