«Предприниматель должен стать героем нового времени!»

- Программа «Мой бизнес» дает человеку возможности для уверенного старта и развития своего дела. Я рассказываю о наших мерах поддержки коллегам из-за рубежа, а у них глаза на лоб - не верят, что такое может быть. Да еще и бесплатно! Такого нигде нет. Кто едет из России в США, совсем не в восторге от того, как там все устроено. Я уверен, что у нас формируется одна из самых лучших в мире инфраструктур для бизнеса. Да, 70 лет предпринимателей считали жуликами, но шлейф уходит. Сегодня нужно снимать фильмы о том, что предприниматели - герои нового времени! Они создают рабочие места, привлекают валютную несырьевую выручку.