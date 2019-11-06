2019-11-06T16:38:46+03:00
Общество

В российских колониях и СИЗО решили глушить мобильную связь. Но не знают - как

Как показал опыт, операторам и провайдерам крайне выгодно, чтобы их услугами пользовались даже заключенные
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Операторам и провайдерам крайне выгодно, чтобы их услугами пользовались даже заключенныеОператорам и провайдерам крайне выгодно, чтобы их услугами пользовались даже заключенныеФото: Анатолий ЖДАНОВ
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"В тюрьмах установят глушилки мобильной связи", - эта новость взволновала тысячи граждан России. Больше всех обеспокоились даже не 434 тысячи заключенных в колониях и 98 тысяч сидельцев в СИЗО, а многие законопослушные граждане, что имеют несчастье жить поблизости.

Скандалы на этой почве вспыхивают регулярно в разных городах России с 2005 года. Москва тому не исключение: соседи знаменитых столичных СИЗО "Бутырка" и "Матросская Тишина" тоже регулярно оставались без связи, интернета и телевидения. Другие отмечали, что связь вокруг колоний исчезала там во время нештатных ситуаций и волнений в них. Что же происходит? "Комсомолка" изучила этот вопрос.

Оказывается, "глушилки" мобильных сигналов в российских колониях и СИЗО давно стоят. Но их врубают только во время бунтов заключенных и прочих ЧП. Потому что они глушат связь сразу во всей округе - на многие кварталы и километры. Есть и иные способы избежать выхода сотового сигнала из тюрем - но это возможно лишь в новых тюрьмах и СИЗО. Там стены помещений просто экранируют от радио волн на этапе строительства. Но как устранить порочную связь в старых зданиях?

Вот этот вопрос и был поднят на коллегии МВД России перед представителями Госдумы, ФСБ, ФСИН, Роскомнадзора и главной тройки операторов мобильной связи.

На последних меньше всего надежд. Как показал опыт, операторам и провайдерам крайне выгодно, чтобы их услугами пользовались даже заключенные. По данным источника "КП" только через одну колонию за сутки по мобильной связи перекачивается до 12 миллионов рублей! Умножим на 1052 учреждений ФСИН (колоний, тюрем и СИЗО) и получим - 12,6 миллиардов рублей. Ну кто же откажется от такого куска пирога?

Но бороться придется. Причина - рост преступлений, совершаемых из "мест не столь отдаленных". В отдельных колониях зафиксирована работа целых кол-центров (естественно, нелегальных), где одновременно трудились десятки осужденных. Многие банковские мошенники действут именно из-за решетки, названивая доверчивым гражданам, чтоб выведать их реквизиты и увести деньги с их счетов.

- Есть запрет на пользование средствами связи в колониях и СИЗО. Это касается как заключенных, так и сотрудников, которые там работают. Но каждый год там находят и изымают до 60 тысяч мобильных аппаратов, это говорит о том, что надо вносить поправки в законы, - считает депутат Александр Хинштейн.

Не исключено, что ряд законов придется ужесточить и ввести уголовную ответственность за повторный пронос телефона для заключенных. Операторов связи обяжут незамедлительно блокировать номера, которые будут предоставлять сотрудники ФСИН, МВД, ФСБ и Роскомнадзора. Также сотрудники ФСИН и МВД получат возможность использовать технику, которая способна запеленговать в колонии даже работающий диктофон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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