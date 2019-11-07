2019-11-07T14:50:10+03:00
Политика

В горах российским солдатам помогут лошади и «Тигры»

Корреспондент «КП» вместе с министром обороны Сергеем Шойгу побывал в единственной на востоке страны горной бригаде в Кызыле
Владимир ДЕМЧЕНКО
Поделиться:
Для Сергея Шойгу инспекция 55-й горной мотострелковой бригады в Кызыле – это все равно что ребенка в лагере проведать. Фото: Вадим Савицкий/Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РоссииДля Сергея Шойгу инспекция 55-й горной мотострелковой бригады в Кызыле – это все равно что ребенка в лагере проведать. Фото: Вадим Савицкий/Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России
Изменить размер текста:

Скользкая ступенька

Для Сергея Шойгу инспекция 55-й горной мотострелковой бригады в Кызыле – это все равно что ребенка в лагере проведать. Эта воинская часть появилась по приказу главы военного ведомства пять лет назад, она растет прямо в чистом поле на окраине столицы Тувы. И растет, надо сказать небывалыми темпами. Ангары, казармы, штабы и склады, - все это из временных тентов постепенно превращается в капитальные строения, и выглядят они для Кызыла чуть ли не небоскребами. Здесь уже есть и дома со служебными квартирами – в пяти пятиэтажках жизнь забурлит совсем скоро, квартиры сдаются с отделкой, мебелью, кухнями и даже посудой в шкафчиках. Заезжай и обживайся.

Здесь уже есть и дома со служебными квартирами – в пяти пятиэтажках жизнь забурлит совсем скоро. Фото: Вадим Савицкий/Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

Здесь уже есть и дома со служебными квартирами – в пяти пятиэтажках жизнь забурлит совсем скоро. Фото: Вадим Савицкий/Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

Еще есть пять коттеджей из клееного бруса для семей старших офицеров. Двухэтажные, на две семьи каждый. Смотрятся шикарно до неприличия. Хотя именно в этих коттеджах Сергей Шойгу нашел изъян: ступенька крыльца оказалась высокой и скользкой.

– Что, если ребенок зимой поскользнется? – кивнул министр на блестящий кафель. - Разобьется ведь. Исправьте.

А вот детский сад, только что построенный и сданный накануне приезда министра. Чистенький двор, уютные игровые со шкафами полными игрушек, пищеблок, стерильный, как операционная...

- Кто будет здесь работать? - интересуется Сергей Шойгу. - Из кого набираете персонал?

- Персонал - жены военнослужащих бригады, - объясняет один из офицеров. – Непременное условие – наличие педагогического образования. Таким образом мы помогаем трудоустройству членов семей наших военнослужащих.

Это единственное за Уралом подразделение, способное действовать высоко в горах. В ее составе есть даже вьючная рота. Фото: Вадим Савицкий/Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

Это единственное за Уралом подразделение, способное действовать высоко в горах. В ее составе есть даже вьючная рота. Фото: Вадим Савицкий/Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

Лошади и «Тигры»

55-я горная бригада – часть уникальная. Это единственное за Уралом подразделение, способное действовать высоко в горах. В ее составе есть даже вьючная рота, она как раз тренировалась в загоне неподалеку. Лошади скакали с закрепленными по бокам патронными ящиками. А как еще эту тяжесть доставишь в какое-нибудь ущелье!

Главу оборонного ведомства провели по новеньким загонам для четвероногих бойцов. На каждом – таблички с кличками и породой. Во второй графе у всех порода «Местная». А клички – плод солдатской фантазии. Есть именованная без затей кобыла Солнышко, а есть и мерин Ферари (именно так, с одним «р»).

Кроме лошадей есть большой автопарк бронированных внедорожников «Тигр». Фото: Вадим Савицкий/Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

Кроме лошадей есть большой автопарк бронированных внедорожников «Тигр». Фото: Вадим Савицкий/Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

Основа вооружения бригады – самоходные минометы «Нона-СВК», которые здорово зарекомендовали себя в горах. А кроме лошадей есть большой автопарк бронированных внедорожников «Тигр». Где эти монстры не пройдут, там точно только на парнокопытных.

У одного из «Тигров», выстроившихся с открытыми капотами, Сергей Шойгу задержался.

- Водителя ко мне, - негромко приказал он, а когда слегка перепуганный парень доложил о себе, распорядился. – Покажи уровень масла.

Парень тут же забрался на бампер, добыл откуда-то щуп и продемонстрировал масляную границу между метками min и max. Уровень в норме. Сергей Шойгу удовлетворенно отряхнул руки и двинулся дальше. А парень тихонечко и с облегчением выдохнул.

Как выяснилось, зовут парня Леонид Самшугаев. Он ефрейтор-контрактник, служит уже три года. И все это время «вылизывает» свой «Тигр» до идеального состояния. Самшугаев, кстати, семейный, и очень надеется на служебную квартиру в новых домах. Он давно собрал и подал необходимый пакет документов, и теперь ждет.

