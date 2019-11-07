Писатель Юрий Емельянов: Троцкий надеялся, что против Сталина восстанет советская молодежь

Почему один из самых ярких вождей Октября 90 лет назад уехал из СССР в изгнание и зачем за ним охотился Сталин - об этом «КП» рассказал писатель и историк, автор книги «Троцкий. Мифы и личность» Юрий ЕМЕЛЬЯНОВ.

ХОДИЛИ ПО ПЯТАМ И СЛЕДИЛИ

- Сталин ненавидел Троцкого еще с 1917-го?

- Не просто ненавидел, но и долго опасался. Однако в 1929 году выпустил живым из СССР, позволив Троцкому увезти архив, 28 ящиков. Там были и оригиналы писем Ленина. Сталин тогда еще не обладал той полнотой власти, что возникла в 30-е годы. И не мог принять решения - арестовать ли апостола революции Троцкого, или тем более убить его.

- Почему?

- Авторитет Троцкого был слишком велик. Его имя носили города (Гатчина и Иващенково, ныне Чапаевск. - Ред.) и боевые корабли. В умах многих Троцкий оставался создателем Красной Армии и героем Гражданской войны. А в партии десятки тысяч людей прямо или косвенно поддерживали его взгляды.

В Мексике Лев Троцкий не только писал труды, ставшие популярными во всем мире, но и рыбачил - на его крючок попадалась и барракуда...Фото: ТАСС

- Троцкий - еще не враг народа, но уже изгой?

- Врагом его назовут в 30-е годы. Тогда, когда Сталин скажет: «Троцкисты из политического течения превратились в банду фашистских наемников». ОГПУ в 1929-м не имело точной информации о ценности его архива. А в Алма-Ате, куда Троцкого выдавили из Москвы, он жил как барин. Требовал привезти к нему его собаку. Ездил в горы поохотиться на тигра. Выслать его решились, только когда стало известно, что он ведет активную «подрывную» переписку. В частности, с Николаем Бухариным - «любимцем партии». Это стало последней каплей.

- В Алма-Ате за ним следили?

- Надзор осуществлял известный чекист Голощекин (организатор расстрела царской семьи. - Ред.). Он однажды в гневе швырнул в Троцкого томом статсводок. Но свободу его передвижений не ограничивал, хотя следили за ним пристально.

ТЕРАКТ ПРОТИВ «ОТЦА НАРОДОВ»

- Кто решал, куда выслать из СССР создателя Красной Армии, который слишком много знал?

- Решали на Политбюро. Сочли, что технически самый простой вариант - Турция. Троцкий в Турции, на острове в Мраморном море, жил долго. Потом были Франция и Норвегия, из которой тамошние власти выслали его в Мексику - боялись испортить отношения с СССР. Но до 1932-го Троцкий не вел активной борьбы за свержение Сталина - лишь тогда, после коллективизации и массового голода, Троцкий заявил, что Сталина надо убрать с помощью полицейской операции. Есть сведения, что он посылал людей для совершения теракта против «отца народов».

- Кто-то сумел к нему близко подобраться?

- Никто. В Москву они попадали, но дальше дело не шло.

Писатель Юрий Емельянов на радио `Комсомольская правда`.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Во всем мире издавали книгу Троцкого «Преданная революция» - почему она стала бестселлером?

- Ее сила - в широком кругозоре автора. Он предвидел в ней возможность войны Германии с СССР за 6 лет до ее начала. Но исходил из неизбежности поражения Советского Союза в войне. И очень ошибся в оценках поведения молодежи. Надеялся, что она будет категорически против Сталина, что она задыхается при этом режиме и не станет его терпеть.

- И отчего так много несбывшихся предсказаний?

- В 30-е годы он не получал достаточно достоверной информации из СССР - потому ошибался. И выдавал желаемое за действительное.

- Но эта книга - настольная и для многих современных леваков.

- Да, ее только в США к 1989 году 9 раз переиздавали! Ошибочных предсказаний немало, но зато в ней он давал четкий анализ негативных сторон советского общества времен построения социализма.

Троцкий был ярким оратором. Но и мастером эффектов: в сериале «Страсти по Чапаю» его личная охрана - вся в красном. Так и было, когда он ездил по фронтам. Фото: Кадр из фильма

«НАГЛЫЙ ШПИОН ГИТЛЕРА»

- Говорят, Троцкий из изгнания слал телеграммы в СССР - зачем, кому?

- Он телеграфировал в советский ВЦИК (Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет. - Ред.), которым руководил Калинин. Писал, что единственное спасение - поворот в сторону «советской демократии». Когда эту телеграмму передали Сталину, тот написал на ней: «Наглый шпион Гитлера!» Возможно, Троцкий питал иллюзии, что во ВЦИКе думают о народовластии, - это был коллективный орган, и формально именно его руководитель Михаил Калинин считался главой страны. Но в то время уже шли суды против троцкистов.

- Идеи Троцкого живучи?

- На Цейлоне, в Боливии, США действуют троцкистские группировки. Они отвергают капиталистический образ жизни и капитализм как строй и в то же время не приемлют все советское. И для них опыт СССР не является альтернативой опыту, например, США. Они проповедуют третий путь. До сих пор троцкисты мечтают, что, когда мир капитализма рухнет, они поднимутся на его руинах.

