На берегу Балтийского моря в Финляндии нашли «ледяные яйца»

Житель Финляндии Ристо Маттила наткнулся на странное явление, когда гулял со своей женой по берегу моря на острове Хайлуото. По всему побережью были разбросаны замершие шары овальной формы, которые напоминали ледяные яйца.

«Мы с женой стояли и восхищались замечательным природным явлением. С собой у меня была камера, и я решил запечатлеть это необычное зрелище для потомков», — написал он.

rismatti Snow ball sea. Lumipallomeri.

Такое явление не является сверхъестественным, заявил yle.fi Джуни Вайнио, специалист по льду из Финского метеорологического института. Однако оно требует особых условий: температура воздуха и воды должна быть близкой к замерзанию, наличие песчаного пляжа, определенная скорость ветра и периодические приливы и отливы. Он также добавил, что ледяные шары обычно можно наблюдать ночью, так как к утру они таят.