2019-11-06T15:45:06+03:00
Политика

Кличко стал фигурантом уголовного дела о хищениях и госизмене

Киевский градоначальник не понимает намеков команды Зеленского
Александр ГРИШИН@orgstruk
Поделиться:
Комментарии: comments9
Виталия Кличко подозревают в возможной государственной измене и хищениях средств при застройке столицы Украины. Фото: Анна Марченко/ТАССВиталия Кличко подозревают в возможной государственной измене и хищениях средств при застройке столицы Украины. Фото: Анна Марченко/ТАСС
Изменить размер текста:

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении «головы» Киева Виталия Кличко. Его подозревают в возможной государственной измене и хищениях средств при застройке столицы Украины. Надо сказать, это не первый тревожный звоночек, прозвучавший в адрес мэра.

Еще в конце июля Государственное бюро расследований (ГБР) Украины по заявлению адвоката Марины Париновой, обвинившей Виталия Кличко в махинациях с землей в Киеве, вызвали на допрос. Но то расследование заглохло. ГБР стало вести себя так, будто Виталий нанес ему тяжелейший нокаут.

- Абсолютно раздутая чушь! Сначала «бросили» от юристки-партнерши (Андрея) Портнова. Не пошло. Теперь, с подачи уже самого Портнова, распространили в СМИ грязную манипуляцию, написал тогда столичный «голова» на своей странице в «Фейсбуке». Причем, без всяких заумствований насчет «в завтрашний день могут смотреть не только лишь все». Предельно четко, лаконично, жестко. Но, как оказалось, рано радовался мэр-чемпион.

Виталий Кличко. Фото: сайт мэра Киева

Виталий Кличко. Фото: сайт мэра Киева

Первого ноября стало известно, что уже другая антикоррупционная контора Украины, то самое НАБУ возбудило в отношении Кличко уголовное дело по подозрении в злоупотреблении властью и хищении средств при реконструкции Шулявского моста (правильнее, путепровода). Он, кстати, так и стоит никем не ремонтируемый (технику сначала завезли, потом она долго стояла, а затем ее увезли). Но НАБУ тоже не очень спешило прижать столичного градоначальника к ногтю. Потребовалось вмешательство еще одной антикоррупционной структуры, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. Ею стал Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС), который обвинил НАБУ в бездействии по делу в отношении Кличко.

В НАБУ сразу поспешили исправиться. Тем более, что ВАКС сразу указал по каким статьям надо расследовать деятельность Кличко. Именно ВАКС обязал НАБУ открыть уголовное производство в отношении мэра Киева по пунктам статей УК «злоупотребление служебным положением», «получение неправомерной выгоды», «хищение госсредств», «государственная измена». По обвинению в хищениях вместе с Кличко подозреваемыми по делу проходят и два его заместителя. Речь идет о «самовольном захвате земельных участков, несанкционированной застройке и самовольной реконструкции жилых и нежилых сооружений в Киеве». Мэра подозревают и в «содействии незаконному обогащению частных лиц за счет казны столицы в особо крупных размерах».

В общем, букет статей готов. Однако, всем понятно, что причину обвинений можно поискать и в политике. Зеленский и Кличко относятся друг к другу совершенно без пиетета, а украинскому президенту на месте градоначальника Киева нужен абсолютно свой человек. Виталий Кличко, скорее, принадлежит к той команде, которая потерпела поражение на выборах. Да и протаскивал его в миниатюрах «Квартала 95», откровенно глумясь над несообразительностью (мягко говоря) боксера Зеленский не раз и не два. В сентябре Кличко уже уволили с должности главы госадминистрации г. Киева, но он сохранил за собой второй пост – городского «головы» столицы, и пытается опротестовать и то увольнение, за которым стояла команда нового президента. А госизмена – это вам не банальное воровство, которым никого не увидишь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дмитрий Гордон - о своей двухчасовой встрече с Владимиром Зеленским: Помощь от олигархов не принимает. Но никто его не свергнет...
Об этом известный журналист из Киева, в телепрограмме которого нынешний президент впервые заявил, что идёт на выборы, рассказал нашему обозревателю Александру Гамову
Новости 24
В "Газпроме" назвали условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Новые поликлиники и wi-fi в больницах: Губернатор Дмитрий Артюхов рассказал, как изменится здравоохранение на Ямале
Росстат: инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 3,8%
В Сети опубликовали первое изображение сверхтяжелого транспортника "Слон"
Эрдоган заявил, что Силы безопасности Турции задержали супругу Аль-Багдади
Лавров заявил, что США пытаются расколоть православный мир
Политолог прокомментировал дело о госизмене и хищении против Кличко
В США мужчина погиб в драке за бургер
В школах Алтайского края создали 10 тысяч новых учебных мест
В Кремле не обсуждают возможность отказа от ЕГЭ в России
В Париже экстренно госпитализирована актриса Катрин Денев
Швеции предложили вступить в НАТО из-за «агрессивного поведения» России
Путин: Россия обладает не имеющим аналогов в мире оружием, но не будет им угрожать
СК объявил в международный розыск задержанного в Неаполе топ-менеджера ОДК Коршунова
В Москве мужчина распылил в лицо химикат, чтобы не платить долги
На Украине завели дело о государственной измене на Виталия Кличко
Режиссер «Джокера» раскрыл загадку исчезновения Софи