Россия расскажет миру о цифровой грамотности

Программу «Российское цифровое сотрудничество» уже называют реальным инструментом «мягкой силы», «soft power». С помощью современного образования Россия создаёт «цифровую орбиту», которая позволяет соотечественникам за рубежом получать (в большинстве случаев совершенно бесплатно) знания в сфере IT и даже трудоустройство. Реализует программу Россотрудничество.

Финансирование программы предусмотрено федеральным проектом «Кадры для цифровой экономики». А он, в свою очередь, является частью «Цифровой экономики Российской Федерации», одного из 12-ти нацпроектов, анонсированных в мае 2018 года президентом Владимиром Путиным.

Программа предусматривает целый ряд офлайновых мероприятий (выставок и конференций в вузах, хакатонов, педагогической конференции, олимпиады для школьников) и работу онлайн-площадок, открытые для всего мира.

— Особенностью данной программы является то, что российские организации предлагают современные креативные, ориентированные на определённую возрастную или профессиональную аудиторию, решения на основе цифровых продуктов, — подчёркивает Элеонора Митрофанова, руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

Основные направления

1) внедрение в русских школах за рубежом новых цифровых образовательных технологий и практик. Для этого, в частности, проводится конкурс среди педагогических работников «Закачай знания». Уже в ноябре в Москву приедут из-за границы 25 учителей, которые используют в преподавании информационные технологии и при этом обучают иностранных граждан русскому языку, математике, физике. Учителям покажут лучшие наработки передовых московских школ;

2) дополнительное образование и профориентация для детей школьного возраста: современные онлайн-кружки, кванториумы, летние школы и проч.;

3) международные конкурсы и олимпиады для школьников 7-11 классов (в том числе дающие реальные возможности к поступлению в российские вузы на IT-специальности);

4) мероприятия по углублённому изучению информационных технологий и программирования;

5) продвижение новых цифровых решений, продуктов и ресурсов в русских школах за рубежом;

6) организация сетевых образовательных курсов по обучению и переподготовке учителей русских школ за рубежом.

Кто и чему будет учить

Участвуют в Программе частные и государственные, коммерческие и некоммерческие структуры — организации, которые выиграли конкурс или получили гранты. Всего было подано 97 заявок. По грантовой программе стали участниками 27 представителей, ещё 15 прошли через процедуру конкурсов.

— Наши образовательные программы реализуются в офлайн и онлайн-формате. Мы уже разработали цифровые ресурсы: например, виртуальные музеи, образовательные платформы и международные олимпиады, — отметил начальник управления реализации проектов в сфере образования и науки Россотрудничества Михаил Попов. — На сегодняшний день мы получили огромное количество откликов от школьников, студентов и специалистов, которые хотят учиться и работать в России.

Среди участников программы такие именитые вузы как МГТУ имени Баумана, МФТИ, ИТМО, РУДН, «Университет Иннополис», «Государственная академия имени Н.П. Пастухова», Финансовый университет при правительстве РФ, компания IBS Group, проект по обучению программированию «Кибер страна» и другие.

Программа должна максимально охватить пользователей всех возрастов, в том числе тех, кто делает самые первые шаги в цифровом мире. На этом направлении выступает «тяжёлая артиллерия» — уже полюбившийся всему миру мультипликационный проект. «Азбука цифровой грамотности со смешариками» на соответствующем YouTube-канале доступна для всех, кто хочет привить ребёнку осознанное цифровое поведение, увлечь его программированием или робототехникой.

Параллельно запущен проект по привлечению талантливых кадров для работы в России в сфере IT. По словам Михаила Попова, представители российского бизнеса — прежде всего, компании с государственным участием: Газпром, Лукойл, Росатом, Роскосмос — к проекту отнеслись позитивно.

— Здесь мы преследуем сразу две цели: обучение иностранцев на российских площадках, как заграницей, так и в России, а также продвижение наших центров за рубежом, — поясняет Попов.

География программы

В приоритете страны Евразийского экономического сообщества (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия) и другие страны СНГ. Мероприятия также планируются в странах Центральной и Восточной Европы, Азии, Латинской Америки.

Цифры

К 2021 году планируется достичь следующих показателей:

- 3 150 педагогов русских школ за рубежом пройдут повышение квалификации в иностранных государствах по приоритетным для цифровой экономики компетенциям

- 6 300 учеников и работников русских школ за рубежом пройдут обучение по программам тиражирования лучших практик по развитию цифровой грамотности

- 3 500 человек посетят мероприятия просветительского и мотивационного характера по привлечению перспективных иностранных студентов для обучения в образовательных организациях высшего образования по ИТ-специальностям или специальностям, востребованным в цифровой экономике

- 3 000 человек посетят мероприятия просветительского и мотивационного характера по привлечению талантливых граждан, проживающих за рубежом, на работу в Российской Федерации.

Сказано!

«Это эксперимент и понятно, что это игра в долгую. Это же не просто обучение русскому языку: «мама мыла раму». Это всё идёт через необходимые жизненные навыки и потребности. Это то, что мы можем дать молодому поколению. Эффект может быть не сегодня и не завтра. Он выразится в том, что будет расти привлекательность нашего образования и русского языка. Нам есть что показать миру. На мой взгляд, программа должна быть рассчитана на более долгий срок — где-то до 2025 года. После 2021-го мы постараемся и дальше её развивать — если, конечно, всё пройдёт успешно. Посмотрим. Мы по существу, первопроходцы»

Элеонора МИТРОФАНОВА, глава Россотрудничества.