Петушок - целебный гребешок

Легко сказать - берем. Его и там-то еще поискать надо, а уж в Москве... Но мы не унываем, идем на рынок, покупаем обычного петуха. Все равно суп из него вкуснее будет, чем из курицы. Как готовить бульон, и так всем известно: сначала бурное кипение, удаление пены, уменьшение огня до минимума и пр. Во Вьетнаме процесс готовки занимает до шести часов. Нам двух-трех будет достаточно.

За целебность (а по такой погоде это вопрос наиважнейший) отвечают ингредиенты, которые еще надо умудриться собрать, но оно того стоит. Целую луковицу и морковь кладем первым делом. Пока все, как в наших широтах. Дальше начинается азиатская экзотика. Вместо лаврового листа - пару-тройку листьев кафрского лайма (вот только не надо меня попрекать тем, что я опять какие-то недоступные пряности советую, - спокойно продается этот лист в отделах специй крупных магазинов) и стебель лемонграсса. От них сразу запах приятный пойдет, но важно не переборщить - чтобы горечь не появилась: минут 20 и вынимаем.

Про согревающие свойства имбиря всем известно. Кусок длиною с палец очищаем, разрезаем на несколько частей - и в бульон. Для остроты бросаем туда же пару перчиков чили. Запах становится совсем уж нестерпимо прекрасным. Но это еще не все. Теперь делаем марлевый мешочек и загружаем в него: пару звездочек бадьяна, щепотку зеленого перца, столько же - перца розового (ладно, черный перец тоже подойдет, но вкус будет не тот), немного гвоздики. Мешочек (а он нужен только для того, чтобы проще потом было эти мелкие специи удалить) бросаем в бульон минут за 20 до окончания варки.

Бульон готов, дальше сами решайте - добавлять ли в него, например, лапшу (какая-нибудь рисовая очень даже неплохо подходит). Но он и сам по себе хорош. Для красоты в процессе варки добавьте половину чайной ложки куркумы (тоже, кстати, очень полезная специя). Цвет бульона станет ярко-золотистым, а если еще в тарелку кинзы бросить, то от одного вида этой красоты такой заряд положительных эмоций возникает, что никакая хворь вас не возьмет.

А ради этого, собственно, все и затевалось.