Путин пообещал никому не угрожать гиперзвуком

Церемония представления офицеров, назначенных на высшие командные должности, проходящая несколько раз в год в Кремле, с одной стороны - красивый ритуал. Людей, дослужившихся до самых верхних эшелонов, напутствует лично президент страны. А с другой, это повод для главы государства напомнить еще раз о текущем моменте. Рассказать, кто где отличился и чего от кого ждет общество.

- Главная обязанность людей в погонах – гарантированно защитить Россию, наших граждан от внешних и внутренних угроз, чётко прогнозировать потенциальные вызовы и риски и последовательно, шаг за шагом совершенствовать свою работу, - сразу заявил об основном Путин.- Мы намерены наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного и другого современного вооружения, которого пока нет у других стран.

Правда, прозвучало это слишком серьезно, и президент сделал оговорку.

- Это не повод кому-то угрожать, - заметил Путин. - Напротив, мы готовы сделать все, чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс с учетом наших новейших систем вооружения.

Говоря о работе спецслужб, глава государства напомнил, что за девять месяцев 2019 года сотрудники ФСБ предотвратили 39 преступлений террористической направленности и что у них "хорошие результаты в том числе в противодействии зарубежным спецслужбам".

Правда, не всем достались только похвалы.

- Руководству МВД нужно не только улучшать ключевые отчётные показатели, но и трудиться над укреплением доверия общества к своей службе, - обратил внимание президент.