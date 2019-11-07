Как лошади помогают особенным детям впервые заговорить, встать на лыжи и побеждать на соревнованиях

Лошадь дает им крылья. Возможность впервые почувствовать свое тело. Выйти на соревнования, победить, увидеть слезы радости и гордость в маминых глазах. Наконец, лошадь - просто верный, теплый друг.

Дети с аутизмом, синдромом Дауна, ДЦП и другими ограничениями здоровья занимаются в Центре иппотерапии "Добрая лошадка" в Челябинске. Сейчас он единственный в области специализируется на адаптивной верховой езде и адаптивном конном спорте. Здесь разрабатывают методики реабилитации, которые потом перенимают по всей стране. Ежегодно иппотерапией в центре занимается более 600 особенных детей.

А начиналось все когда-то с одной лошади. И желания делать добро.

Лошади дарят этим ребятам крылья! Фото: центр "Добрая лошадка"

Первого коня спасли “с мяса”

- С лошадьми я занималась сколько себя помню, - говорит основатель и директор центра "Добрая лошадка" Ирина Морданева. - Для меня лошади - это члены семьи, я этим живу.

18 лет назад она училась на факультете физкультуры и безопасности жизнедеятельности и выбирала тему для диплома. Преподаватель подсказала взять абсолютно новое тогда для России направление - иппотерапию. Информации было очень мало, собрать ее по крупицам помог центр “Живая нить” из Москвы - когда-то он самым первым в стране начал использовать лечебную верховую езду.

Центр – единственный в Челябинской области, специализирующийся именно на адаптивной верховой езде и адаптивном конном спорте. Фото: центр "Добрая лошадка"

- Мы собрали экспериментальную группу в детском саду и несмотря на то, что по сегодняшним меркам лошади у нас были не иппотерапевтические, занятия дали результат. Родители очень просили продолжать: “Кто еще поможет, если не вы”. Наверное, это и сподвигло меня на дальнейшую работу, - вспоминает Ирина.

Она начала глубже изучать существующий опыт, съездила в инклюзивный лагерь основоположника иппотерапии в России Марьяна Ярошевского… Первого коня для своего центра Ирина буквально спасла из-под ножа - его собирались отправить на мясо. С тех пор ни разу не пожалела: он верой и правдой отслужил в центре 13 лет и стал просто незаменим в развивающей верховой езде. Для многих детей именно он становится первым в жизни конем. Терпеливо позволяет надевать на себя обручи, украшать гриву разноцветными прищепками, обнимать, проявлять самые разные, подчас очень сильные, эмоции.

На лыжах - за лошадью

В 2017 году центр получил свой первый президентский грант - на развитие адаптивного конного скиджоринга.

- Вообще-то скиджоринг - это экстремальный вид спорта, буксировка лыжника лошадью. Использовать его для реабилитации мы начали почти случайно, - говорит Ирина. - Однажды мы, взрослые, решили попробовать этот вид спорта, забавы ради. А когда попробовали - поняли, насколько задействованы при езде все мышцы, какой это сильный эмоциональный заряд. Тебе нужно удерживать равновесие, чувствовать тело, а снег летит тебе в лицо - это и очень непросто, и настоящая радость. Несколько активных родителей согласились попробовать - вначале сами, а потом и с детьми.

Занятия по скиджорингу теперь проходят в центре каждую зиму Фото: центр "Добрая лошадка"

В центре разработали специальные безопасные крепления для лыжника, начали экспериментировать с трассой и заданиями.

- Родители отмечают, что у детей укрепилась спина, руки, кто-то начал лучше стоять. У одной девочки с ДЦП была постоянно зажата одна рука. Но как только она взялась за крепления - рука сама вытянулась, - рассказывает Ирина Морданева. - Мальчик с аутизмом на каждом занятии ходил за лошадью - хотя нужно было просто расслабиться и скользить за ней. Мы с мамой никак не могли уговорить его ехать правильно. Он упорно ходил за лошадью - и в итоге настолько укрепил мышцы ног, что занял на обычной городской лыжне третье место!

