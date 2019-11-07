Дома №2 и №7 ЖК «Солнечная система» возвращены в конкурсную массу

Теперь к данным объектам обанкротившегося застройщика Urban Group будут применены механизмы Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства по выплате компенсаций, что позволит восстановить права дольщиков с опережением графика.

В результате дольщики смогут получить компенсацию за помещения, приобретенные по договорам долевого участия. Вопрос величины компенсаций будет вынесен на Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, через три недели после которого начнутся первые денежные выплаты. Компенсация будет рассчитываться, исходя из рыночной стоимости квадратного метра в сопоставимых по характеристикам объектах, в соответствии с принятым в июне этого года 151-ФЗ. Размер и расчет этой суммы каждому дольщику будет доступен на сайте Фонда: фонд214.рф.

Проблема завершения строительства этих двух домов была связана с переустройством ЛЭП, необходимого для возобновления работ на площадке. Оно могло повлечь за собой существенный сдвиг сроков, до 4 лет, и дополнительного финансирования. Поэтому после всех процедур в соответствии с законом дольщикам будут предложены денежные компенсации для более оперативного решения жилищного вопроса.

В общей сложности Фонд защиты прав дольщиков достраивает 63 многоквартирных жилых дома в 6 жилых комплексах Urban Group. Речь идет о ЖК «Солнечная система», ЖК «Город-событие «Лайково», ЖК «Лесобережный», ЖК «Митино О2», «Опалиха «О3» и «Видный город».

Справка

Публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» создана в конце 2017 года во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина. Работа Фонда направлена на реализацию государственной жилищной политики по повышению гарантии защиты прав и законных интересов граждан, денежные средства которых застройщики привлекают для строительства многоквартирных домов.