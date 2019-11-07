Роберт Уразов, глава «Ворлдскиллс Россия»: Нужно создать масштабируемую систему подготовки эффективных сотрудников

В конце октября в Екатеринбурге прошел очередной чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2019. Несколько сотен сотрудников крупнейших холдингов страны определяли, кто из них лучший, в полусотне компетенций: от сварочного и сметного дела до квантовых технологий и интернет-маркетинга. Чем это мероприятие отличается от других? И как правильно выстроить систему подготовки профессиональных кадров в стране? Об этом в интервью «КП» рассказал Роберт Уразов, генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

«ЭТО ЧЕМПИОНАТ НЕ СТУДЕНТОВ, А КОМПАНИЙ»

- Роберт Наилевич, чем этот чемпионат отличается от других мероприятий WorldSkills?

- Это один из наших любимых детей. Его основное отличие в том, что здесь соревнуются не студенты. Это чемпионат компаний. Здесь принимают участие сотрудники предприятий. Посмотрите, какие здесь рабочие места. Именно так выглядит современный солидный завод, который способен конкурировать на мировом уровне. У нас соревнуется и Росатом, и Ростех, и Роскосмос. Очень много частных компаний – Сибур, Евраз, Синара, Р-Фарм и так далее.

- В чем мотивация компаний? Зачем им в этом участвовать?

- Во-первых, они сравнивают свою производительность труда с другими. Например, насколько их участник на конкурсе по сварке может быстрее и качественнее сделать свою работу, чем его коллега. Во-вторых, они создают свои компетенции. Всего их на этом чемпионате 48. Это то, что больше всего заботит наши компании. То, в чем они видят наибольшую эффективность от вложений в подготовку человека с точки зрения экономического результата. Это основная идея.

«ИЗМЕРЯЕМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВСЕЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ»

- В павильонах чувствуется настоящий соревновательный дух, как на традиционных спортивных состязаниях…

- Дух действительно присутствует. Но отличие этого чемпионата в том, что здесь соревнуются не профессиональные спортсмены, которые занимаются этим регулярно. У ребят, которые здесь участвуют, есть основная профессиональная деятельность. Здесь инженеры, конструкторы и т.п. Кроме того, они не имеют права участвовать в этом чемпионате дважды. Для всех конкурсантов это единственный в жизни шанс продемонстрировать себя. Совсем другая парадигма.

- А в чем смысл такого подхода?

- В этом отношении измеряется не эффективность конкретного работника, а эффективность системы его подготовки. Как правило, внутри фирмы. И нам не важно, за счет чего это достигается: за счет плотного взаимодействия с образовательным учреждением, или за счет внутренних практик. Самое главное - чтобы создавалась масштабируемая система, при помощи которой таких эффективных работников могло быть много.

- Сколько компаний участвуют в чемпионате?

- В целом у нас 700 участников, порядка 200 заводов, которые входят в крупнейшие холдинги страны. Около 80% ВВП здесь точно есть.

«БАЛАНС МЕЖДУ ПОТРЕБНОСТЯМИ ЧЕЛОВЕКА И РОСТОМ ЭКОНОМИКИ»

- Помимо соревновательной части есть и деловая программа. Что обсуждали в рамках пленарных заседаний?

- Первое и основное было посвящено подведению итогов за последние пять лет. По сути, мы выделили два основных момента. Во-первых, это работа с мотивацией. Мы создали много инструментов подготовки людей. Но как стимулировать человека к познанию и эффективной работе? Это главный вопрос, который заботит и образовательное сообщество, и все кадровые отделы крупных компаний. Во-вторых, хайповый тренд цифровизации. «Цифра» сейчас есть везде. Но в вопросах подготовки людей это пока не самый распространенный инструмент. Нужно найти баланс между потребностями человека и ростом экономики. Идеальное сочетание - когда человеку и нравится, и хочется, и он эффективен. Главный вызов - как найти это сочетание не для одного человека, а для миллионов.

«ЭКОНОМИКА ТЕРЯЕТ 6% ВВП ОТ НЕДОСТАТКА НАВЫКОВ»

- На этом чемпионате появилось новое ответвление - «Навыки мудрых». В конкурсах участвуют возрастные специалисты - 50+. Чем было вызвано такое решение?

- Мир очень много теряет от невовлечения в экономику целых групп людей, которые могли бы приносить пользу. В некоторых странах, например в Азии и Африке, это женщины, которые только недавно получили доступ к образованию. Где-то остаются ограничения для инвалидов. У нас же одна из главных проблем – в том, что люди очень редко получают вторую профессию, переучиваются в старшем возрасте. Это огромное число людей. Потенциально они могли бы сильно увеличить производительность труда, а значит, и экономические показатели всей страны.

- Сколько теряем?

- Перед недавним мировым чемпионатом WorldSkills в Казани (прошел в конце августа этого года. - Ред.) мы делали оценки. Оказалось, что мировая экономика в среднем ежегодно теряет 6% ВВП от так называемого недостатка навыков. Для России эта оценка более оптимистичная – около 5%. Но это все равно безумная величина. Одна из возможностей снизить потери - заниматься переподготовкой людей старшего возраста. Сервисов и возможностей для этой категории людей почти нет. Ровно поэтому мы этим и занялись.

- Это некая пропаганда (в хорошем смысле слова) того, что, даже если вам за 50, то еще не поздно освоить новую специальность?

