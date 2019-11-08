Росгосцирк: 100 лет на манеже

Многие еще помнят разгар 70-х. «Нашему НИИ досталось четыре билета на Эмиля Кио! Кто участвует в лотерее?» С помощью проныр-спекулянтов можно было попасть на Олега Попова, переплатив на порядок. В графиках гастролей коммерческие директора разводили приезд в какой-либо город Софию Ротару и дрессировщиков Багдасаровых. За контрамарку на Юрия Никулина можно было изрядно продвинуться в очереди на югославскую «стенку»…

За поход в цирк дети обещали хорошо себя вести целую неделю. Трансляция цирковой программы по телевизору гарантировала спокойную смену милиционерам — все сидели дома. Надпись на окошке кассы «Все билеты проданы» никого не удивляла: придется отпрашиваться с работы и идти на дневной сеанс.

- Куда помчались, разгильдяи?! Кому дедушка все это рассказывает!? Что значит «байки», «не пойду» и «мы лучше в торговый центр»? Эх, да что они в жизни видели…

Людмила Чугунова в номере «Игротека».

Мы всегда любили наш цирк. Мы восхищались артистами. Мы гордились ими как космонавтами, труппой Большого и хоккеистами.

А что теперь? Неужели всё? Верить ли говорящим, что цирк навсегда вытеснили другие развлечения? Не верить: китайско-канадский опыт, аншлаги по всему миру на выступлениях иллюзионистов и огромный спрос на русских артистов в зарубежных цирках — весомые аргументы.

Цирк братьев-близнецов Александра и Аркадия Шатировых, номер «Вертикаль».

ЧТО БЫЛО

- I век до новой эры

В Риме было пять цирковых площадок. В основном тут проводили скачки, гонки колесниц и битвы гладиаторов.

- 1764 год

В Москве, в районе нынешней Каланчевки, английский наездник Бейтс построил манеж для конных представлений. В следующем году он гастролировал в Петербурге.

- 1774 год

Во Франции появился цирк в современном понимании этого слова. Два наездника из Британии - отец и сын Астлеи - построили в Париже круглый зал и назвали его, не поверите, Цирком. Здесь впервые ввели пантомиму и других животных.

- 1827 год

Жак Турниер в Санкт-Петербурге открыл первый российский стационарный цирк. Затем арены появились в Ярославле (1850), Москве (1853), Туле (1854). Правда, выступали в них исключительно иностранные труппы.

- 1873 год

Братья Никитины построили в Саратове цирк, где выступали отечественные артисты. Он до сих пор считается одним из лучших.

-1877 год

В Санкт-Петербурге открыли первый каменный стационарный цирк в Российской Империи – Цирк Чинизелли.

-1912 год

Владимир Дуров создал театр «Крошка» - прообраз Уголка Дурова. В 1927 году В.Л. Дуров стал первым цирковым артистом, удостоенным звания Заслуженного артиста РСФСР.

- 1919 год

В августе Владимир Ленин подписал Декрет Совета Народных Комиссаров «Об объединении театрального дела». Цирки стали государственными. Первое представление в рамках госцирка прошло 22 сентября 1919 года. Увы, стране скоро стало не до этого — началась Гражданская война и сопровождающая её разруха.

- 1932 год

Борис Эдер принял купленный Госцирком номер со львами у немецкого артиста Зембаха. Так начала зарождаться отечественная дрессура.

Дрессировщик Виталий Смолянец во время представления «Империя львиц».Фото: Алексей БУЛАТОВ

- 1938 год

Хоть и с трудом, сформировано пять первых постоянных коллективов. Остальные артисты пожелали остаться вне системы. Но к началу 40-х частные цирки полностью упразднили.

- 1943 год

Несмотря на Великую Отечественную, страна начала возрождать цирк: строили новые здания, возвращали с фронта артистов, разрабатывали новые программы. При этом на передовую с первых дней войны ездили фронтовые цирковые бригады, пользовавшиеся у бойцов не меньшим успехом, чем Шульженко и Утесов.

- 1955 год

На фестивале молодежи и студентов в Варшаве артисты из СССР показали: советский цирк жив и, более того, один из лучших в мире. Зарубежные импресарио выстроились в очередь с гастрольными контрактами.

- 1975 год

Пик популярности. В ведении «Союзгосцирка» значились: 61 стационарный цирк, 14 национальных коллективов, 15 передвижных, два «Цирка на льду», «Цирк на воде», 55 коллективов «Цирк на сцене», 13 зооцирков.

- 1992 год

С развалом Советского Союза на смену «Союзгосцирку» пришёл «Росгосцирк». В его ведение перешли все цирковые предприятия на территории России, кроме двух столичных цирков — Большого Московского на проспекте Вернадского и Цирка на Цветном бульваре; Санкт-Петербургского цирка на Фонтанке и Казанского государственного цирка.

- 90-е годы

Развал союза не мог не сказаться на общем состоянии отечественной цирковой отрасли: денег катастрофически не хватало.

