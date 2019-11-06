2019-11-06T16:36:03+03:00
Политика

Путин пообещал никому не угрожать гиперзвуком

Президент похвалил чекистов и раскритиковал полицейских
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент России Владимир Путин во время церемонии представления офицеров, назначенных на высшие должности, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Фото: Михаил Климентьев/ТАССПрезидент России Владимир Путин во время церемонии представления офицеров, назначенных на высшие должности, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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Церемония представления офицеров, назначенных на высшие командные должности, проходящая несколько раз в год в Кремле, с одной стороны - красивый ритуал. Людей, дослужившихся до самых верхних эшелонов, напутствует лично президент страны. А с другой, это повод для главы государства напомнить еще раз о текущем моменте. Рассказать, кто где отличился и чего от кого ждет общество.

- Главная обязанность людей в погонах – гарантированно защитить Россию, наших граждан от внешних и внутренних угроз, чётко прогнозировать потенциальные вызовы и риски и последовательно, шаг за шагом совершенствовать свою работу, - сразу заявил об основном Путин.- Мы намерены наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного и другого современного вооружения, которого пока нет у других стран.

Правда, прозвучало это слишком серьезно, и президент сделал оговорку.

- Это не повод кому-то угрожать, - заметил Путин. - Напротив, мы готовы сделать все, чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс с учетом наших новейших систем вооружения.

Говоря о работе спецслужб, глава государства напомнил, что за девять месяцев 2019 года сотрудники ФСБ предотвратили 39 преступлений террористической направленности и что у них "хорошие результаты в том числе в противодействии зарубежным спецслужбам".

Правда, не всем достались только похвалы.

- Руководству МВД нужно не только улучшать ключевые отчётные показатели, но и трудиться над укреплением доверия общества к своей службе, - обратил внимание президент.

Путин пообещал не угрожать уникальным оружием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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