- Не только. Помимо пропаганды, которую я бы назвал скорее маркетингом, есть программа подготовки. В этом году мы переподготавливаем 25 тысяч человек. Создаем стандарты их обучения. Так что скорее это главная цель.

Роберт Уразов, глава Ворлдскиллс Россия : "Нужно создать масштабируемую систему подготовки эффективных сотрудников".В конце октября в Екатеринбурге прошел очередной чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2019. Несколько сотен сотрудников крупнейших холдингов страны определяли, кто из них лучший, в полусотне компетенций: от сварочного и сметного дела до квантовых технологий и интернет-маркетинга. Чем это мероприятие отличается от других? И как правильно выстроить систему подготовки профессиональных кадров в стране? Об этом в интервью КП рассказал Роберт Уразов, генеральный директор Союза Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)

«ПЕРЕКЛЮЧИТЬ МОТИВАЦИЮ ЧЕЛОВЕКА ОТ ПОТРЕБЛЕНИЯ К СОЗИДАНИЮ»

- На чемпионате в Екатеринбурге можно было видеть большое число молодых людей, которые приходили на экскурсии, смотрели, как проходят соревнования. Какое влияние чемпионат WorldSkills оказывает на среднее профессиональное образование?

- Зачем нужны зрители? Нужно публично показывать, как здорово быть крутым профессионалом. Это самое главное – переключить мотивацию человека от потребления к созиданию. Мы всегда показываем преимущества хорошо подготовленного человека над тем, кто не обладает нужными навыками. И это не угнетающее превосходство. Мы мотивируем людей становиться профессионалами. Чемпионы – это собирательный образ. Они заставляют всех остальных двигаться быстрее. Если вы проиграли в сварочном конкурсе, для вас это не повод расстроиться, а возможность увидеть потенциал для дальнейшего роста. Для нас важно, чтобы людей, которые были бы заражены идеей улучшения своего профессионализма, в стране и мире было как можно больше.

- Что получают победители?

- Специальный приз один – это так называемый «Мастер промышленности» от Фонда развития промышленности. Лучший участник вместе со своим экспертом получит миллион рублей. Это абсолютное первенство. Все компетенции стандартизованы. Есть 700-балльная оценка. Кто больше наберет, тот и выиграет.

- Помимо приза, что еще получают конкурсанты? Какая у них мотивация участвовать в подобных чемпионатах?

- Есть практики компаний - и они становятся все более массовыми, - когда результат чемпионата является основанием для перемещения человека вверх по карьерной лестнице. И тогда хорошие специалисты начинают приносить пользу на других, более ответственных участках.

«СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ НЕ ИДЕАЛЬНА, НАМ ЕСТЬ КУДА РАСТИ»

- Движению WorldSkills в России несколько лет. Какие результаты уже можете подвести?

- Мы не очень любим работать со смыслами и разглагольствовать. Но взять хотя бы демонстрационный экзамен. Это наша инициатива. Ее суть в том, что любой человек может прийти и продемонстрировать публично свою подготовленность. Только в этом году 51 тыс. человек решили подвергнуться такому тесту. Каждый третий успешно сдал экзамен и подтвердил свою квалификацию. Мне кажется, это результат. Конечно, 17 тысяч человек в абсолютном выражении это не очень много. Но еще три года назад таких людей не было вовсе - тех, которые могли бы подтвердить свои навыки на мировом уровне.

- То есть, демонстрационный экзамен - это некое альтернативное подтверждение квалификации, в дополнение к диплому университета и строчкам в резюме?

- Разумеется. Это тот инструмент, который понятен промышленным компаниям. Смотрите, сколько их здесь участвует. И теперь все они знают, что такое стандарты Ворлдскиллс. Мы напрямую подписываем с ними соглашения о признании результатов демонстрационных экзаменов. И тогда компании, как правило, освобождают человека от первоначального теста при устройстве на работу. Надо признать, что система подготовки у нас не идеальна и нам есть куда расти. Эти шаги мы начинаем делать. Подобные системы другие страны выстраивали столетиями. Мы надеемся пройти этот путь быстрее. Гораздо быстрее.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

- Сколько стоит пройти демонстрационный экзамен?

- Пока этот экзамен в основном проходят выпускники образовательных учреждений. Но если кто-то хочет, он может за свои деньги пойти и сдать его. К примеру, для поваров это довольно дорого - 10-13 тысяч рублей. Хотя бы потому, что нужно много продуктов. Но для сравнения, тест повара в Швейцарии стоит около трех тысяч евро. А вот если брать компетенции в сфере IT, это может стоить сильно дешевле - например, всего 300 рублей.

СПРАВКА «КП»

Цели проекта WorldSkills Hi-Tech:

- Модернизация системы кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности с использованием международных стандартов;

- Актуализация сквозной системы мониторинга качества подготовки кадров под задачи развития промышленности.

ДОСЬЕ «КП»

Уразов Роберт Наилевич

• Родился 6 февраля 1979 года в Казани.

• В 2001 году окончил Казанский госуниверситет по специальности «Менеджмент».

• С 2000 года работал в отделении Пенсионного фонда России в Республике Татарстан. Последняя должность - начальник бюджетного отдела.

• В 2007 году стал начальником финансового управления в Министерстве труда, занятости и социальной защиты региона.

• 2011 – 2013 годах - заместитель министра, член экспертного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», замглавы комитета экспертно-консультационного совета Росимущества.

• В 2013 – 2014 годах - помощник главы Минвостокразвития.

• С 2014 года - заместитель директора направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив».

• В том же году возглавил Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».