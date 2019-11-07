Спасти бездомных в холода: Что может сделать каждый

ПОЧЕМУ НЕТ КРЫШИ НАД ГОЛОВОЙ

«Все бездомные - это опустившиеся алкоголики или наркоманы, сами загубившие свою жизнь», - так мы обычно говорим себе, оправдываясь за то, что брезгливо перешагиваем через несчастного человека на улице или у метро. На самом деле это совсем не так: как правило, люди начали злоупотреблять спиртным, уже после того как оказались без крыши над головой, стараются залить свое горе, потому что чувствуют крайнюю степень безысходности и не понимают, в какие двери стучаться.

По самым скромным подсчетам, сейчас в Москве порядка 90 000 людей не имеют крыши над головой. Им приходится ночевать в заброшенных домах, сырых подвалах, на холодных теплотрассах или продуваемых чердаках, но такую жизнь они не выбирали...

Удивительно, но больше половины всех бездомных в прошлом - квалифицированные работники, у 44% из них есть среднее профессиональное образование, а каждый десятый может похвастаться дипломом о высшем образовании. В больших городах основная масса бездомных оказались на улице, после того как, приехав из города поменьше в поисках работы, столкнулись с непорядочными работодателями или лишились места из-за проблем со здоровьем.

Еще одной частой причиной становится распад семьи - неблагодарные дети выставляют престарелых родителей из дома или жена после развода выгоняет бывшего мужа из общей квартиры. В таких случаях люди сперва кочуют по друзьям и родным, потом в конце концов остаются ночевать на вокзале, где очень быстро находят новых друзей среди таких же бедолаг. Также на улице часто оказываются жертвы мошенничества с недвижимостью и выпускники детдомов, которые не могут получить положенное по закону жилье.

Фото: пресс-служба БФ «Ночлежка»

«Я-ТО ЧТО СДЕЛАЮ?!»

Часто мы отмахиваемся от мысли о помощи, ведь мы же не хотим приютить бездомного у себя. Но на самом деле, когда мы просто проходим мимо, мы обрекаем человека на гибель. Да-да, ведь ночью уже прохладно, а скоро ударят морозы, и человек, оказавшись на улице, может просто насмерть замерзнуть. Но чтобы спасти, его совсем необязательно приводить к себе домой. Избавить человека от верной гибели можно одним телефонным звонком.

Если вы видите замерзающего человека на улице, первое, что надо сделать, - это подойти к нему и спросить, нужна ли ему помощь. Причем нужно быть готовым к тому, что человек в ответ может обругать. Не судите его за это строго, наверняка он уже столько натерпелся, что просто не верит людям. Пропустите нецензурную брань мимо ушей и спросите еще раз, нужна ли человеку помощь. Вероятнее всего, окажется, что помощь необходима. В таком случае спросите, готов ли он поехать в теплое помещение. Если он согласен, позвоните в мобильную службу помощи бездомным гражданам «Социальный патруль» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы:

- 8 (499) 357-01-80,

- 8 (903) 720-15-08 (круглосуточная диспетчерская).

Сообщите диспетчеру, по какому адресу находится замерзающий человек. Постарайтесь дождаться, когда «Социальный патруль» приедет и заберет его в приемное отделение Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки в Люблине. Там есть 550 спальных мест, где человек может пережить ночь.

Если бездомный не соглашается никуда ехать, постарайтесь все равно не бросать его без помощи. Принесите ему горячий чай, еду, теплую одежду, одеяло. Спросите, не нужны ли какие-нибудь лекарства. Но самое главное, ни при каких обстоятельствах не давайте бездомному денег - скорее всего, он потратит их на алкоголь в попытке согреться, а этого делать категорически нельзя: спиртное притупит чувства человека и сделает его гибель от холода еще более вероятной.

Постарайтесь сообщить человеку, куда он может обратиться, чтобы согреться.

Миска горячего супа и доброе слово - такие «мелочи» могут спасти жизнь. Фото: пресс-служба БФ «Ночлежка»

ЧЕМ ЕЩЕ МОЖНО ПОМОЧЬ

Людям, оказавшимся один на один с холодом, оказывают помощь благотворительные организации, большую часть работы в которых делают волонтеры. Они помогают практически на каждом этапе работы.

- Для этого не нужен какой-то особый профессиональный навык, достаточно обладать желанием и иметь хотя бы немного свободного времени, - говорит координатор волонтеров фонда «Ночлежка» Даниил Краморов. - Мы никак не ограничиваем наших помощников в периодичности волонтерства, не просим их делать что-либо каждый день. Основная идея заключается в том, чтобы волонтер помогал нам только в тот момент, когда это ему на самом деле удобно. Ведь если волонтерство будет мешать личной жизни или работе, оно перестанет приносить удовольствие и будет абсолютно неэффективным.

Чтобы стать одним из волонтеров фонда «Ночлежка», нужно заполнить анкету на сайте homeless.ru. В ней надо указать, какой именно деятельностью вы хотите заниматься и сколько у вас есть на это времени. После этого вас пригласят на встречу, а если вы живете в другом городе и готовы помогать, но удаленно, то и встречу проведут удаленно.

- Нам не так важно, готов ли помогать нам волонтер каждый день или раз в месяц, главное, чтобы ему было комфортно. Мы привлекаем волонтеров практически на каждом этапе нашей работы. Например, если у волонтера есть какой-то профессиональный навык, мы можем просить его делать что-либо для нас профессионально. Например, зачастую нам требуется юридическая консультация либо мы привлекаем волонтеров-психологов, также дизайнеры очень активно помогают нам делать афиши к мероприятиям либо разрабатывают новую социальную рекламу.

Кроме волонтеров с нужными профессиональными навыками требуются и волонтеры, готовые помогать с хозяйственными делами, например раздавать еду или одежду. Один или два раза в неделю каждый волонтер получает на электронную почту рассылку со списком задач и отмечает те, которые он готов выполнить.