- 2019 год

Российский цирк отметил столетие многочисленными выступлениями на улицах Москвы и, в кои веки, трансляцией гала-концерта на центральном телеканале. Список проблем в день рождения решили не оглашать. А ведь это:

* дефицит кадров: средний возраст действующего артиста — 40 лет;

* 85% зданий нуждаются в срочном ремонте;

* парадокс: в Москве у «Росгосцирка» нет своего цирка;

* устаревшие программы — многие почти не менялись с советских времён;

* Залы заполняются на 56%;

* Престиж артиста цирка упал, аудитория отдаёт предпочтение другим развлечениям – торговые центры, интернет, кинозалы и т.д.

Екатерина Коренькова в программе «Нубийские львы».Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧТО БУДЕТ

Создана «дорожная карта» развития до 2024 года. Вот лишь несколько пунктов:

* Программы должны быть современными, высокотехнологичными.

* Надо привлечь в цирк артистов из смежных областей: спортсменов, звёзд эстрады, талантливую молодежь, актёров театра и кино. В том числе — зарубежных. Цирк не должен «вариться в собственном соку».

* Много и даже рискованно экспериментировать.

* Построить свои цирки в Москве (проект уже есть) и Санкт-Петербурге. Это будут уникальные сооружения, аналогов которым в России нет.

* Реконструкция и капремонты цирков идут по всей стране.

* Главное: цирк должен стать модным и стильным. Местом, где можно не только посмотреть представление, но и отлично отдохнуть.

* Готовить новое поколение востребованных артистов.

Тигры дрессировщика Николая Павленко.Фото: Алексей БУЛАТОВ

РОСГОСЦИРК. ПЕРЕЗАГРУЗКА

Российская цирковая школа, несмотря на проблемы длинною в десятилетия, по-прежнему остается сильнейшей в мире. Только в 2018 году наши артисты завоевали 24 высшие награды на 11 международных фестивалях. Триумфом артистов Росгосцирка завершился международный фестиваль в Монте-Карло. В октябре этого года на престижнейшем ежегодном Международном фестивале в итальянском городе Латина россияне сотворили сенсацию круче, чем фигуристки в Гренобле: гран-при получили не отдельные номера, а целиком вся программа. Их лично принял в Ватикане папа Римский.

«Росгосцирк» - крупнейшая цирковая компания в мире. Это…

...70 объектов недвижимости общей площадью более 500 000 кв. метров;

...38 стационарных цирков;

...5 передвижных цирков-шапито;

...более 700 цирковых номеров и аттракционов;

...Уникальный центр циркового искусства в Измайлово – единственный в мире цирк без зрителей, где рождаются новые шедевры;

...4500 сотрудников из них 1400 — артисты;

...1200 животных более 120 видов, включая пингвинов, бегемотов и кенгуру.

А еще это колоссальный опыт и традиции, богатая и порой героическая история. Все это никуда не исчезало, лишь немного затерялось в суете и скорости современного мира. И сегодня судьбой российского цирка озаботились на самом высоком уровне. Появилось понимание того, что этот особенный вид искусства нельзя потерять. Стало ясно, в каком направлении двигаться и как его развивать. Совсем скоро юноша будет приглашать девушку не в торговый центр или в кино, а в цирк. И родители сумеют «малой кровью» оторвать детишек от компьютеров ради арены, в уверенности, что они вернутся домой счастливыми. Потому что цирк — не просто вид искусства, а волшебство и таинство.

Мы все помним, как в первый раз пришли в цирк. Сейчас сами ведём туда детей и внуков. Творчество великих мастеров манежа – Бугримовой, Румянцева, Назаровой, Никулина, Енгибарова, Попова, Кантемировых, Волжанских и многих-многих других — неотъемлемая часть жизни любого, «рожденного в СССР».

Номера «вживую» - ДА

Сильные мужчины и обворожительные женщины - ДА

Вы при всем желании не сможете сделать это сами - ДА

Признание международным сообществом, главные призы на фестивалях - ДА

Фонограмма, ретушь, компьютерная обработка, дублеры -– НЕТ

Топ-5...

...фильмов

• «Цирк» (1936),

• «Укротительница тигров» (1954),

• «Мистер Икс» (1958),

• «Полосатый рейс» (1961),

• «Принцесса цирка» (1982).

Бонус:

• Мультфильм «Каникулы Бонифация».

Афиша фильма «Цирк».

...книги

• «Гуттаперчевый мальчик», Д. Григорович,

• «Три толстяка», Ю. Олеша,

• «Слон», А. Куприн,

• «Мои звери», В. Дуров,

• «Девочка на шаре», В. Драгунский.

...музыка и песни

• Знаменитый цирковой марш — на самом деле военный марш «Выход гладиаторов», написанный в 1897 году чешским композитором Юлиусом Фучиком.

• «Дрессировщик»

«Выпадают минуты свободные редко,

И вчера, и сегодня, и завтра аншлаг.

