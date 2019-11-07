2019-11-07T14:27:56+03:00
Общество

Как-то раз на нашем рынке получился инцидент

Наш колумнист Николай Варсегов, вспоминая дикий случай из своей прошлой милицейской жизни, озадачился нынешней напряженной ситуацией, связанной с наплывом мигрантов
Николай ВАРСЕГОВ@VarsegovN
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Наш колумнист Николай Варсегов, вспоминая дикий случай из своей прошлой милицейской жизни, озадачился нынешней напряженной ситуацией, связанной с наплывом мигрантовНаш колумнист Николай Варсегов, вспоминая дикий случай из своей прошлой милицейской жизни, озадачился нынешней напряженной ситуацией, связанной с наплывом мигрантовФото: Михаил ФРОЛОВ
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На улице Красных юннатов,

Где я участковым служил,

Ботаник Алеша Арбатов

Со старенькой маменькой жил.

Интеллигент настоящий -

Очкарик, здоровьишком слаб,

Непьющий он и некурящий

Потерянный в обществе баб.

Скромен и тих его норов,

Не смел он и муху убить.

На рынок зашел, помидоров

Для маменьки как-то купить.

Торговец с аула Гаргальцы

Заулыбался в ответ

И плюнул на грязные пальцы,

Чтобы раздвинуть пакет.

- Нэ оващ, а дэвушки губы! -

Пальцами взял:

- Ацени!

Ботаник:

- Простите, вы грубы.

Теперь не нужны мне они.

Простите, но не эстетично

Так вот на пальцы плевать… .

- Чего ты сказал, неприличный?!

Да я тебя, .… твою мать!

Учить меня будешь, казлище?!

Ты глянь на него, брат кацо! -

Он сжал помидор кулачищем

И кинул Алеше в лицо.

Загоготали торговки:

«Видали мы тут масквичей!,

Работать не хочут, а ловки

Добраться до жирных харчей!

Мы пашем на них, а они же

На нас выливают дерьмо!»

Оплеван, освистан, унижен

Ботаник ушел было, но...

Вернулся веселым и пьяным,

Пальто расстегнул не спеша,

И разрядил по буянам

Весь барабан пэпэша.

Заверещали торговки,

И понаехал весь МУР.

А все это от нестыковки

Традиций, морали, культур.

...На улице Красных юннатов,

Где я участковым служил,

Ботаник Алеша когда-то

Со старенькой маменькой жил.

Квартира сто двадцать четыре.

На пятом она этаже.

Теперь же в той самой квартире

Работники рынка уже.

Живут они шумно, богато,

Поют, веселятся в ночи.

Москва изменилась, ребята.

Другие теперь москвичи.

Разноголосым составом

Хают клоачный язык.

Всяк со своим тут уставом

Я уже в общем привык.

Не возмущаюсь сурово я

Там, где на пальцы плюют

И непригодное, плевое

Все москвичам продают.

Гневаться и удручаться

Мне запретили врачи,

Да и чего возмущаться?

Ныне не те москвичи.

В Лету ушла их натура

В прошлом былые века.

Ныне сравнялась культура

города и кишлака.

Я ж отчего тут гундошу,

Ночью по «клаве» стучу.

Просто вдруг вспомнил Алешу

Щас вот стопарь накачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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