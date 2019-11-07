Лучшие мастера Hi-Tech получили награды

Сотрудница Уральского электрохимического комбината Светлана Тегенцева набрала наибольшее количество баллов за выполнение конкурсных заданий среди всех компетенций категории «Инженерные и производственные технологии». И это стало маленькой сенсацией, ведь до нынешнего года на WorldSkills Hi-Tech таким высоким результатом отличались сварщики.

-Я верила, что у меня будет победа в моей компетенции «Лабораторный химический анализ», но что будет такой результат – совершенно не ожидала!, - поделилась впечатлениями Светлана Тегенцева,- Я недавно вышла из декретного отпуска и практически сразу окунулась в подготовку к чемпионату. Вместе с наставницей Юлией Разиной я напряженно работала – если бы не она, я не смогла бы добиться победы!

Первый заместитель директора Фонда развития промышленности Андрей Манойло вручил победительнице традиционный приз - сертификат на 1 миллион рублей. Но его получила не только Светлана Тегенцева.

-Важно стимулировать не только людей, которые демонстрируют высокие профессиональные навыки, но и наставников, которые занимались их подготовкой, вкладывая свой труд и опыт. Ведь фактически WorldSkills Hi-Tech – это не соревнования между людьми, а соревнования между системами подготовки кадров. А в них преподаватель, наставник – это ключевое звено. Мало кто может добиться высших профессиональных высот без опытного эксперта, хранителя знаний и компетенций. Поэтому сегодня мы хотим начать новую славную традицию – награждать не только мастера развития промышленности, но и эксперта, который его подготовил, - отметил Андрей Манойло.

Миллион рублей от Фонда развития промышленности получила наставник Светланы Тегенцевой Юлия Разина.

-Премия Фонда развития промышленности - это своеобразный Оскар чемпионата WorldSkills Hi-Tech. Эта награда не только подтверждает уровень владения компетенцией лучшего конкурсанта и эксперта, но и демонстрирует мотивацию индустриальных компаний выращивать у себя таланты, способные создать плацдарм для настоящего технологического рывка, - подчеркнул генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) Роберт Уразов.

В этом году на WorldSkills Hi-Tech соревновались 738 конкурсантов в 48 компетенциях. Все задания были максимально приближены к реальной производственной практике. Их выполнение оценивали 670 российских и международных экспертов.

Еще одна новация Hi-Tech-2019 – в расширении возрастных рамок. Если раньше в основной категории предельный возраст конкурсанта составлял 28 лет, то сейчас он увеличен до 49.

Параллельно со взрослыми на площадках «Екатеринбург-Экспо» соревновались подростки в возрасте от 12 до 16 лет – участники WorldSkills Juniors. Они разыграли 22 золотых, 24 серебряных и 21 бронзовую медали.

-У моего дедушки Жени большой опыт сварщика, и он меня с детства учил этому делу, привил к нему любовь, -рассказал победитель среди юниоров в компетенции «Сварочные технологии» Максим Филин из столичного колледжа архитектуры и строительства, -Победить мне помогли уверенность и упорный труд с наставником Романом Артюшиным. Полтора месяца по 8 часов в день он готовил меня к чемпионату. Я знал, что всё сделаю четко, хотя были и сложности. Например, в одном из модулей надо было обварить полуавтоматом омедненной проволокой вертикально стоящую трубу горизонтальным швом. Я этого ни разу не делал, но попробовал – и все получилось. Возможно, после колледжа буду учиться другой профессии, а может, пойду работать сварщиком. Как говорил дедушка – это почетная, нужная и хлебная профессия.

Впервые в истории в программу Hi-Tech был включен чемпионат «Навыки мудрых», в котором приняли участие сотрудники предприятий в возрастной категории «50+». В нем соревновались 39 сотрудников СИБУРа, Росатома, Выксунского металлургического завода, Роскосмоса, Объединенной судостроительной корпорации, ЕВРАЗа, ЧТПЗ. Среди участников эксперты определили 12 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалистов. В компетенции «Электромонтаж» по результатам подсчета баллов золото получили два участника. По два серебряных призера - в компетенциях «Неразрушающий контроль» и «Сварочные технологии».

-«Навыки мудрых» мы впервые проводили для людей, которые остаются работать на предприятиях не только после 50, но и после 60−70 лет. Думаю, что уже в следующем году «Навыки мудрых» будут расширены, и в них смогут принять участие и те, кто пройдет обучение по стандартам WorldSkills по специальной образовательной программе обучения и переквалификации людей в возрасте 50 лет и старше, – рассказала заместитель генерального директора по подготовке кадров Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Светлана Крайчинская.

-Никак не ожидал, что возьму 1 место – очень сильные конкуренты здесь были, - рассказал победитель чемпионата «Навыки мудрых» в компетенции «Обработка листового металла» Вадим Козлов. –Я работаю в Северодвинске на заводе «Звездочка» 30 лет, и задание необычным мне не показалось – только у себя мы делаем корабли, а здесь делали мангал в виде грузовика. В этом конкурсе хоть раз в жизни надо поучаствовать каждому: когда работаешь на предприятии, у тебя есть время подумать, посоветоваться, чтобы сделать работу качественно. А здесь приходилось рассчитывать только на собственные силы в режиме дефицита времени. Я думаю, Hi-Tech – хороший стимул к профессиональному и карьерному росту.

Вадим Козлов стал не только участником, но и наставником своего тезки Вадима Чебыкина, который на Hi-Tech-2019 в той же компетенции, но в основной соревновательной категории стал серебряным призером.

-Вы почувствовали вкус победы, почувствовали, что значит быть первыми и к чему стремиться. И мы точно знаем, что если есть что-то неизменное, то это скорость карьеры чемпионов WorldSkills, - обратился во время церемонии награждения к участникам чемпионата специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, - Ближайшие дни, недели и месяцы будут днями, неделями и месяцами самой быстрой карьеры в вашей жизни. Чувствуйте это, радуйтесь этому, сопереживайте друг другу, будьте единой командой, двигайте вперед себя, свои компании и нашу страну, и тогда мы точно будем лучшими в мире.