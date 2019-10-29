2019-11-06T17:22:57+03:00
Экономика

В отпуск на Марс! А такое видал, Илон Маск?

Алия Прокофьева, президент Группы компании «Галактика», занимается развитием и поддержкой научных проектов в области новых материалов, двигателестроения, освоения дальнего космоса
Марина АНИКЕЕВА
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А еще Алия выступает инициатором и руководителем научных исследований в области новых технологий в энергетике, ракетостроении, разработок в области машиностроения.

- Начиналось все с мечты, которая подпитывалась семьей и предопределила мой путь, - рассказал «КП» Алия. - Моя мама была генеральным конструктором Пулковской обсерватории, тетя, астрофизик, работала в Академии наук, занималась черными дырами, теорией пространства и времени, сотрудничала со Стивеном Хокингом. Семья дружила с братьями Стругацкими. Не все в нашем мире решают деньги. Мечта заставляет быть на драйве, двигаться вперед. Я считаю, что очень важно расширять границы познания и представления человека о мире. Тогда мы не будем только потребителями.

Что касается реализации космического бизнеса, я испытывала большое противодействие и непонимание со стороны инвесторов. Отечественные программы поддержки предпринимательства, начинающих бизнесменов и новаторов очень нужны обществу. Если в предлагаемом нацпроекте предложены работающие схемы, то я ими воспользуюсь.

Сейчас идет массовая пропаганда идеи, что можно зарабатывать большие деньги на ниве виртуальной реальности. Это уводит молодежь в странный мир, где идет погоня за лайками и где нет личностного развития. Это может завести человечество в тупик. Считаю важным давать людям реальную цель из реального мира - вроде возможности полетов на планеты, как на экскурсию в соседний город. Уже скоро слетать в отпуск на Марс нам покажется обычным. Это вопрос технологий.

С помощью проекта «Мой бизнес» можно было бы сформировать и развить венчурный бизнес в России. Потрясающие проекты есть.

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