В центре ждут не только особенных детей: регулярно приезжают подопечные геронтологических центров и психо-неврологического интерната. Для них важно само общение с лошадьми, возможность прикоснуться к большому, умному и доброму существу.

А благодаря ребятам из детских домов скиджоринг в Челябинске быстро зарекомендовал себя как отличное развлечение, эмоциональная перезагрузка. Например, выяснилось, что если за лошадью ехать вдвоем - будет гораздо веселее!

- Я рассказала о нашем опыте на нескольких конференциях и очень многих иппотерапевтов из разных городов это заинтересовало, особенно в Сибири, - говорит Ирина. - С нами пообщались даже коллеги из Израиля - у них, правда, нет снега, но есть море. И они решили - почему бы не попробовать аналогичную вещь на надувных бананах?

Каждые год регулярные занятия иппотерапией посещают более 600 человек Фото: центр "Добрая лошадка"

“Наши звездочки”

Второй президентский грант, полученный центром, помог построить крытый манеж. Вместе с ним появилась возможность приходить на занятия в любую погоду.

- Когда ребенок занимается постоянно, у него накапливается опыт, результат. Особенно важно это для ребят с ДЦП. Лошадь для них выступает как отличный массажист, очень хорошо снимает спастику мышц, помогает укрепить спину и начать правильно двигаться. А если занятия прерываются - начинается откат назад, - говорит Ирина Морданева. - Под каждого ребенка мы подбирали лошадь, специалиста, программу. За успехами следила терапевт-методист, которая тщательно изучала медкнижки, анализы, отслеживала результаты после каждого курса. У нас был мальчик с аутизмом, которому очень нравилось ездить на лошади, но по дороге домой у него начинался необоснованный выплеск агрессии. Так продолжалось первые пять раз. Мама призналась, что если бы занятия были платные - они бы не выдержали. А так решили дать шанс, попробовать. И мальчик начал успокаиваться, истерики прекратились. Вначале он не произносил ни слова, к концу первого курса заговорил, а к концу третьего - у него начали появляться связанные предложения. Мы не говорим, что лошадь - это волшебное средство: параллельно у них шла работа с дефектологом. Но именно лошадь дала эмоциональный толчок, стимул.

На средства президентского гранта был построен крытый манеж Фото: центр "Добрая лошадка"

Возможность проводить тренировки круглый год пригодилась и тем детям, для которых занятия в конном клубе уже давно - не просто элемент реабилитации и бесконечных процедур. Лошади стали для них важной частью жизни. Верными друзьями, с которыми не страшно идти к цели. “Наши звездочки” - говорит про них Ирина Морданева. В спортивную команду центра входят ребята с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с ментальными особенностями. В этом году трое спортсменов из Челябинска привезли с Всероссийской спартакиады Специальной олимпиады по конному спорту пять медалей: три “золота”, “серебро” и “бронзу”. А воспитанница центра Ульяна Никифорова приняла участие в городском соревновании наряду с “обычными детьми”, в общем зачете.

Сейчас в центре начинается новый проект: к тренировкам для детей решили добавить специальные занятия с их мамами, сестрами, братьями…

- Часто бывает, что на занятие приезжает не только особенный ребенок, но и его “обычный” брат или сестра - и им тоже хочется на лошадь. На коней у нас садятся и мамы, и даже бабушки с дедушками - чтобы поддержать ребят, - говорит Ирина. - С родными мы проводим эмоциональную реабилитацию: можем выехать в осенний лес, послушать природу, успокоится. Это дает мамам возможность хотя бы на время забыть о постоянной гонке, в которой они живут. Мы предлагаем пообщаться с лошадью, поухаживать за ней. Такая практика называется называется ипповенция и помогает эмоционально разгрузить маму особенного ребенка.