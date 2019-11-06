2019-11-06T15:44:19+03:00
Происшествия

В Москве няня обокрала квартиру на 7 млн рублей

Женщина работала в доме топ-менеджера крупного банка
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4 ноября в ОМВД поступило заявление о краже.4 ноября в ОМВД поступило заявление о краже.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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4 ноября в ОМВД поступило заявление о краже на Мичуринском проспекте. Владелец квартиры - топ-менеджер крупного российского банка сообщил, что из его дома были похищены часы и ювелирные изделия на сумму 7 миллионов 425 тысяч рублей.

Полицейские выехали на место и выяснили, что преступление произошло в период с 30 октября по 4 ноября. В это время никого из домочадцев дома не было.

Под подозрение попала няня, которая работала в этой семье. Она знала об отсутствии хозяев и воспользовалась ситуацией. В квартиру женщина проникла с помощью подбора ключей.

Подозреваемая вынесла 9 наручных часов и дорогие ювелирные украшения, сообщил kp.ru собственный источник в силовых структурах. Позже она сама созналась в преступлении. Точный перечень украденного устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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