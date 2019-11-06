2019-11-06T15:58:30+03:00
Спорт

Базар вокруг базы данных: к чему приведет затянувшаяся история с российским спортом и ВАДА

В польском городе Катовице стартовала всемирная конференция по допингу
Сергей КИРИЛЛОВ
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Глава Российского антдопингового агенства Юрий Ганус сказал, что ВАДА взяла паузу и ждет объяснений от российской стороны. Фото: Артем Геодакян/ТАССГлава Российского антдопингового агенства Юрий Ганус сказал, что ВАДА взяла паузу и ждет объяснений от российской стороны. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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В среду на Всемирной конференции по допингу, которая проходит в польской Катовице, выступил министр спорта Павел Колобков. Главный спортивный чиновник страны заявил, что Россия выполнила все условия ВАДА, которая получила полный доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории.

Но глава Российского антдопингового агенства (РУСАДА) Юрий Ганус наоборот сказал, что ВАДА просто взяла паузу и ждет объяснений от российской стороны — кто, и с какой целью подделал базу данных. Напомним, что первый вариант базы данных был скачан нелегальным путем по интернету бежавшими в США Родченковым и его заместителями, а второй - «официальный» - наши передали ВАДА в январе 2019 года.

При этом Ганус попросил исполком ВАДА «проявить мудрость» и не лишать лицензии независимое агентство РУСАДА, которое не имеет отношения к московской лаборатории.

- Мы работаем всего два года в нынешнем составе, и сейчас, к сожалению, отношение к РУСАДА и к нашим спортивным властям полярно. Нам доверяют, а к российским спортивным чиновникам относятся с недоверием и даже с возмущением, - сказал Ганус российским СМИ.

В общем, сложилась парадоксальная ситуация, когда нас уже вреде бы готовы простить и снять все санкции, а мы сами не можем разобраться в своем доме.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Президент ВАДА Крейг Риди выразил сожаление, что принимаемый в США экстерриториальный «Антидопинговый акт Родченкова», по которому причастных к допингу могут сажать на 10 лет, не распространяется на местные профессиональные лиги. Получается, что НХЛ, НБА, MLB (бейсбол) и NFL (американский футбол) и дальше будут жить по своим законам, что является не иначе как двойными стандартами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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