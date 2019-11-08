Старики платят мошенникам по 200 тысяч рублей за перерасчет пенсий, который можно сделать бесплатно

Очередной способ отъема денег придумали недобросовестные юридические фирмы в Москве и Московской области.

- Пришел на бесплатную консультацию к юристу, а там меня спрашивают: «А про перерасчет пенсии знаете?», - рассказывает Андрей Потапов (имя изменено), пенсионер, инвалид III группы из подмосковной Каширы. - У меня сейчас пенсия 8,5 тысячи рублей. В юридическом бюро говорят, что сумма вырастет до 19 тысяч рублей после перерасчета. Чтобы оформить документы, я сразу на месте заплатил юристам 35 тысяч. Потом мне позвонили из этого бюро и сказали, что нужно еще 170 тысяч рублей принести. Откуда у меня такие деньги?! Я уже все, что было, им отдал. А никакого перерасчета пенсии так и не получил.

Теперь делом обманутого пенсионера занимается прокуратура.

Анна Маслова (имя изменено) все еще надеется.

- Переехала с Украины в Москву к дочери, получила вид на жительство, только после этого назначили пенсию, - рассказала Анна Ивановна. - Считаю, что должны были назначить раньше, когда я уже фактически жила в Москве. В юридической фирме сказали, что помогут оформить необходимые документы.

Бабуля уже заплатила юристам 88 тысяч рублей. Но, как объясняют в столичном управлении Пенсионного фонда, после проверки выяснилось, что пенсия ей насчитана правильно и сумма после перерасчета не вырастет. Но Анна Ивановна стоит на своем и опять собирается в юридическую контору.

Таких случаев в столице и Подмосковье уже тысячи.

- С января и по конец сентября этого года в отделение Пенсионного фонда по Москве и Московской области и его подразделения поступило 7620 заявлений на перерасчет пенсии, подготовленные сторонними лицами и компаниями, предлагающими юридические услуги, - сообщили «КП» в пресс-службе ПФР по Москве и Московской области. - Из них 5727 заявлений в Москве и 1893 заявления в Подмосковье. При этом пожилые люди отдают фирмам за эту услугу от 30 000 до

200 000 рублей. На самом деле в Пенсионном фонде перерасчет пенсии делается бесплатно по типовому заявлению, заполнить которое сможет любой человек на официальном сайте ведомства (pfrf.ru). Как показывает практика, абсолютное большинство перерасчетов в результате дает прежний размер пенсии.

Обманщики ловят пенсионеров не только на личном приеме, но и с помощью сайтов-двойников.

- В интернете массово создаются сайты, похожие на официальный сайт государственного Пенсионного фонда России или выдающие себя за другие вызывающие доверие организации, - рассказали в столичном отделении ПФР. - На сайтах-подделках предлагается получить ответы по всем пенсионным вопросам через кол-центр. Для этого необходимо отправить по электронной почте вопрос и заполнить данные - город, имя, телефон. После этого человеку рекомендуют ожидать звонка и приглашения на «бесплатную» юридическую консультацию, где в итоге ему предложат уже платные услуги.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВАЖНО

Проверьте сумму своих выплат

1.Подать заявление на перерасчет пенсии человек может самостоятельно в клиентской службе ПФР, на официальном сайте ПФР или в любом удобном центре госуслуг «Мои документы» (адреса - на сайте md.mos.ru). Адреса, телефоны служб ПФР и подробная информация - на сайте ПФР России (pfrf.ru/branches/moscow/contacts/).

2.Услуга по перерасчету пенсии полностью бесплатная. Кстати, как и другие услуги ПФР, например, выдача и замена СНИЛС, распоряжение средствами материнского капитала, справка о состоянии индивидуального лицевого счета.

3.Перерасчет пенсии действительно необходим, если у человека появились новые данные, например, о стаже, заработке или другие ранее не учтенные сведения.

4.Кроме того, на сайте ПФР в разделе «Личный кабинет гражданина» можно направить обращение по любому вопросу, входящему в компетенцию Пенсионного фонда, в том числе и на перерасчет пенсии.

БДИ!

Как разводят на деньги

- Пенсионер приходит по объявлению на бесплатную консультацию в юридическую контору, или видит ее рекламу в интернете, или натыкается в сети на сайт - двойник Пенсионного фонда. Ему обещают сделать перерасчет пенсии и увеличить начисляемую сумму. Все - он на крючке!

- Фирма заключает с пенсионером договор. В нем обещает провести «оценку правовой ситуации» и составить заявления в ПФР, соцзащиту и другие официальные ведомства. Иногда в списке услуг указывается «представление интересов в суде первой инстанции по пенсионному вопросу».

- С пенсионера берут сильно завышенную плату за юридические услуги. Причем уверяют, что эти деньги потом можно будет взыскать с Пенсионного фонда.

- Дальше два наиболее вероятных варианта.

Первый - фирма не оформляет обещанных документов, или через некоторое время ликвидируется, или переезжает, не сообщая о новом адресе.

Второй - фирма оформляет многостраничный документ с цитатами из законов якобы для перерасчета и даже передает его пенсионеру лично или сразу в Пенсионный фонд. Но после перерасчета в Пенсионном фонде пожилой человек не получает обещанного, поскольку сумма пенсии остается прежней. Об этом юристы нередко знают, но все равно раскручивают пенсионера на бабки. Разумеется, потраченные за ненужную услугу деньги пострадавшему никто не вернет - ни фирма, ни тем более Пенсионный фонд.