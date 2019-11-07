Как-то раз на нашем рынке получился инцидент
На улице Красных юннатов,
Где я участковым служил,
Ботаник Алеша Арбатов
Со старенькой маменькой жил.
Интеллигент настоящий -
Очкарик, здоровьишком слаб,
Непьющий он и некурящий
Потерянный в обществе баб.
Скромен и тих его норов,
Не смел он и муху убить.
На рынок зашел, помидоров
Для маменьки как-то купить.
Торговец с аула Гаргальцы
Заулыбался в ответ
И плюнул на грязные пальцы,
Чтобы раздвинуть пакет.
- Нэ оващ, а дэвушки губы! -
Пальцами взял:
- Ацени!
Ботаник:
- Простите, вы грубы.
Теперь не нужны мне они.
Простите, но не эстетично
Так вот на пальцы плевать… .
- Чего ты сказал, неприличный?!
Да я тебя, .… твою мать!
Учить меня будешь, казлище?!
Ты глянь на него, брат кацо! -
Он сжал помидор кулачищем
И кинул Алеше в лицо.
Загоготали торговки:
«Видали мы тут масквичей!,
Работать не хочут, а ловки
Добраться до жирных харчей!
Мы пашем на них, а они же
На нас выливают дерьмо!»
Оплеван, освистан, унижен
Ботаник ушел было, но...
Вернулся веселым и пьяным,
Пальто расстегнул не спеша,
И разрядил по буянам
Весь барабан пэпэша.
Заверещали торговки,
И понаехал весь МУР.
А все это от нестыковки
Традиций, морали, культур.
...На улице Красных юннатов,
Где я участковым служил,
Ботаник Алеша когда-то
Со старенькой маменькой жил.
Квартира сто двадцать четыре.
На пятом она этаже.
Теперь же в той самой квартире
Работники рынка уже.
Живут они шумно, богато,
Поют, веселятся в ночи.
Москва изменилась, ребята.
Другие теперь москвичи.
Разноголосым составом
Хают клоачный язык.
Всяк со своим тут уставом
Я уже в общем привык.
Не возмущаюсь сурово я
Там, где на пальцы плюют
И непригодное, плевое
Все москвичам продают.
Гневаться и удручаться
Мне запретили врачи,
Да и чего возмущаться?
Ныне не те москвичи.
В Лету ушла их натура
В прошлом былые века.
Ныне сравнялась культура
города и кишлака.
Я ж отчего тут гундошу,
Ночью по «клаве» стучу.
Просто вдруг вспомнил Алешу
Щас вот стопарь накачу.
ИСТОЧНИК KP.RU