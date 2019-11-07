2019-11-07T02:02:10+03:00
Телевизор

Ксения Собчак: Ленин - демон, и мы многого о нем не знаем

Телеведущая взяла интервью у вождя мировой революции
Сергей ЕФИМОВ
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Страшная правда от Собчак заставит Ленина надолго задуматься. Фото: Канал ТВ-3Страшная правда от Собчак заставит Ленина надолго задуматься. Фото: Канал ТВ-3
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К святому для каждого настоящего коммуниста дню 7 ноября Ксения Собчак припасла гранату - интервью с Владимиром Ильичом Лениным. Звучит как будто оскорбительно: что это за спиритизм вообще, Хеллоуин какой-то, не живется ей без скандалов. Но по факту обошлось без мистики и чертовщины - никого Собчак не оживляла, тайных ритуалов не проводила. Беседа с вождем - это скорее литературно-художественный проект, в котором Собчак лишь актриса, воплощающая замысел сценаристов и режиссера.

Равно как и Евгений Стычкин, сыгравший в «Интервью» собственно Ленина - кто, как не он, после сериала «Троцкий»-то.

Идея «Интервью» лежит на поверхности: ведущая задает вопросы, более-менее привязанные к нашей действительности, а герой «отвечает» цитатами из канонического ПСС - полного собрания сочинений Ленина.

Прием довольно вульгарный и опасный неизбежным передергиванием, подгонкой вопросов под ответ. Впрочем, обнадеживает то, что «смелый замысел» воплотила студия «Амурские волны», известная рядом симпатичных образовательных проектов.

- Это серьезный проект, который посмотрят вдумчивые люди, живущие в современном контексте, - выражает надежду в беседе с «КП» режиссер Наталья Мещанинова, которую в «Интервью» заманили из большого и сериального кино. - То время недостаточно отрефлексировано - из-за тотального вранья. Общество запуталось в своем отношении к Ленину. Человек в рамках одного разговора может обожествлять его и низвергать. Нам хотелось максимально приблизить Ленина к живым реакциям. У Собчак есть свои «предъявы» к Ленину. Это будет очень личное интервью.

- Ленин - страшная, демоническая фигура. Мне показалось, будет прикольно сделать его более современным, - объясняет Собчак. - Условно говоря, представить, что это такой Лимонов того времени.

Мгновенно вживаться в образ вождя Евгений Стычкин наловчился еще на съемках сериала «Троцкий». Фото: Канал ТВ-3

Мгновенно вживаться в образ вождя Евгений Стычкин наловчился еще на съемках сериала «Троцкий». Фото: Канал ТВ-3

По словам Ксении, она активно вмешивалась в изначальный сценарий и стремилась его максимально осовременить. Нынешним коммунистам это вряд ли понравится. На съемках Собчак, например, показала Ленину фотографии Зюганова: полюбуйтесь - преемничек-то ваш тот еще лицемер, в церковь ходит! А еще рассказала вождю, как кончил свои дни Лев Троцкий. Владимир Ильич надолго застывает в шоке: таким ли он видел путь марксизма-ленинизма в Советском государстве?

- Сегодня Ленин, как ни странно, довольно забытый исторический персонаж: молодежь уже не очень помнит, кто он на самом деле, в школе о нем почти не говорят. Я получила хорошее образование в МГИМО и все равно узнала в процессе подготовки программы что-то новое - например, что Ленин венчался в церкви. Это же уму непостижимо! Не сомневаюсь, что и многие зрители узнают новое о нем - и не в формате скучной лекции, а в изящной игровой форме. Я бы сама такое посмотрела.

Интервью с Лениным откроет целый цикл бесед с историческими личностями, и каждый раз в программе будет новый ведущий.

«Интервью». Собчак и Ленин. Сегодня, 23.00, ТВ 3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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