НЕНАВИСТЬ ВОЖДЯ

- А как Ленин к Троцкому относился?

- Едва терпел. И это большая загадка. 14 лет борьбы друг против друга. Обвинения, эпитеты уничижительные, наглые с обеих сторон. Май 1917-го. Ленин пишет про «колебания мелкой буржуазии» и перечисляет - «Троцкий, Марков...» В это же время Троцкий заявляет: «Я никогда с большевиками не сойдусь». А в июне он начинает сотрудничать с большевиками. За Троцким шла сильная межрегиональная группа. Ленин был вынужден это учитывать. Но, главное, партии были нужны ораторы. И Троцкий был самым ярким.

- Не Ленин?

- Ленин хорошо выступал, но именно Троцкий говорил то и так, как хотели массы. Уже летом 1917-го Урицкий, будущий глава питерской ЧК, говорит, что Троцкий затмевает Ленина. Чувствовал ли это сам Ленин - доподлинно неизвестно.

ПРЕДЧУСТВОВАЛ СМЕРТЬ

- Почему Троцкий, учившийся у Фрейда, не просчитал опасность Сталина?

- Из-за самомнения. Сталин признавал, что Троцкий замечательный оратор и организатор, но при том он презирает партийные массы. А Троцкий недооценил Сталина, считал его неучем, напоминал, что его семинарское образование смешно. Впрочем, у самого Троцкого высшего образования не было тоже. Но Троцкий, как и Сталин, умел все схватывать на лету. Не имея никакого военного опыта, он взялся руководить армией.

- Жизнью рисковал?

- Бронепоезд Троцкого едва не захватили под Казанью - был прорыв белых. После чего глава Реввоенсовета устраивал расстрелы каждого десятого перед строем. В 1919-м у него была стычка со Сталиным и Ворошиловым по поводу военных действий у Царицына, где Троцкий едва не утонул на миноносце, на котором он приплыл, чтобы проинспектировать, как идут сражения с белыми.

- Троцкого пытались убить не раз?

- Да. Первое покушение в мае 1940 года в Мексике возглавлял знаменитый художник Сикейрос. Но сделано все было ужасно плохо. В Троцкого не попали ни разу, автомат заело, покушавшиеся занервничали и сбежали. Что имело много отрицательных последствий для Красной Армии: после той неудачи в Москве решили, что автоматы - ненадежное оружие. И это накануне войны!

- Троцкий чуял смерть?

- Он был очень интуитивен. Чувствовал смерть и даже предвидел. Во время майского покушения, при первых тревожных звуках в доме спрятался с женой и внуком под кроватью - и Сикейрос с другими злоумышленниками сами запаниковали и Троцкого просто не нашли. После той неудачи убить Троцкого поручили уже Рамону Меркадеру. Тот должен был втереться в доверие как правоверный троцкист - но он не был готов к этому. Хотя и умело изображал почитателя талантов Льва Давидовича... Убить сразу у Меркадера не получилось. Он ударил Троцкого по голове ледорубом и... остался стоять перед Троцким, когда тот с пробитой головой швырял в него предметами с рабочего стола.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

«Сам не видел ни одного окопа. Но умел наблюдать»

- В чем, кроме революции, он еще отличился?

- Он успел побыть военным корреспондентом на балканских войнах 1910-х годов. До сих пор на Балканах переиздают сборники его военных очерков. Что тоже поразительно. Троцкий никогда в жизни не видел ни одного окопа вблизи. Но мастерски интерпретировал чужие наблюдения. Выслушивал свидетелей и писал комментарии.

- Он был равен Ленину?

- Нет. И не мог этого не понимать. Накануне 10-го съезда партии большевиков постарался уйти от конфронтации с Лениным. И с радостью схватился за вспыхнувший Кронштадтский мятеж - чтобы помчаться его подавлять. Был момент, когда Троцкому достаточно было лично поддержать своих сторонников в ЦК - и он становился лидером партии! Но Троцкий вдруг объявляет, что простудился на утиной охоте. Он сходит со сцены - и троцкистов добивают. Он все время чувствовал, что не равновелик Ленину.

- Кем Троцкий останется в мировой истории?

- Главное - его идея перманентной (непрерывной. - Ред.) революции. Но он все же был больше тактиком, чем стратегом. Сиюминутные выводы делал яркие, но глубины анализа не имел никогда.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Лев ТРОЦКИЙ родился 7 ноября 1879 года в Херсонской губернии, став пятым ребенком в семье землевладельцев Бронштейнов. Первый срок получил в 1898-м за пропаганду среди рабочих в Николаеве. В первой ссылке в Сибири женился, бежал, в Европе познакомился с Лениным. Был одним из организаторов Октябрьской революции, позже формировал Красную Армию. После высылки из СССР в 1929-м стал главным оппонентом Сталина, по указанию которого убит агентом НКВД Меркадером в августе 1940-го в Мексике. Был дважды женат, большинство близких Троцкого погибли в СССР.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/742248" frameborder="0"></iframe> Лев Троцкий — демон революции.Одного из вождей Октябрьской революции Льва Троцкого называли врагом СССР. Как так получилось? 7 ноября – 140 лет со дня его рождения. Да, революцию он подарил себе в свой день рождения.

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