Нет ничего невозможного

- Даже если нет ресурсов для старта, то это не проблема, - уверен Руслан Раджапов, директор сети ресторанов Correas | Elementaree. - Мне кажется, что в наше время самый главный ресурс, которым надо обладать, это умение делать что-то лучше, чем другие. Границ нет! Тем более действуют многочисленные меры господдержки.

Речь идет о проекте «Мой бизнес», который создан по инициативе Минэкономразвития РФ в рамках Нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В регионах уже действует 50 центров «Мой бизнес». К 2024 году их будет не менее 100.

- Это как МФЦ для физлиц, только для бизнеса, - объясняют друг другу предприниматели.

- Мы - связующее звено между гражданином и органами власти, - комментирует Наталья Лаврова, глава офиса «Мой бизнес» в подмосковном Реутове. - Теперь не нужно ходить по разным инстанциям или самому штудировать интернет. Придя в центр «Мой бизнес», любой может узнать, как начать и как развивать свое дело.

Алексей Маслов раньше работал в банке, а теперь он самостоятельный разработчик программ искусственного интеллекта «Хидбук Клауд».

- Здесь я обслуживаюсь как ИП, хочу расширить свой бизнес, - рассказывает Алексей. - Мне помогают с подбором партнерской базы, клиентов, контрагентов на региональном рынке. К примеру, мы стали сотрудничать с магазинами «У Палыча»... Все довольны. Любая точка контакта государства с предпринимателями по целому ряду вопросов - это огромный прорыв. Центры «Мой бизнес» - классная идея!

- Мы планировали наладить экспорт в США, - говорит предприниматель Вячеслав Тимашков - гендиректор молодой компании по производству капсульного кофе и чая «Кофепод». В центр «Мой бизнес» его привела цель - выйти на западные рынки.

- Мне помогли установить контакты с экспертами Российского экспортного центра, мы начали работать. Например, по нашей индустрии нужна была аналитика. Вообще это дорогое удовольствие - 5 - 10 тысяч долларов. Но оказалось, что малому бизнесу ее дают бесплатно. Теперь мы продаем наш кофе в Америке!

Нацпроект работает по всем направлениям. Созданы программы микрофинансирования, льготного кредитования по ставке 8,5%, гарантийный фонд, гранты для инновационных стартов. На уровне регионов работают центры поддержки экспорта, которые помогают компаниям выйти на внешние рынки. Действуют программы по созданию индустриальных технопарков и другие. Бизнесмен может найти поддержку на каждом этапе развития своего предприятия, даже если пока что это всего лишь бизнес-идея.

Придя в центр «Мой бизнес», любой может узнать, как начать свое дело, как зарегистрироваться, как выбрать систему налогообложения, как дальше вести свое дело, преодолеть препятствия, решать вопросы, как получить финансовую поддержку и консультации экспертов.