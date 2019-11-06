Геннадий Зюганов - о лозунгах КП РФ к 7 ноября: Годовщину Революции отметим митингом-концертом. Но сметы на водку у нас нет и не будет

- Геннадий Андреевич, с наступающим днем Великой Октябрьской революции! Видите, помню еще! Скажите, а традиционные призывы ЦК КПРФ к годовщине Октября уже готовы?

- Они давно опубликованы. И на сайте, и в газете, еще пять дней назад.

- Самый-самый главный призыв какой, на ваш взгляд?

- Самый главный остается – Вся власть - Советам! Власть - трудовому народу!

- То есть, ленинский лозунг вы не снимаете?

- Ленин был и остается самым гениальным политиком человечества.

Если вам не нравятся оценки Зюганова, я вам назову другие.

Был лютый ненавистник Советской власти Уинстон Черчилль, который говорил – когда ум Ленина светился, он видел весь мир сразу, весь его позор и, в первую очередь, несправедливость. Такие люди рождаются раз в сто лет. Но добавил – в этом столетии нас родилось двое. Он и себя имел в виду.

Альберт Эйнштейн, гениальный физик, сказал: такие люди, как Ленин, обновляют совесть человечества.

Недавно ушел из жизни Иммануил Валлерстайн, американский ученый, основатель учения о мир-системном подходе. Это один из самых авторитетных специалистов в мире. Он сказал – скоро все будут гордиться Лениным, потому что Ленин прав – мир снова стоит накануне великих потрясений.

Это подтвердили, практически, все крупные ученые сегодня. Почитайте Нобелевского лауреата Джозефа Стиглица (экономист – А.Г.), который сказал – или мы обуздаем эту олигархию и давление денег на политику, или нас ждут снова огромные потрясения.

- Понял. Вы прямо как будто доклад мне читаете…

- Я не доклад читаю. Я изучал все труды Ленина. Знаю современную политику. Недавно вышла у меня книга «Глобализация и судьба человечества. Россия под прицелом глобализма», ее сейчас перевели на английский язык, только что закончили на китайский переводить, итальянцы переводят, испанцы.

Поэтому - надо прислушаться к тем, кто понимает, что происходит. А не талдычить всякие бредни имени Чубайса и прочих, которые сегодня, даже накануне праздника Великого Октября, не могут успокоиться, все лезут раскапывать Красную площадь. Передайте им, что мы их оттуда дубовой палкой погоним.

- Что они там, на Красной площади, делают?

- Я не знаю, что они делают. Они просто надругаются над российской государственностью. А ведь под документом о создании Российской Федерации нет других подписей, кроме Ленина.

- На ваш юбилей, на день рождения, «Комсомолка» вам книгу про Сталина подарила, Книга выпущена нашим издательством.

- Я ее изучаю, большая книга. Там много интересных документов.

А я сейчас издал два календаря: «Иосиф Сталин» и автобиографический, могу вам подарить. Я использовал репродукции, некоторые материалы из вашей книги.

- Наши репродукции?

- Они не ваши, они истории известны.

А сегодня открываю в Думе великолепную выставку по заветам Ленина, выставка называется «Полководцы Победы». Их, действительно Полководцев Победы, награжденных Орденом Победы, 11 человек. А Сталин, Жуков и Василевский награждены этим орденом дважды. Приглашаю на открытие. Будут родственники и члены семей и Жукова, и Рокоссовского, и Малиновского, и Баграмяна. Приходите, порадуйтесь, посмотрите на лица великих полководцев. Они похоронены на Красной площади. А эти мерзавцы лезут их раскапывать. Вот вдумайтесь, что это такое?

- А праздновать день Октябрьской революции будете? Кстати, год не юбилейный, видимо, смета будет поскромнее…

- Мы готовимся активно отметить юбилейные даты. В декабре будет 140 лет со дня рождения Сталина, в апреле – 150 лет со дня рождения Ленина и 9 мая – 75 лет Победы.

Ленинско-Сталинская модернизация завершилась выдающейся Победой, без нее не было бы нашей страны.

- То есть, смета на водку будет меньше в этом году?

- На водку у нас никогда не было сметы и не будет.

7-го собираемся в 15.00 на площади Пушкина и в 16.00 выход в центр Москвы, на площадь Революции - там будет большой митинг-концерт, всех приглашаем!

- А можете лозунг произнести?

- Да здравствует Великий Октябрь! Ура!

- Ура-а-а-а!