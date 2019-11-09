Пять наивных вопросов о народных облигациях

С сентября этого года Минфин разместил новый выпуск так называемых «народных облигаций» (облигации федерального займа для физических лиц, или ОФЗ-н). Теперь каждый россиянин может дать государству в долг и получить взамен хороший доход в ближайшие три года. В этом материале ответим на главные вопросы, которые возникают у начинающих инвесторов.

Вопрос 1.

Какая доходность ОФЗ-н? Неужели они выгоднее банковских депозитов?

Доход выплачивается дважды в год. В течение трех лет. Ставка плавно растет от 6,5% до 7,35% годовых. То есть максимальную доходность можно будет получить, если держать облигации весь срок. Доходность по облигациям фиксированная и не меняется в течение всего срока действия договора.

Сейчас средняя максимальная ставка в банках из Топ-10 составляет 6,48% годовых. Поэтому даже первая купонная выплата по гособлигациям будет более доходной. А следующие будут еще выше (см. таблицу). При этом, по мнению большинства аналитиков, ключевая ставка в России будет и дальше снижаться. А это повлечет за собой дальнейшее снижение доходности банковских депозитов. На это косвенно указывает доходность трехлетних вкладов. Она составляет 4 - 5% годовых.

Вопрос 2.

Какая минимальная нужна сумма и как это делается?

По сравнению с предыдущими выпусками минимальная сумма сократилась с 30 до 10 тысяч рублей. На эти деньги можно купить 10 облигаций. Номинал одной бумаги - 1000 рублей. Механизм прост. Нужно прийти в один из уполномоченных банков: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк или Почта Банк. Заключить договор брокерского обслуживания и купить облигации. А если вы уже являетесь клиентом одного из них, то это можно сделать в личном кабинете на сайте банка или в мобильном приложении.

Вопрос 3.

Каковы комиссионные: при покупке, продаже?

Банки теперь не берут комиссию при продаже и выкупе ОФЗ-н. Раньше она составляла от 0,5% до 1,5% от суммы. Минфин взял эти издержки на себя. А поскольку нет вторичного рынка облигаций для населения, то и спреда тоже нет. При покупке вы платите по номиналу. При выкупе тоже получаете номинал. Доходность по облигациям фиксированная и не меняется в течение всего срока действия договора.

Есть лишь один небольшой нюанс. При покупке облигаций вы заплатите небольшую комиссию - за набежавший купонный доход. Объясним на сравнении с вкладом. Он открывается в день обращения. Пришел в банк, заключил договор, отдал деньги, и с этого дня начал капать доход. С облигациями по-другому. Их выпускают сразу большой партией в конкретный день (2 сентября 2019 года) и на четко обозначенный срок (до 31 августа 2022-го). То есть можно прийти за покупкой в первый день выпуска, а можно через месяц или три. Но не позже 25 февраля 2020 года - это срок окончания продаж.

При этом стоимость облигации постепенно растет - на процент заявленной доходности. Простой пример. Если ставка составляет 7% годовых, а вы купили пакет облигаций через месяц, то вам нужно заплатить примерно на полпроцента больше. Это справедливо. Ведь держать облигации вы тоже будете не полных три года, а чуть меньше.

Вопрос 4.

Можно ли продать облигации до окончания срока действия? Надо ли платить по ним налог?

Продать облигации можно в любой момент. Но если сделать это до того, как пройдет один год, банк вернет лишь номинал. Если держать больше года - номинал вместе с уже начисленными процентами. Максимальный доход будет лишь в том случае, если продержите ценные бумаги до окончания срока действия - до 31 августа 2022 года. Поэтому выгоднее рассматривать инвестиции в «народные облигации» в качестве среднесрочных. То есть вкладывать в них ту сумму, которая не потребуется на текущие нужды в течение трех лет.

По поводу налога. В соответствии с частью 25 статьи 217 Налогового кодекса РФ купонный доход по всем видам облигаций федеральных займов освобожден от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Вопрос 5.

А если банк обанкротится, мне вернут мои деньги? Есть ли здесь система страхования, как у вкладов?

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ (часть 1 статья 102), долговые обязательства России, в том числе по государственным ценным бумагам, полностью обеспечиваются всем находящимся в собственности РФ имуществом.

Другими словами, даже если лопнет банк или брокерская компания, с которой вы заключили договор, ваши гособлигации никуда не денутся. Они с самого первого дня хранятся в депозитарии, а брокер лишь оказывает вам услуги посредника - как профессиональный участник рынка. В теории деньги вы можете потерять только при дефолте (то есть при невозможности платить по счетам) государства. Но при нынешнем состоянии бюджета, цене на нефть, объеме международных резервов и низкой доле внешнего госдолга эта вероятность в ближайшие 10 лет стремится к нулю.