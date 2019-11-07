2019-11-07T11:47:20+03:00
Общество

Геннадий Зюганов: Вынести Ленина? Нет! Каждый месяц в Мавзолей приходят 50 тысяч человек

Об этом лидер КП РФ рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда»
Александр ГАМОВ@gamov1
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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- Геннадий Андреевич, с праздником! И - только один вопрос. Я понимаю, что он дурацкий, и я знаю ответ, но тем не менее. День Великой Октябрьской революции... И опять - призывы: вынесите Ленина из Мавзолея! Что этим людям можно ответить?

- Провокаторы и законченные мерзавцы. Другого ответа нет. Мы накануне открыли выставку в Думе. Там было 46 человек – дети, потомки маршалов Жукова, Рокоссовского, Конева, Василевского, Баграмяна, Буденного...

Это - наша великая слава. Это - победители. Их прах покоится тоже там - на Красной площади. Это решение принимала вся страна.

О Ленине, о том, чтобы он был в Мавзолее, постановление принимал съезд Советов, это поддержали все местные органы власти.

Те, кто об этом (о выносе тела Ленина из Мавзолея.- А.Г.) говорит, они просто законченные мерзавцы и подлецы.

- Когда была жива Ольга Дмитриевна Ульянова, племянница Ленина, мы с ней эту тему обсуждали и даже ходили в Мавзолей, но не со всеми, а отдельно. Минут 15 там провели. И она говорила, что Владимир Ильич покоится на глубине 2,5 метра. Поэтому, все христианские, православные каноны соблюдены.

- Да, это так. Каноны - христианские, православные - абсолютно не нарушены. Соблюдены все нормы государственных почестей.

Тем более, сегодня Мавзолей – один из самых посещаемых объектов. 50 тысяч человек в месяц сейчас приходит к нашему великому вождю, и волна тех, кто посещает Владимира Ильича, растет.

К подножию Мавзолея наши отцы бросали гитлеровские штандарты и знамена. На Мавзолее встречали Юрия Гагарина. На Мавзолее стояла вся слава нашей державы, принимая парад Победы и во все остальные праздники.

Это все вошло в сердца многих поколений наших людей. Мавзолей - сокровищница, это красный некрополь.

Те, кто замахивается на эту святыню, подрывают основы безопасности государства.

А тот, кто делает это в дни празднования годовщины Великого Октября, просто не имеют ни сердца, ни души.

Геннадий Зюганов - о лозунгах КП РФ к 7 ноября

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ИСТОЧНИК KP.RU

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