У одного из «Тигров», выстроившихся с открытыми капотами, Сергей Шойгу задержался. Фото: Вадим Савицкий/Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

У одного из «Тигров», выстроившихся с открытыми капотами, Сергей Шойгу задержался. Фото: Вадим Савицкий/Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

- Жена какие-то узелки вяжет, колдует чтобы нам повезло, - улыбается Леонид. – А что, я не вмешиваюсь, вдруг поможет.

Что ж, с маслом в двигателе уже повезло. Если б вдруг не хватило, квартиры бы точно не видать.

Сергей Шойгу поучаствовал в открытии дворца спорта «Субедей», реконструкция которого при участии Минобороны только что закончилась. Фото: Вадим Савицкий/Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

Сергей Шойгу поучаствовал в открытии дворца спорта «Субедей», реконструкция которого при участии Минобороны только что закончилась. Фото: Вадим Савицкий/Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

Для хоккея – новая жизнь

В блиц-визите Сергея Шойгу на малую родину было две составляющие. Навестить горных стрелков – это, конечно, во-первых. А во-вторых, поучаствовать в открытии дворца спорта «Субедей», реконструкция которого при участии Минобороны только что закончилась.

- Я очень надеюсь, что в этом спортивном сооружении будут рождаться новые чемпионы, спортсмены, волейболисты, хоккеисты, - обратился к землякам министр обороны. – Я уверен, что вы, следующее поколение, которое прославит республику своими спортивными достижениями.

В этот день на лед вышли даже музыканты, облаченные в хоккейную форму. Фото: Вадим Савицкий/Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

В этот день на лед вышли даже музыканты, облаченные в хоккейную форму. Фото: Вадим Савицкий/Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

Жемчужина спорткомплекса – ледовый дворец. В этот день на лед вышли даже музыканты, облаченные в хоккейную форму. Они исполнили приветственный марш, а Сергей Шойгу дал старт товарищескому матчу между местной командой «Нойон» и хоккеистами из Минобороны. Сергей Шойгу сделал символическое вбрасывание - можно сказать, что для хоккея в Туве с этого броска началась новая жизнь.

В числе прочих за тем, как местная команда сражалась против гостей, наблюдали ребята из Кызыльского президентского кадетского училища. Они были в хоккейной форме и на лед должны были выйти сразу по окончании «взрослого» поединка.

Сергей Шойгу дал старт товарищескому матчу между местной командой «Нойон» и хоккеистами из Минобороны. Фото: Вадим Савицкий/Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

Сергей Шойгу дал старт товарищескому матчу между местной командой «Нойон» и хоккеистами из Минобороны. Фото: Вадим Савицкий/Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

- У нас в училище тоже есть каток, но здесь-то целый стадион, - сказал мне курсант 9 класса Севээн Шыырап. – Мы постоянно тренируемся и участвуем в турнирах и матчах с другими училищами. Но теперь, я надеюсь, мы сможем здорово улучшить уровень игры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Колокольцев встретился с генсеком Интерпола
В международной полицейской организации на примере подвига Героя России Магомеда Нурбагандова запущен гуманитарный проект по увековечиванию памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга
Новости 24
Порошенко вновь не явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Комитет солдатских матерей снял с должности своего руководителя Флёру Салиховскую
Сенатор предположил, какой международный договор США «похоронит» следующим
Минобрнауки готовит новые правила распределения бюджетных мест в вузах
«Было тяжело»: Отец Дэцла посмотрел фильм о сыне
Букмекеры принимают ставки на беременность Кейт Миддлтон
Россия и Казахстан утвердили границу между странами протяжённостью 7,5 тысяч километров
Эксперт прокомментировал заявление о выходе США из Договора по открытому небу
Эрдоган сообщил о задержанном ребенке аль-Багдади
Ученые рассказали об опасности бессонницы
В России потратят 12 миллиардов на строительство новых СИЗО
Глава Комиссии по ЖКХ назвал «безобразием» идею ремонтировать ветхое жилье за счет граждан
Трамп с интересом воспринял приглашение в Москву на 9 мая
Власти сицилийского города объявили о бесплатной раздаче домов
Музей Карельского фронта создается к 100-летию Республики
Рябков прокомментировал «домыслы» о российских бойцах в Ливии
Судьбу российского хакера Никулина решат в США в 2020 году
Вологодские гектары расходятся влет
Бортников рассказал о двух тысячах родственников террористов, готовых вернуться в Россию
Автовладельцы опасаются, что экозапреты приведут к дискриминации
В Москве годовалая девочка из Афганистана обварилась кипятком
На Украине задержали предполагаемых убийц российского журналиста Шеремета
В Счетной палате предупредили о риске сокращения населения России
Самолет не смог вылететь из Москвы из-за технической проблемы
Центробанк отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»
Американский истребитель F-16 выронил учебную ракету над Японией