2019-11-06T16:55:15+03:00
Экономика

«Предприниматель должен стать героем нового времени!»

Олег КИВОКУРЦЕВ, 28-летний робототехник из Перми, сооснователь компании Promobot. Роботы этого предприятия, созданного три года назад, покупают ведущие компании России и 33 стран
Поделиться:
Изменить размер текста:

- Программа «Мой бизнес» дает человеку возможности для уверенного старта и развития своего дела. Я рассказываю о наших мерах поддержки коллегам из-за рубежа, а у них глаза на лоб - не верят, что такое может быть. Да еще и бесплатно! Такого нигде нет. Кто едет из России в США, совсем не в восторге от того, как там все устроено. Я уверен, что у нас формируется одна из самых лучших в мире инфраструктур для бизнеса. Да, 70 лет предпринимателей считали жуликами, но шлейф уходит. Сегодня нужно снимать фильмы о том, что предприниматели - герои нового времени! Они создают рабочие места, привлекают валютную несырьевую выручку.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Челябинцы реализуют свои мечты на «Территории Бизнеса»
Предпринимательству в наши дни легко научиться, а заодно - получить финансовую поддержку государства. Именно этим занимается Фонд развития предпринимательства Челябинской области - Территория Бизнеса
Грызть гранит наук: как тренируют бизнес-тренеров
В 2019 году 450 человек, прошедших жесткий отбор по всей России, примут участие в программе «Подготовка тренеров для обучения целевых групп в рамках государственных проектов в сфере развития малого и среднего предпринимательства»
Вадим Живулин: «Бизнес в стране должен стать национальной идеей»
Замминистра экономического развития России в беседе с «КП» рассказал, как проходит первый год реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
Новости 24
Во ФСИН заявили, что для передачи наркотиков в колониях используют голубей и обезьян
В России значительно повысились цены на гречку
В Финляндии таможня в течение трех лет неверно конвертировала российский рубль
Зеленского шокировали результаты работы танкового завода в Харькове
Подросток умер от инсульта из-за компьютерных игр
В "Газпроме" назвали условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Новые поликлиники и wi-fi в больницах: Губернатор Дмитрий Артюхов рассказал, как изменится здравоохранение на Ямале
Росстат: инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 3,8%
В Сети опубликовали первое изображение сверхтяжелого транспортника "Слон"
Эрдоган заявил, что Силы безопасности Турции задержали супругу Аль-Багдади
Лавров заявил, что США пытаются расколоть православный мир
Политолог прокомментировал дело о госизмене и хищении против Кличко
В США мужчина погиб в драке за бургер
В школах Алтайского края создали 10 тысяч новых учебных мест
В Кремле не обсуждают возможность отказа от ЕГЭ в России
В Париже экстренно госпитализирована актриса Катрин Денев
Швеции предложили вступить в НАТО из-за «агрессивного поведения» России
Путин: Россия обладает не имеющим аналогов в мире оружием, но не будет им угрожать
СК объявил в международный розыск задержанного в Неаполе топ-менеджера ОДК Коршунова
В Москве мужчина распылил в лицо химикат, чтобы не платить долги
На Украине завели дело о государственной измене на Виталия Кличко
Режиссер «Джокера» раскрыл загадку исчезновения Софи