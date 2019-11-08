2019-11-07T19:29:28+03:00
Общество

Троп на Байкале станет больше

Компания En+ Group продолжает развивать экологический туризм
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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На сегодняшний день на Байкале построено 500 км экологических троп. Автор фото: Илья ТАТАРНИКОВНа сегодняшний день на Байкале построено 500 км экологических троп. Автор фото: Илья ТАТАРНИКОВ
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Сегодня в Иркутске будут подведены итоги сотрудничества в 2019 году компании En+ Group (один из крупнейших в мире производителей электричества и алюминия) и Ассоциации «Большая Байкальская тропа» (ББТ). Одно из главных достижений года - строительство экотропы на Байкале в ходе акции «360». О совместных проектах, опыте сотрудничества и планах на будущее «КП» рассказала президент ББТ Елена Чубакова.

- Елена Евгеньевна, вы сотрудничаете с компанией En+ Group с 2012 года. С чего начиналась совместная работа?

- Поначалу мы сомневались. Но наши сомнения быстро развеялись. Мы увидели крупную компанию, которая производит электричество, тепло и алюминий, но при этом не снимает с себя ответственности за территории, на которых работает.

К тому времени мы уже 9 лет строили тропы на Байкале. Они нужны, чтобы сохранить экосистему, эндемики, показать дорогу туристам, не дать им сбиться с пути. Для местных жителей тропы - это источник дохода, по ним можно водить экскурсии. Они же - часть инфраструктуры экологического туризма. В En+ это четко понимали и видели наш потенциал.

Президент Ассоциации «Большая Байкальская тропа» Елена Чубакова. Личный архив Елены Чубаковой.

Президент Ассоциации «Большая Байкальская тропа» Елена Чубакова. Личный архив Елены Чубаковой.

- Что изменилось благодаря сотрудничеству?

- Благодаря поддержке компании мы смогли приобрести качественные инструменты, палатки, аптечки, костровое оборудование, биоразлагаемые и безопасные для природы моющие средства, оплатить расходы бригадиров на проектах и многое другое. Помощь En+ Group позволила нам существенно улучшить наши проекты. Сегодня построено и поддерживается в рабочем состоянии более 500 км троп. С момента начала сотрудничества мы, к примеру, стали более качественно проводить разведки перед проектами.

Для нас поддержка крупной компании стала мощным рывком в развитии ББТ - ведь с дырявыми ведрами невозможно делать проекты. Кроме того, важно, что компания вкладывает средства в фундаментальные вещи - такие, как, например, детское экообразование на берегах Байкала.

- Чего удалось добиться за эти годы?

- Мы гордимся тем, что наша совместная работа продолжается. Коллеги из En+ Group помогают популяризировать нашу деятельность по защите Байкала. Наши отношения - наглядный пример того, как работают бизнес и НКО во всем мире.

В этом году они вышли на новый уровень. Во время очередной экологической акции «360» (проводится En+ на берегах Байкала с 2011 года в рамках комплексной программы по защите озера) в сентябре, помимо уборки мусора, волонтеры строили тропу.

Обычно мы делаем проекты с участием 15 - 20 человек, а здесь нужно было одновременно организовать работу 500 добровольцев и разделить между ними разные обязанности, включая строительство троп! Это был воодушевляющий опыт. Изначально мы планировали построить один отрезок, в итоге сделали почти в 5 раз больше - за несколько часов работы волонтеры построили 210 м новой тропы и реконструировали 330 м существующей.

- В чем в первую очередь сегодня нуждается Байкал?

- Ему срочно нужны очистные сооружения. Сегодня есть масса технологий, которые позволят построить и запустить их безопасно для экосистемы озера. Второе - это экообразование. Например, в форме акций, подобных «360». Третье - создание такой информационной среды, в которой забота об окружающем мире станет модной. Еще одно направление - сортировка и сдача мусора на переработку. Но самое важное - это обустройство инфраструктуры для экотуризма. Этим занимаются многие. Важно действовать сообща. Экотуризм - это и тропы, и зоны для отдыха, и местная кухня, и места для проживания туристов, и познавательные программы - тут возможен только комплексный подход.

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