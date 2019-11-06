Бумага стерпит. А Волга — умрет

Мы приняли в Рыбинске очень важное решение. Мы – это инициативная группа, в которую вошли депутаты разных уровней, политики разных, даже противоположных лагерей, эксперты, экологи, активисты, общественники и просто неравнодушные граждане – жители Вологодской и Ярославской областей. Все сплотились перед общей угрозой.

Цель – спасение Рыбинского водохранилища и Волги от идущей на них экологической катастрофы. Не секрет, что Волга, в бассейне которой живет треть населения России, давно уже не река, а каскад искусственных водоемов, которые управляются людьми. И управляются плохо – у многих свежо в памяти это лето, когда Волга катастрофически обмелела из-за просчетов и халатности тех, кто отвечает за уровень воды в ней. Экологический кошмар на Волге давно требует масштабных неотложных мер. Чем дальше, тем сложнее будет с ним справиться.

А Рыбинское водохранилище – одно из самых проблемных на Волге в этом плане. Только город Череповец с выбросами кучи предприятий - «Северстали», «Аммофоса», «Череповецкого Азота», «ФосАгро – Череповецкого фосфорного комплекса», Сталепрокатного завода, создает критическую для водохранилища нагрузку. А ведь оно снабжает водой несколько сопредельных регионов, включая такие города Ярославль, Рыбинск, Тутаев...

Теперь же вместо того, чтобы спасать водохранилище, его задумали угробить окончательно вопреки мнению людей, которые живут на его берегах. Речь о строительстве в Вологодской области гигантского целлюлозно-бумажного комбината. А это неминуемые остатки древесины, волокна целлюлозы, которые в виде мощного слоя органики накапливаются на его дне, нарушая химический состав воды, приводя к гибели растительности и животных. Это выбросы в атмосферу огромного количества сероводорода и диоксида серы. Если проще – жизни в водохранилище и по его берегам не будет.

Экологические экспертизы, которые идут сейчас, проводятся с грубейшими нарушениями в интересах собственников комбината. Местные жители, мнение которых цинично игнорируется, готовы к массовым протестам. Солидарность с ними выражают представители всех политических сил региона. К защите Рыбинского моря активно подключаются в соцсетях жители разных регионов России.

Но действий, прилагаемых на региональном уровне, недостаточно, чтобы остановить этот губительный для приволжских регионов проект. Поэтому первое, что нужно, как воздух – вывести проблему Рыбинского водохранилища на федеральный уровень, придать огласке, привлечь к ней внимание депутатов Госдумы, членов Правительства России. И не допустить скандального строительства.