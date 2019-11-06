Кличко стал фигурантом уголовного дела о хищениях и госизмене

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении «головы» Киева Виталия Кличко. Его подозревают в возможной государственной измене и хищениях средств при застройке столицы Украины. Надо сказать, это не первый тревожный звоночек, прозвучавший в адрес мэра.

Еще в конце июля Государственное бюро расследований (ГБР) Украины по заявлению адвоката Марины Париновой, обвинившей Виталия Кличко в махинациях с землей в Киеве, вызвали на допрос. Но то расследование заглохло. ГБР стало вести себя так, будто Виталий нанес ему тяжелейший нокаут.

- Абсолютно раздутая чушь! Сначала «бросили» от юристки-партнерши (Андрея) Портнова. Не пошло. Теперь, с подачи уже самого Портнова, распространили в СМИ грязную манипуляцию, написал тогда столичный «голова» на своей странице в «Фейсбуке». Причем, без всяких заумствований насчет «в завтрашний день могут смотреть не только лишь все». Предельно четко, лаконично, жестко. Но, как оказалось, рано радовался мэр-чемпион.

Виталий Кличко. Фото: сайт мэра Киева

Первого ноября стало известно, что уже другая антикоррупционная контора Украины, то самое НАБУ возбудило в отношении Кличко уголовное дело по подозрении в злоупотреблении властью и хищении средств при реконструкции Шулявского моста (правильнее, путепровода). Он, кстати, так и стоит никем не ремонтируемый (технику сначала завезли, потом она долго стояла, а затем ее увезли). Но НАБУ тоже не очень спешило прижать столичного градоначальника к ногтю. Потребовалось вмешательство еще одной антикоррупционной структуры, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. Ею стал Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС), который обвинил НАБУ в бездействии по делу в отношении Кличко.

В НАБУ сразу поспешили исправиться. Тем более, что ВАКС сразу указал по каким статьям надо расследовать деятельность Кличко. Именно ВАКС обязал НАБУ открыть уголовное производство в отношении мэра Киева по пунктам статей УК «злоупотребление служебным положением», «получение неправомерной выгоды», «хищение госсредств», «государственная измена». По обвинению в хищениях вместе с Кличко подозреваемыми по делу проходят и два его заместителя. Речь идет о «самовольном захвате земельных участков, несанкционированной застройке и самовольной реконструкции жилых и нежилых сооружений в Киеве». Мэра подозревают и в «содействии незаконному обогащению частных лиц за счет казны столицы в особо крупных размерах».

В общем, букет статей готов. Однако, всем понятно, что причину обвинений можно поискать и в политике. Зеленский и Кличко относятся друг к другу совершенно без пиетета, а украинскому президенту на месте градоначальника Киева нужен абсолютно свой человек. Виталий Кличко, скорее, принадлежит к той команде, которая потерпела поражение на выборах. Да и протаскивал его в миниатюрах «Квартала 95», откровенно глумясь над несообразительностью (мягко говоря) боксера Зеленский не раз и не два. В сентябре Кличко уже уволили с должности главы госадминистрации г. Киева, но он сохранил за собой второй пост – городского «головы» столицы, и пытается опротестовать и то увольнение, за которым стояла команда нового президента. А госизмена – это вам не банальное воровство, которым никого не увидишь.