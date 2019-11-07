Сотрудник ФСБ, вымогавший взятку в биткоинах у экс-главы "Известий", признался в содеянном

Очень странная, если даже не сказать абсурдная ситуация сложилась вокруг дела о "мошенничестве" против политолога, экономиста и крупного издателя Эраста Галумова. Его арестовали в апреле 2018 года за действия, которые он якобы совершил еще в 2010 - 2011 годах (не правильно оформил демонтаж старой типографской машины, и на этом, якобы, обогатился). С той поры Галумов в следственном изоляторе "Лефортово". И дело его расследовала целая группа во главе с майором юстиции Сергеем Белоусов.

Но практически сразу после ареста, на связь с сыном Эраста Александром вышел некий человек, представившейся Михаилом. Он назвался близким к следствию и пообещал "уладить дело" за определенную сумму денег. С сына попросили ни много, ни мало 65 000 0000 рублей ($ 1 000 000). В противном случае грозились засадить отца по полной программе.

На свой страх и риск Александр даже перечислил первый транш - 3 000 000 рублей. Все разговоры записывал, и сохранял скриншоты сообщений в закрытом телеграм-канале. И действительно, тут же следователь по особо важным делам Белоусов изменил тактику ведения дела его отца. Когда подошло время второго "платежа" и сын намекнул, что отдавать нечем и хорошо бы продать недвижимость, которая арестована, Белоусов тут же выдал Галумову документы на квартиру.

Следующим этапом Александр Галумов пошел с заявлением в Службу собственной безопасности Следственного комитета России. Дальше переговоры как сына с "Михаилом", так и Эраста Галумова со следователем Белоусовым шли под запись на аппаратуру СК РФ.

- Следователи СК говорили моему подзащитному: "Веди игру, соглашайся, подписывай признания". Мы так и делали, - рассказал "КП" адвокат Галумова Владимир Семенцов. - Подыгрывали, помогая схватить не чистых на руку.

Эраста Галумова так и судят, по уликам, собранным фактически преступным путем под давлением и вымогательством. Фото Юрий Машков/ТАСС

В апреле 2019 и Белоусова и того самого "Михаила", которым оказался экс-сотрудник этой же следственной группы Алексеем Колбовым, арестовали по статье 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Сам Белоусов до сих пор не признает свою вину. А вот Колбов сознался. Но только не во взятке, а в мошенничестве. Якобы он и правда вымогал деньги у сына арестованного, но не собирался никак влиять на следствие. И что его начальник (этот самый Белоусов) вообще не знал ни о чем, а честно расследовал дело.

- Очень часто взяточники пытаются в ходе расследования свои действия подвести под мошенничество, - объясняет бывший сотрудник ОБЭП Михаил Раскатов. - Это стандартная схема. Потому что по "мошенничеству" сроки меньше.

Вот уже полгода следователи сами под следствием. И, казалось бы, заведенное ими дело против экс-главы "Известий" должны были как минимум расследовать заново. Эраст Галумов из СИЗО писал и главе СК, и ГенПрокурору. У всех просил одного - передать его дело из ФСБ в любое другое ведомство. Но:

- Все как подготовил этот Белоусов, так и передали в суд. - Удивляется адвокат Галумова Семенцов. - Хотя абсолютно однозначно, что улики, собранные преступником, не могут быть признаны допустимыми. Тем более, что большинство протоколов и признаний мой подзащитный подписал под давлением, что зафиксировано сотрудниками СК (вели записи, собирая улики против Белоусова и Колбова - ред.). И они же теперь, получается, легли в основу обвинения. Абсурд! Уже состоялось первое заседание суда по нашему делу. Я спросил у прокурора, как вы собираетесь нас обвинять по уликам, собранным преступным путем? Она и сама, кажется, опешила. На следующем же заседании, мы собираемся требовать вернуть дело на доследование и дать нам предоставить свои доказательства невиновности.

Сам Галумов вот уже 1,5 года в СИЗО, в двухместной камере. За это время у него сменилось уже несколько соседей. И с миллионерами он сидел, и с украинскими моряками. Провести столько времени в крошечной, тесной комнате испытание не из легких. Тем более, что "Лефортово" один из самых закрытых изоляторов. Там даже прогулочные дворы - бетонная коробка 10 на 10 метров. И ни капли зелени.

Сколько еще продлится «разбирательство» против него, неизвестно.

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