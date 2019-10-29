«Нужно уметь объективно оценивать себя и брать то, что вам по силам»

- Мы всегда активно пользовались господдержкой, которая осуществлялась в том или ином виде. Важно лишь подобрать подходящую тебе программу.

Когда мы взялись реанимировать почти умирающую отрасль, ситуация и у нас в крае, и по стране была плачевная - старое производство, оборудование и, как следствие, недостаточное качество выпускаемой продукции и низкая производительность. В Программу государственного софинансирования (в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1432 от 27.12.2012 г.) мы вступили в 2014 году. В этот государственный проект многие не отваживались идти, а мы пошли. Мы доверились. И только выиграли от этого. Благодаря господдержке нам удалось приобрести три новых станка, что мгновенно и значительно повысило качество продукции и увеличило производственные мощности. Мы предложили фермерам нашу технику с солидными скидками, что сказалось на ежегодном приросте прибыли от 30 до 50%.

Нам помогали участвовать в выставках дополнительным финансированием транспортировки сельхозтехники, организации стендов и т. д.

Мы с большим интересом следим за реализацией проекта «Мой бизнес». Это ощутимое подспорье для тех, кто хочет заниматься своим делом и получать достойный результат.

Призываю начинающих бизнесменов получше все просчитывать, подробно и внимательно знакомиться с предлагаемыми условиями, чтобы они были по силам, и ничего не бояться!