Но когда заходить мне не хочется в клетку,

"Ап!" - себе говорю я и делаю шаг».

Исполнитель: Михаил Боярский.

«Посмотрите — вот он без страховки идёт»

«Он смеялся над славою бренной,

Но хотел быть только первым.

Такого попробуй угробь!…»

Исполнитель: Владимир Высоцкий.

Знаменитые династии

Филатовы

Известна с 1836 года, когда губернатор Нижнего Новгорода выдал разрешение на работу на рыночной площади Филату, поводырю с медведем.

Дрессировщики.

Медведи дрессировщика Александра Филатова из той самой династии на арене Екатеринбургского цирка.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дуровы

Основана более 145 лет назад Владимиром Дуровым.

Дрессировщики.

Запашные

Родоначальник — выходец из прибалтийских немцев, клоун и музыкальный эксцентрик Карл Томсон, гастролировавший в России в конце XIX под псевдонимом Мильтон.

Дрессировщики, вольтижеры, акробаты, гимнасты.

Кио

Основатель - Эмиль Кио (1894-1965). Всемирный клуб фокусников Лондона поставил имя Эмиля Кио первым на своей доске почета. Придумал и впервые показал ряд фокусов, принципами которым до сих пор пользуются большинство иллюзионистов.

Иллюзионисты.

Кантемировы

Основатель — Алибек Кантемиров (1882 1975). Стал создателем отечественной школы джигитовки и конных трюков в кино. Его дебют состоялся в 1907 году в Батумском цирке с номером «Соло-джигит».

Наездники.

Багдасаровы

Укротители. Тигры Багдасаровых снимались во многих фильмах, самый известный из них «Полосатый рейс».

Знаменитые клоуны

• Михаил Румянцев — Карандаш (1901 – 1983)

• Юрий Никулин (1921 – 1997)

• Олег Попов (1930 — 2016)

• Леонид Енгибаров (1935 – 1972)

Великий дуэт Юрий Никулин и Михаил Шуйдин с номером «Бревно».

ТАК И СКАЗАЛ

Генеральный директор «Росгосцирка» Владимир ШЕМЯКИН:

«Цирк – это, может быть, последнее чистое искусство. Тут нет ни дубляжа, ни фонограммы. Труд циркового артиста невероятно сложный, связанный с рисками. Любой артист – это просто герой».

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ

Жогглинг — жонглирование на бегу. Рекорд бега с максимально возможным количеством предметов принадлежит Олегу Якимуку: в 1990 году жонглируя семью предметами он пробежал 100 метров за 45,3 секунды. Рекорд на максимальную дистанцию за Пери Романовским: в 2007 году, жонглируя тремя предметами, пробежал 50-мильный марафон. за 8 часов 23 минуты 52 секунды.

«Под куполом цирка» - это 18 — 22 метра.

Животные в цирке живут в два раза дольше, чем в дикой природе.

Уникальную операцию по удалению катаракты цирковому медведю провела главный офтальмолог Московской области, руководитель клиники МОНИКИ профессор Алла Рябцева. Ассистировал ей кандидат медицинских наук. Врачи сразу откликнулись на просьбу посмотреть медведя.

Центр циркового искусства в Измайлово — уникальное сооружение для творчества — единственный в мире цирк без зрителей. Сейчас ремонтируется — впервые с самого основания, то есть 1975 года.

Недавно восстановлен «Воздушный полёт» из легендарного аттракциона «Журавли» - под знаменитую песню на экраны проецируются фотографии ушедших от нас артистов, а потом гимнасты взлетают ввысь под купол цирка.

В «Книгу рекордов Гиннесса-2014» вошли трюки артиста «Росгосцирка» Михаила Иванова. За минуту Михаил прошел не останавливаясь, по канату без страховки на высоте 8 метров и подбросил при этом головой мяч 101 раз. Он же установил рекорд в жанре жонглирования и эквилибристики: жонглируя семью мячами, двигался по кругу на колесе без седла.

Солнечный клоун Олег Попов.

СЛЕДИТЕ ЗА АФИШАМИ

Куда сходить в ближайшее время

• Магнитогорск «Джамбо»

• Владивосток «Морские забавы»

• Тверь «Звездный круиз»

• Ярославль «ПИНГВИ-шоу «Ласта-рика»»

• Иваново «Горская Легенда о любви»

• Сочи «Тотем»

• Нижний Тагил Марица и Дан Запашные

• Кострома Звезды мирового цирка

• Брянск «Цирк Зажигает огни»

• Астрахань «Наш добрый цирк»

• Новокузнецк «Белые львы Африки»

ДОМ БЕЗ УГЛОВ

Люди иногда употребляют слово «цирк» как синоним слова «бардак». Это неверно в корне и даже оскорбительно. Если бы мы все умели организовываться так, как в цирке, жизнь была бы совершенно другой. Цирк — это всегда чувство плеча и поддержки. В цирке, в отличие от многих структур, главное — это ответственность друг за друга.