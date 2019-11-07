Эдуард Бояков: «Я не ударял артиста Сахарова, хотя и дотронулся до него. Он тут же начал кричать, что я его бью»

Поводом конфликта послужило участие критически настроенных к Боякову артистов в передаче Андрея Малахова «Прямой эфир», где они говорили о том, как несправедливо поступили с Татьяной Дорониной.

А на следующий день, 5 ноября, состоялось собрание труппы, на которое оппозиционеров не пригласили. Правда один из них – актер Николай Сахаров – все-таки на собрание пришел. Но дорогу ему преградила директор административно-хозяйственного департамента МХАТ Ольга Ивашова. Перебранку с руководительницей АХО Сахаров стал снимать на телефон. На шум вышел Эдуард Бояков. И тоже стал снимать на телефон - Сахарова. Слово за слово начался спор.

По мнению Сахарова, худрук довольно фамильярно потрепал его по щеке, провоцируя на драку. «Так поступают люди, которые сидели на зоне. Там это называется «на ответку»», - объяснял журналистам актер.

После Сахаров обратился в травмпункт, чтобы засвидетельствовать «побои». Он намерен подать заявление в полицию. Но и театр без ответа, похоже, не останется.

Видео конфликта актера МХАТ имени Горького с худруком.Актер МХАТ имени Горького Николай Сахаров снял на видео конфликт с худруком театра Эдуардом Бояковым

Пресс-служба МХАТ им.Горького заявляет, что нанесения телесных повреждений актеру Сахарову не было. «Характеризуя Николая Сахарова, стоит учитывать его специфические творческие наклонности, в частности, сборник стихов «Совокупность. Генитальная лирика», примеры которых лучше не приводить, исходя из морально-этических и цензурных соображений, - уточняется в заявлении театра. - Данный инцидент был явной провокацией со стороны Сахарова. Театр намерен подавать иск в суд».

Мы позвонили Эдуарду Боякову, чтобы проверить слухи о грядущих увольнениях оппозиционных актеров.

- Мы этих актеров не занимаем в новых постановках, на что я, как худрук, имею право. Где считаем необходимым совершить вводы в текущий репертуар, мы это делаем, - объяснил «КП» Бояков. - Эти люди позволяют себе говорить гадости и врать, но сейчас они перешли все грани. Я действительно не вызывал артиста Николая Сахарова на собрание. Он пришел, хамил моему заместителю и снимал это на телефон. Он провоцировал конфликт. Пять минут я молча смотрел, а потом тоже стал снимать его на телефон. Я его не ударил, не толкнул, хотя и дотронулся. Он тут же начал визжать, кричать, что я его бью. Все это выглядело ужасно нелепо. Этот актер давно работает в театре. Но Татьяна Доронина сняла его с репертуара, правда уволить его не могла. Он не играл ни в одном спектакле, получая при этом очень маленькую зарплату. И теперь вот такая смешная история вышла. Мы думаем подать на него в суд.

Обидней всего, что эти мелкие склоки, провокации отвлекают внимание от очень важных процессов, которые происходят во МХАТе. У нас каждую неделю выходит очередная премьера, а СМИ и общественность почему-то интересуется совершенно другими – вот такими нелепыми происшествиями.